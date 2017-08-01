52-летняя павлодарка стала посмертным донором для четверых человек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй в этом году случай посмертного донорства зарегистрирован в Павлодарской области, передает pavlodarnews.kz.

Как рассказал главный трансплантолог области Дмитрий Потеребух, жительница региона скончалась от инсульта в городской больнице №3 вчера.



«В течение 24 часов мозг женщины не подавал признаков активности, решением консилиума врачей констатирована смерть головного мозга, - сообщил Дмитрий Потеребух. - С письменного согласия ее детей провели изъятие органов - сердца, легких, почек и печени. Позже выяснилось, что женщина страдала от жирового гепатоза печени, значит, этот орган не может быть в дальнейшем трансплантирован».



Погибшая стала посмертным донором для четверых человек. Кому пересажены органы павлодарки, врачи пока не сообщают.

Напомним, в апреле еще одна жительница области стала посмертным донором для троих людей, в том числе для 13-летнего ребенка. В регионе это шестой случай такого донорства.



Кому спасла жизнь мать троих взрослых детей, пока еще неизвестно, бригада врачей из республиканского центра по трансплантации увезла изъятые органы в специальном аппарате «Трансмедикус», который может перевозить органы для трансплантации в течение 24 часов.