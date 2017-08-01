50-тысячные купюры выпускают в обращение в Узбекистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 августа Центральный банк Узбекистана выпускает в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 50 тысяч сумов, сообщает gazeta.uz.

Как отмечается, наряду с находящимися в обращении денежными знаками и монетой, выпускаемые в обращение денежные знаки достоинством 50 тысяч сумов обязательны к приему по нарицательной стоимости во всех видах платежей всеми хозяйствующими субъектами и населением без всяких ограничений.



На купюре с левой стороны от белого поля расположена в толще бумаги ныряющая защитная нить шириной 4 мм с «оконным» и «3D» эффектом.





По центру лицевой стороны банкноты изображено возносящие ввысь аисты над аркой «Эзгулик», расположенной на площади Мустакиллик.

Все изображения и надписи имеют выраженный рельеф, определяемый на ощупь.



В нижней части купонного поля размещен номинал 50000, определяемый на ощупь и меняющий цвет от бронзового к зеленому в зависимости от угла просмотра. В центре банкноты изображено архитектурное здание «Анжуманлар саройи» (Дворец форумов).





Напомним, что в марте текущего года вышли в обращение новые денежные знаки в виде банкнот достоинством 10 тысяч сумов.

На сегодняшний день 50000 сум равны $6,4 по рыночному курсу, сообщает ca-news.org.