50 тысяч роз вырастили к 8 Марта цветоводы в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Накануне Международного женского дня цветоводы Казыгуртского района Южно-Казахстанской области планируют реализовать 50 тыс. роз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В настоящее время в тепличном комплексе ТОО «Гул Мансур» на территории 1 га выращивают розы сорта «Черная магия». В ходе очередного пресс-тура, организованного пресс-службой акима области, представители СМИ ознакомились с работой товарищества.

Крестьянское хозяйство, занимающееся выращиванием цветов, было создано в 2012 году усилиями двух семей. Стоимость проекта составляет 12 млн. тенге. В настоящее время товарищество владеет 2,5 гектарами земли, в том числе теплицей, расположенной на 1 га, где выращивают розы сорта «Черная магия». Руководитель хозяйства отмечает, что спрос на цветы растет с каждым днем.





«Цветы в первый раз мы посадили в 2013 году на территории 0,40 га. После роста спроса на цветы, мы увеличили площадь теплицы до 1 гектара. В прошлом году по всей области продали 45 тыс. цветов. Мы надеемся, что этот год принесет еще больше прибыли», - подчеркнул руководитель хозяйства.

Сегодня в крестьянском хозяйстве трудятся 5 человек. Во время сезона численность работников достигает 20. Каждому работнику выплачивают заработную плату в размере 50 тыс. тенге. В будущем руководство планирует расширить масштабы тепличного хозяйства.







