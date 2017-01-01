50-летнего жителя Шымкента подозревают в 10 фактах угона авто  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте полицейские задержали подозреваемого в серии угонов автомашин. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Южно-Казахстанской области.





В начале года в Каратауский отдел полиции УВД Шымкента с заявлением обратился 40-летний автовладелец, он сообщил о том, что со двора дома в мкр. Нурсат угнали его служебную автомашину марки «Дэу Нексия». Сотрудники полиции задержали подозреваемого, жителя Сайрамского района 1966 года рождения, ранее судимого, безработного. При обыске в его доме полицейские обнаружили и изъяли угнанную автомашину.







Следствием установлена причастность задержанного к 10 фактам угонов автомашин. Как выяснили полицейские, мужчина угонял автомашины, оставленные без присмотра, вскрывал двери с помощью подручных средств. После чего краденые авто он продавал или разбирал на запчасти и реализовывал их по низким ценам, а деньги тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, устанавливается.







По данным фактам возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: 188 «Кража» и 200 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. В настоящее время полицейские проверяют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.









