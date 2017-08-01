50 игровых залов закрыли в Мангистауской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента образования Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Мангистауской области и до сегодняшнего дня в городах Актау и Жанаозен была приостановлена деятельность около 50 игровых залов, сообщает tumba.kz.

Исполняющим обязанности руководителя управления профилактической работы и контроля Н. Косалиевым было отмечено, что одной из задач Службы экономических расследований Департамента госдоходов является выявление и пресечение деятельности незаконного игорного бизнеса в Мангистауской области.

Так, за время существования Службы в данном направлении заведено свыше 100 уголовных дел, по которым изъято более 500 единиц игрового оборудования и лотерейных терминалов. По оперативной информации и помощи бдительных граждан пресекается деятельность псевдолотерейных терминалов, электронных казино и других видов терминалов.

- Кроме того, нами в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами выявлена и ликвидирована деятельность четырех подпольных казино в городе Актау, по которым все уголовные дела направлены в суд, виновные лица осуждены, изъятые рулетки, игровые автоматы и терминалы конфискованы, - рассказали сотрудники Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Мангистауской области.