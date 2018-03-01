50 человек эвакуировали из-за пожара в многоэтажке в Костанае
9 Марта 2018 01:35 821
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 10-этажном жилом доме в городе Костанае в 23.42 произошел пожар на открытом балконе квартиры 5-го этажа (площадь 5 кв. м.). Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.
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Огонь локализован в 00. 02 и ликвидирован в 00. 07. Эвакуировано 50 человек, из них 10 детей.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, на балконе было большое скопление строительных материалов.
Возгорание ликвидировали 23 сотрудника службы пожаротушения Костанайской области, задействовано 6 единиц специализированной пожарной техники.
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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