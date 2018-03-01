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5 тысяч человек работают в ликвидации паводков в Алматы

2 Марта 2018 16:37 635
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5 тысяч человек работают в ликвидации паводков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Паводковая ситуация в Алматы остается сложной в связи с выпадением осадков и интенсивным таянием снега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях предотвращения паводковой ситуации в оперативном режиме осуществлен комплекс противопаводковых работ. В мегаполисе активно производится очистка основных арычных сетей и арычных переходов под дорогами, по которым осуществляется пропуск талых вод. Работы ведутся акиматами районов согласно утвержденным графикам, службой спасения и местными жителями», - говорится в сообщении пресс-службы акимата Алматы.

В целом, на работы по ликвидации паводков задействованы более 5 тысяч человек личного состава различных сил и около двух единиц техники. В частности, на местах подтоплений дежурят 700 человек личного состава ДЧС и службы спасения.

В городе очищено 450 км арычной системы и вывезено 15 тысяч кубометров снега, мусора и ила.

«Построены и реконструированы 30 км арычных сетей в Алатауском, Ауэзовском, Алмалинском, Бостандыкском, Медеуском районах, а также проведена реконструкция нескольких участков русел рек Есентай, Кимасар и Жарбулак. Отремонтированы. На проблемных участках Алатауского и Наурызбайского районов построены арычные и дренажные системы по отводу дождевых и талых вод, а также в дачных массивах «Теплоэнергетик» и «Энергостроитель» Алатауского района бетонировано 4,8 км русла реки «Каргалы». Завершены аварийно-восстановительные работы на 7,7 км реки Каргалы в Наурызбайском районе», - отметили в акимате.

 

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Ключевые слова: Паводок, Алматы, Происшествия,
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Автор:

Майя Тенизбаева

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