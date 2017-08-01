5 млрд тенге предусмотрено на кредитование аграриев для покупки техники в лизинг

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня заместитель Премьер-Министра - министр сельского хозяйства Аскар Мырзахметов с рабочей поездкой посетил одну из основных зерносеющих регионов республики Костанайскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В рамках рабочей поездки было проведено совещание по вопросу подготовки к уборочной кампании и развитии сельскохозяйственной малой механизации. В совещании приняли участие заместители акимов, представители управлений сельского хозяйства, ученые аграрии и сельхозтоваропроизводители Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

Было отмечено, что в 2017 году общая посевная площадь составила 22,1 млн. га, что на 651 тыс. га больше, чем в прошлом году. Яровой сев составил 18,7 млн. га.

В 2017 году начата программа льготного кредитования для приобретения в лизинг навесной и прицепной сельхозтехники отечественного производства - для начала реализации этой программы предусмотрены финансовые средства в размере 5 млрд. тенге со ставкой кредитования - 5,5%.

В этом году в рамках Государственной программы АПК началась действенная диверсификация посевных площадей. Площади востребованных культур (лен, рапс, подсолнечник, чечевица, нут, ячмень, овес, сахарная свекла и кормовые) увеличены на более 1 млн. га.

«На проведение диверсификации положительным образом повлияли новые механизмы господдержки производства приоритетных культур - переход с субсидирования одного гектара на субсидирование сданной на переработку продукции», - отметил Мырзахметов.

Объемы бюджетных средств, выделяемых на поддержку семеноводства, в 2017 году превышают уровень прошлого года более чем в 2 раза, при том в рамках того же бюджета, за счет пересмотра приоритетов. Отменены минимальные нормы, это позволило заинтересовать фермеров на использование качественных семян.

В результате принятых мер в 2017 году увеличен посев качественными семенами в 1,5 раза. Использование элитных семян выросло на 68%, а низкокачественных семян сократилось в 1,6 раза.