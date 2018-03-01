5 инициатив Президента направлены на социальную модернизацию - наиб-муфтий Алау Адильбаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Новые инициативы Главы государства, прежде всего, направлены на социальную модернизацию страны. Об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» заявил наиб-муфтий, доктор PhD Алау Адильбаев.

«Новые инициативы Главы государства, озвученные на совместном заседании палат Парламента, направлены на социальную модернизацию страны, затрагивая такие сферы, как приобретение собственного жилья, доступность и качество высшего образования, развитие предпринимательства среди населения и газификация страны», - сказал Алау Адильбаев.

Наиб-муфтий добавил, что во многом от социального положения граждан зависит покой в нашей стране, а благодаря мудрой политике Главы государства мы живем в мире и взаимоуважении. И новые социальные инициативы Главы государства также направлены на укрепление стабильности в республике.

«Как отметил Глава государства, пришло время, когда необходимо приложить конкретные усилия для укрепления социального единства страны. Реализация новых мер государства поспособствует прорыву Казахстана в экономическом и социальном развитии. Я думаю, что все эти пять инициатив направлены на повышение качества жизни. А качество жизни - это и есть один из основных компонентов в целом конкурентоспособности нации и является залогом нашей с вами стабильности», - добавил Алау Адильбаев.

Он также отметил, что при успешной реализации всех инициатив Главы государства многие молодые семьи обзаведутся жильем, опять же большая роль уделяется вопросам доступности образования.

«Глава государства отметил, что будет выделено 20 тысяч дополнительных образовательных грантов, их общее количество будет теперь составлять 74 тысячи. Это означает, что многие молодые люди смогут получить образование за счет государства, а затем продолжат работать во имя процветания нашей страны», - заключил Алау Адильбаев.