5 граждан ЮАР выдворят из Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - За нарушение миграционного законодательства РК пятеро уроженцев Южно-Африканской Республики будут выдворены за пределы страны, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудниками УМС ДВД Атырауской области при проведении профилактических мероприятий было установлено, что граждане ЮАР, прибывшие на работу в ТОО «Raim Group», нарушили миграционное законодательство. При регистрации при въезде в Казахстан иностранные граждане указали фиктивное место проживания. В результате они были привлечены к ответственности по статье 517 части 2 КоАП РК и дело передано в суд», - сообщили в пресс-службе ДВД.

Решением Жылыойского районного суда нарушители были оштрафованы и будут выдворены за пределы Казахстана.