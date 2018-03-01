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49 тысяч человек мобилизованы на период паводков в Казахстане

5 Марта 2018 11:24 1146
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49 тысяч человек мобилизованы на период паводков в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На паводковый период мобилизовано 49 тысяч человек. Об этом сообщил вице-министр внутренних дел РК Юрий Ильин на встрече с руководством заинтересованных государственных органов по вопросам водной безопасности в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В целях оперативного реагирования на возможные осложнения паводковой обстановки созданы специальные группировки подразделений, как Министерства внутренних дел, так и местных исполнительных органов, в общей сложности насчитывающие около 49 тысяч человек и более 16 тысяч единиц техники. На случай эвакуации населенных пунктов возможного затопления в регионах определены пункты временного размещения, выработаны маршруты эвакуации, выделен необходимый транспорт. Создан резерв в подразделениях Министерства внутренних дел, в подразделениях Национальной гвардии имеются запасы - так называемые, лагеря для временно оставшихся без крова», - сказал Ю.Ильин.

По его словам, обеспечена готовность системы оповещения населения, включающая в себя систему перехвата радиоканалов, кабельного телевидения и республиканских систем вещания, и запуск сирен по всей республике. Но зона покрытия составляет всего 60 процентов территории РК. Поэтому, активно используются СМС-рассылки, привлечение автотранспорта органов внутренних дел для оповещения населения в зоне чрезвычайной ситуации. Из населенных пунктов вывезено более 5 миллионов кубометров снега и эта работа продолжается. Сформированы запасы горюче-смазочных материалов, инертных материалов, а также взрывчатки для проведения экстренных работ по разрушению ледоставов в случае осложнения обстановки. Акиматами заложены чрезвычайные резервы на неотложные нужды в размере 24 миллиардов тенге.

 

 

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Ключевые слова: Паводок, МВД РК,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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