47 млрд тенге достигла сумма платежей в Фонд соцмедстрахования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане c 1 июля 2017 года по 28 февраля 2018 года общая сумма платежей в НАО «Фонд социального медицинского страхования» (ФСМС) составила 47 млрд тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФСМС.

В частности, из общего объема сумма отчислений работодателей за обязательное социальное медицинское страхование составила 39 млрд тенге, или около 83% от поступлений, сумма взносов индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера - 8 млрд тенге, или около 17%.

Сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей в ФСМС в феврале этого года составила более 9 млрд тенге.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Алматы и Астана, а также из Карагандинской области.