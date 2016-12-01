47 млн тенге выделили на новогоднее украшение Атырау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 47 миллионов тенге выделил акимат города Атырау на новогоднее украшение города, сообщает mgorod.kz.

По словам акима Атырау Серика Шапкенова, средства были выделены на праздничную новогоднюю иллюминацию, гирлянды, уличные декорации и украшения. Город полностью подготовлен ко встрече Нового года: установлена главная городская елка, яркими огнями переливаются все пять патриотических конструкций с надписью "Я Люблю Атырау", практически все электрические столбы на главных улицах украшает праздничная иллюминация, на нескольких площадках города установлены декоративные символы нового года, огнями светится и Центральный мост.

Отметим, что на Центральном мосту летом в рамках пилотного проекта было установлено "умное освещение". Не так давно в городе было создано новое коммунальное предприятие "Smart Atyrau", которое с нового года будет заниматься оснащением улиц светодиодными фонарями и реализацией проекта "умный город".