47-летний мужчина утонул при переходе реки вброд в Восточном Казахстане 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Отсутствие переправы послужило причиной гибели 47-летнего чабана в реке Аягоз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по ЧС ВКО.

«Не желая делать 100-километровый крюк, для того, чтобы пополнить запасы продовольствия, чабаны организовали доставку продуктов через бурную реку по натянутой между берегами веревке. Мешок с провизией застрял посреди 20 м веревочного пути. Предпринимаемые попытки сдвинуть его с места заканчивались неудачей. И тогда мужчина решил добраться до клади сам, держась за веревку», - говорится в сообщении.





При этом он не смог удержаться за веревку, метров 200 он боролся за жизнь, в свою очередь очевидцы не смогли оказать помощь.



Отмечается, что поток глубиной 15 см может сбить с ног переходящего водоем вброд человека, а поток глубиной 50 см уже опасен для автомобиля.



Тело утонувшего мужчины было найдено водолазами-спасателями ВРАОСО в 5 километрах от места гибели на выходных.