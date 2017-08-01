45 гектаров сухой травы горело за сутки в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За сутки служба пожаротушения Восточного Казахстана ликвидировала два загорания сухой травы общей площадью 45 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент по ЧС.

Первое загорание произошло на окраине села Первомайский. Огнем было охвачено 10 гектаров сухой травы. Сильный ветер и высокий травостой мешал тушению огня, который грозил перекинуться на заброшенные по соседству дачи. Грамотное решение пресечь поначалу ползущий на дачи огонь, а затем бороться с пожаром в целом помогло потушить огонь.





Второе загорание произошло в Курчумском районе на участке Кора Нура, стихия огня захватила 35 гектаров. Пожар быстро распространялся по сухой траве, была угроза переброса огня на заготовленное сено в тюках. Местные жители при помощи трактора с плугом прорыли траншею, и не дали разрушительной стихии уничтожить запасы. После чего они объединились со службой пожаротушения и общими силами ликвидировали пожар.





В департаменте по ЧС отмечают, что более 1000 случаев загораний зафиксированы с начала пожароопасного периода в области.