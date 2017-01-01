42 спортсмена Восточного Казахстана претендуют на участие в Универсиаде

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Кандидатами на участие в зимней Универсиаде являются 42 восточноказахстанских спортсмена по девяти видам спорта: лыжные гонки, биатлон, горные лыжи, прыжки на лыжах с трамплина, конькобежный спорт, фристайл, сноуборд, лыжное двоеборье, хоккей с шайбой, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя управления физической культуры и спорта Аскара Можанова, сейчас восточноказахстанские спортсмены готовятся к XXVIII зимней Всемирной Универсиаде, которая пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля и зимним Азиатским Играм, которые пройдут в Саппоро (Япония) с 18 по 26 февраля.



«Окончательный список участников Универсиады на сегодня еще не утвержден. Подготовка спортсменов осуществляется согласно их индивидуальным планам и календарному плану республиканских и международных мероприятий», - отметил Аскар Байжигитович.

Руководитель управления отметил, что регион возлагает большие надежды на медали в биатлоне, лыжных гонках и фристайле. Имена спортсменов в этих видах спорта хорошо известны казахстанцам.



«XXVIII Всемирная зимняя Универсиада является национальным проектом Республики Казахстан и самым крупным мультиспортивным мероприятием за всю 25-летнюю историю страны».



Аскар Можанов также рассказал, что по традиции Универсиаду предваряет Эстафета Огня. Согласно концепции, огонь Универсиады зарождается в каждом областном центре нашей республики, городах Астана и Алматы. В Восточном Казахстане Эстафета Огня пройдет 26 января.