42 человека претендуют на пост ректоров трех государственных вузов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки Республики Казахстан сообщает о завершении приема документов для участия в конкурсе по избранию ректоров трех высших учебных заведений: Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова; Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова и Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

На конкурс поступили документы от 42 претендентов. Их программы развития будут направлены на рассмотрение в наблюдательные советы высших учебных учреждений. Претенденты, получившие рекомендацию наблюдательного совета, пройдут собеседование в республиканской конкурсной комиссии. Причем на ее рассмотрение наблюдательный совет вуза должен представить не менее двух кандидатур.

В состав республиканской комиссии входят Ассоциация вузов РК, профсоюзы работников образования, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, видные ученые, представители бизнес-структур и другие общественные деятели.

Окончательное решение по кандидатам принимает республиканская комиссия путем голосования. Напомним, что таким образом были избраны ректоры 16 государственных вузов.