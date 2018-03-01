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42 человека претендуют на пост ректоров трех государственных вузов РК

16 Марта 2018 01:23 925
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42 человека претендуют на пост ректоров трех государственных вузов РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство образования и науки Республики Казахстан сообщает о завершении приема документов для участия в конкурсе по избранию ректоров трех высших учебных заведений: Южно-Казахстанского государственного университета имени М. Ауэзова; Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова и Западно-Казахстанского государственного университета имени М. Утемисова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

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На конкурс поступили документы от 42 претендентов. Их программы развития будут направлены на рассмотрение в наблюдательные советы высших учебных учреждений. Претенденты, получившие рекомендацию наблюдательного совета, пройдут собеседование в республиканской конкурсной комиссии. Причем на ее рассмотрение наблюдательный совет вуза должен представить не менее двух кандидатур.

В состав республиканской комиссии входят Ассоциация вузов РК, профсоюзы работников образования, депутаты Сената и Мажилиса Парламента, видные ученые, представители бизнес-структур и другие общественные деятели.

Окончательное решение по кандидатам принимает республиканская комиссия путем голосования. Напомним, что таким образом были избраны ректоры 16 государственных вузов.

 

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Ключевые слова: Вузы, Образование,
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