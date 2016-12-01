40 тысяч тенге за мусор в подъезде заплатит астанчанка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За мусор в подъезде жительница Астаны заплатит штраф в 42420 тенге, сообщает пресс-служба МПС ДВД Астаны.

21 декабря 2016 года в общедоступной группе в Facebook «Астана - Что? Где? Когда?» пользователь написала: «Возвращаюсь вчера в 20:30 ч. домой и опять они (соседи - прим.ред.) выставили мусор возле дверей, стучусь, не открывают, через некоторое время кое-как открыли, говорю: «Не ставьте, пожалуйста, свой мусор на всеобщее обозрение. Уберите». Она мне в ответ: «Не ваше дело, буду утром выходить, тогда и вынесу» Я говорю: «Ну, поставьте у себя внутри в квартире, будете выходить и вынесете, почему вы не хотите держать свой мусор дома, и почему мы должны на это смотреть и нюхать его, пока вы вынесете. Она мне в ответ: «Идите куда хотите, жалуйтесь куда хотите, ничего вы мне не сделаете....».

Сотрудниками Местной полицейской службы ДВД г. Астаны нарушительница, гр., А., 1969 г.р., привлечена к административной ответственности по статье 505 части 1 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства...», наложено взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (42420 тенге).



Кроме того, с нарушительницей проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подробных фактов. В случае совершения правонарушений можно обратиться в ближайший участковый пункт полиции либо по телефону 102.