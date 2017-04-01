4 проекта на сумму 11,8 млрд тенге реализуют в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В выставке «Global Oil&Gas Atyrau 2017» участвуют 103 компании из 20 стран. Это компании из Евразийского экономического союза, Финляндии, Италии, Германии, Нидерландов, Швейцарии, Дании, Турции, Польши, Хорватии, Китая, Украины, Азербайджана, Израиля и Омана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ATYRAU INVEST 2017» является отличным инструментом для развития и укрепления сотрудничества между Атырауской областью и инвесторами из многих стран. Наш регион на протяжении нескольких лет остается лидером среди регионов по привлечению инвестиций, в том числе внешних. Так, по итогам 2016 года объем инвестиций составил более 2 трлн тенге или более 25% от всего объема привлеченных инвестиций в страну. В рамках программы индустриализации на территории Атырауской области в 2016 году реализовано 7 проектов на общую сумму 2,8 млрд тенге. В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию 4 проектов на сумму 11,8 млрд тенге. Кроме того, в области реализуется 20 инвестиционных проектов в различных отраслях экономики на сумму свыше 14 трлн тенге. Работу в этих проектах получили более 20 тыс. человек», - сообщил аким области Нурлан Ногаев, приветствуя участников выставки.