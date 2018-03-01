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4 года условно получил избивший сослуживца табуреткой военнослужащий

6 Марта 2018 16:35 509
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4 года условно получил избивший сослуживца табуреткой военнослужащий

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военный суд Актауского гарнизона вынес приговор военнослужащему, избившему сослуживца табуреткой, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

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«Подсудимый признан виновным по ст.440 ч.3 п.3 УК РК и по данной статье ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ст.63 УК РК наказание ему назначено условно», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в суде, драку спровоцировал возникший ранее конфликт. Исходя из материалов дела, подсудимый, проходя мимо пострадавшего, ударил его деревянной табуреткой по голове, после чего продолжил избиение кулаками. Все удары он наносил пострадавшему по голове. В результате, пострадавший попал в реанимацию Мангистауской областной больницы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

 

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Ключевые слова: Армия, Суды,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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