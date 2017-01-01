39 объектов образования введут в этом году в Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В наступившем году в Алматинской области планируется строительство 353 объектов. Это 70 социальных объектов, в том числе объектов образования и здравоохранения, 35 объектов инженерной инфраструктуры, 31 ветеринарно-профилактический пункт, а также 64 объекта органов внутренних дел и многое другое.

Об этом передает пресс-служба акима Алматинской области.



В целом, из них в текущем году планируется построить и принять в эксплуатацию 288 объектов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как и в прошлом году, развитию социальной сферы в Алматинской области уделяется особое внимание, один из приоритетов - образование. Как сообщили в областном управлении строительства, в наступившем году за счет всех источников финансирования идет строительство 48 объектов образования. Из них 39 будет введено уже в этом году. А 9 объектов -переходящие.



Стоит также отметить, что без внимания не осталась и спортивная сфера. В скором времени в населенных пунктах региона появятся новые физкульно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и другие важные объекты.