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39 объектов образования введут в этом году в Алматинской области

39 объектов образования введут в этом году в Алматинской области
10 Января 2017 14:42 183

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В наступившем году в Алматинской области планируется строительство 353 объектов. Это 70 социальных объектов, в том числе объектов образования и здравоохранения, 35 объектов инженерной инфраструктуры, 31 ветеринарно-профилактический пункт, а также 64 объекта органов внутренних дел и многое другое. 

Об этом передает пресс-служба акима Алматинской области.

В целом, из них в текущем году планируется построить и принять в эксплуатацию 288 объектов, сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

Как и в прошлом году, развитию социальной сферы в Алматинской области уделяется особое внимание, один из приоритетов - образование. Как сообщили в областном управлении строительства, в наступившем году за счет всех источников финансирования идет строительство 48 объектов образования. Из них 39 будет введено уже в этом году. А 9 объектов -переходящие.

Стоит также отметить, что без внимания не осталась и спортивная сфера. В скором времени в населенных пунктах региона появятся новые физкульно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки и другие важные объекты.

 

 

Ключевые слова: Алматинская область, Образование,
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