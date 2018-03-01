38 терактов предотвратили в Казахстане за 5 лет - КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 2013 года предотвращено 38 терактов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2017 году завершено исполнение государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013-2017 годы. (...) Совершенствование межведомственного взаимодействия и контрразведывательной деятельности способствовали предотвращению с 2013 года 38 террористических актов», - проинформировал он, выступая на заседании Правительства РК.

По его словам, до 40% повышена доля объектов, которая соответствует требованиям антитеррористической защищенности. «Данное направление сопряжено с финансовыми затратами, однако не все руководители и собственники объектов смогли вовремя и в полном объеме изыскать средства на указанные цели. Укреплена материально-техническая оснащенность подразделений по минимизации и ликвидации последствий актов терроризма», - отметил Нургали Белисбеков.

В целом, при реализации программы освоено 98 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета 27,8 млрд, из местных - 70,2 млрд. «Подводя итоги программы, можно сказать о достигнутых положительных сдвигах в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму», - заключил он.

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