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38 терактов предотвратили в Казахстане за 5 лет - КНБ

6 Марта 2018 11:26 1221
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38 терактов предотвратили в Казахстане за 5 лет - КНБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 2013 года предотвращено 38 терактов. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В 2017 году завершено исполнение государственной программы по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в РК на 2013-2017 годы. (...) Совершенствование межведомственного взаимодействия и контрразведывательной деятельности способствовали предотвращению с 2013 года 38 террористических актов», - проинформировал он, выступая на заседании Правительства РК.

По его словам, до 40% повышена доля объектов, которая соответствует требованиям антитеррористической защищенности. «Данное направление сопряжено с финансовыми затратами, однако не все руководители и собственники объектов смогли вовремя и в полном объеме изыскать средства на указанные цели. Укреплена материально-техническая оснащенность подразделений по минимизации и ликвидации последствий актов терроризма», - отметил Нургали Белисбеков.

В целом, при реализации программы освоено 98 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета 27,8 млрд, из местных - 70,2 млрд. «Подводя итоги программы, можно сказать о достигнутых положительных сдвигах в сфере противодействия религиозному экстремизму и терроризму», - заключил он.

иллюстративное фото

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Ключевые слова: КНБ РК, Безопасность,
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Автор:

Дамир Байманов

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