38 магнитных шариков извлекли из желудка ребенка врачи в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В приемное отделение экстренной хирургии Центра детской неотложной помощи поступил 5-летний ребенок с острыми болями в животе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У ребенка наблюдалась клиника острого аппендицита. При рентген-снимке мы обнаружили инородные тела в желудке мальчика. В итоге образовалась кишечная непроходимость. При операции магниты прилипали к инструментам. Одна группа магнитов скопом находилась в нижнем отделе кишечника, и один магнит выше. Мы через пупок вытащили кишку и инородные тела», - рассказал заведующий отделением экстренной детской хирургии Ерлан Мендигалиев.

По словам врачей, ребенок проглотил 38 магнитных шарика. Он до сих пор находится в реанимации.

В детскую неотложку чаще попадают дети в возрасте от года до 14 лет.



«С маленького возраста малыши познают окружающий их мир через вкусовые ощущения. Они все пробуют на вкус. В это время, родители должны чаще следить за детьми. В год у нас по 3-4 случая с этими магнитами. Тем не менее, к нам поступают маленькие пациенты с разными случаями инородных тел в кишечнике - это и монеты, и детали от игрушек, металлические и стеклянные шарики, кусочки губки, бегунки от молний, пуговицы и даже иголки. Из органических веществ, у детей мы находим в легких и в трохеях орехи и шелуху от семечек», - добавил ответственный детский хирург Азат Мамырасыл.









В прошлом году врачам пришлось спасать двухлетнего малыша, который проглотил гелиевый шарик.