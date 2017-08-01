350-летие Казыбек би отметят в Карагандинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Егиндыбулак аким Карагандинской области Ерлан Кошанов ознакомился с планом мероприятий, которые готовятся к празднованию 350-летия Казыбек би, сообщается на официальном сайте акимата региона.

Аким области осмотрел стелу, возведённую в честь 350-летия великого казахского бия и оратора, общественного деятеля Казыбек би. С торжественного открытия именно этого объекта начнётся празднование юбилея.



"Я очень рад, что жители Егиндыбулака так основательно готовятся к празднованию 350-летия нашего великого предка, - сказал Ерлан Кошанов. - Это знаменательное событие имеет важное значение не только для жителей Каркаралинского района и Карагандинской области, но и для всех казахстанцев. Мы все должны внести вклад в подготовку праздника, чтобы он прошёл на высоком уровне".



Празднование 350-летия начнётся 19 августа в селе Егиндыбулак Каркаралинского района. Будет установлен целый городок из сотни белоснежных юрт. Мероприятия начнутся с возложения цветов у памятника Казыбек би. Ожидается прибытие высокопоставленных гостей. Зрители смогут увидеть праздничный концерт и принять участие в спортивных состязаниях.

В этот же день стартует автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!». 28 участников на семи автомобилях проедут через Каркаралинск, Бухар-Жырауский, Жанааркинский и Улытауский районы, города Жезказган, Кызылорда, Туркестан, Ташкент, Навои, Шымкент, Тараз, Балхаш, Актогайский и Шетский районы. И финишируют в Караганде 30 августа.



20 августа во Дворце культуры горняков в Караганде пройдёт Международный айтыс с участием акынов из Монголии, Китая, Кыргызстана и Казахстана. Традиционное празднование продолжится спортивными состязаниями по қазақ күресі, скачками (байга). Победителям соревнований организаторы приготовили в качестве призов автомобили, мотоциклы, квадроциклы, бытовую технику.



Празднование 350-летия Казыбек би на этом не закончится. В течение ещё трёх месяцев планируется проведение различных международных конференций, республиканского конкурса жыршы-термеши, подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей. А также посещение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи официальной делегацией Карагандинской области, поминальный ас, премьера спектакля «Казыбек би» Казахского драматического театра им. С.Сейфуллина. Планируется торжественное открытие выставки из фондов Национального музея Казахстана, на которой представят чапан Қазыбек би, издание книги в двух томах, премьеру документального фильма, выпуск фотоальбома и многое другое.