35 тонн гнилых арбузов уничтожили в Астане после скандального видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Госинспекции по карантину растений проинформировали дальнейшую судьбу «засветившихся» на видео в социальных сетях арбузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил Казинформу руководитель управления государственной инспекции по карантину растений в АПК МСХ РК Сымбат Калиаскаров, партию арбузов общим весом в 35 тонн сняли с реализации и уничтожили.



«Эту продукцию сняли с реализации. Если снимается - значит, уничтожается. Согласно имеющейся у нас информации, общий вес этой продукции составил 35 тонн», - сказал он.



По его словам, в южных регионах Казахстана распространена дынная муха, в частности, в ЮКО, в Жамбылской и Кызылординской областях.



«Ежегодно на борьбу с ними выделяются средства и проводятся карантинные мероприятия по выявлению, ликвидации и локализации этих насекомых. Возможно, эти арбузы были заражены именно дынной мухой», - отметил С. Калиаскаров.



Представитель Госинспекции также сообщил, что эта партия арбузов не была сертифицирована.



«Согласно Закону о карантине растений, есть перечень карантинных объектов, распространенных на территории РК. В этом перечне присутствует и дынная муха. Есть и порядок перемещения подкарантинной продукции в межобластных перевозках. При осуществлении перевозки подкарантинной продукции, требуется наличие карантинного сертификата. Этот документ удостоверяет состояние подкарантинной продукции. В данном случае, перевозка этих 35 тонн арбузов осуществлялась без сертификатов», - сказал он.



Напомним, скандальная видеозапись с гнилыми арбузами на рынке Астаны появилась в Интернете. На кадрах женщина в белом халате на рынке «Алаш» разрезает арбузы, доставленные, по ее словам, из ЮКО, и демонстрирует их непригодность к употреблению.