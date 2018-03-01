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32 человека погибли при крушении российского самолета в Сирии

6 Марта 2018 20:04 387
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32 человека погибли при крушении российского самолета в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли, передает ТАСС.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», - говорится в сообщении.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», - сказали в военном ведомстве. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», - добавили в Минобороны РФ. 

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

 

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Ключевые слова: Россия, Сирия, Происшествия,
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