32 человека погибли при крушении российского самолета в Сирии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли, передает ТАСС.

Об этом сообщает Минобороны РФ.

«6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», - говорится в сообщении.

«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», - сказали в военном ведомстве. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», - добавили в Минобороны РФ.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС