32 человека погибли при крушении российского самолета в Сирии
6 Марта 2018 20:04 387
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии при заходе на посадку, 32 человека погибли, передает ТАСС.
Об этом сообщает Минобороны РФ.
«6 марта около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26. По предварительным данным, на борту самолета находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли», - говорится в сообщении.
«Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность», - сказали в военном ведомстве. «По докладу с места, огневого воздействия по самолету не было», - добавили в Минобороны РФ.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Ключевые слова: Россия, Сирия, Происшествия,
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