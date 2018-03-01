300 казахстанцев получат гранты и скидки на обучение в университете имени Демиреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ -12 тысяч казахстанских выпускников школ и колледжей сегодня приступили к выполнению тестовых заданий республиканской интеллектуальной олимпиады SPT, который проводит университет имени Сулеймана Демиреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Самые лучшие 300 участников этого тестирования получат гранты и скидки на 4 года обучения по выбранной специализации в этом высшем учебном заведении.

SDU ProficiencyTest (SPT) - это уникальная внутренняя олимпиада для выпускников школ и колледжей текущего года, направленная на оказание помощи выпускникам в определении будущей профессии. Согласно статистике предыдущих лет в 2015 году в олимпиаде приняли участие 1000 абитуриентов, в 2016 году - 3900, в 2017 году - 7000 абитуриентов.





В этом году олимпиада проходит в 19 городах страны: Астана, Алматы, Шымкент, Кызылорда, Талдыкорган, Тараз, Туркестан, Жезказган, Актау, Атырау, Актюбинск, Уральск, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Кокшетау, Семей, Усть-Каменогорск, Караганда.

Олимпиада проводится в формате тестирования по шести кластерам: физика, география, химия-биология, английский язык, литература, история. Тестовые вопросы готовят ведущие преподаватели интеллектуальных школ и утверждают на общественном совете.





«Именно по Астане сегодня участвуют 875 человек. Примерно, можно вывести три популярных специальности среди наших абитуриентов из олимпиады - это IT, бизнес-школа и филология», - рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» эксперт офиса по международным отношениям университета Сулеймена Демиреля Айдын Байгурманов.