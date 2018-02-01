30 лет тюрьмы грозит экс-президенту Южной Кореи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник прокуратура Республики Корея потребовала 30 лет тюрьмы для бывшего президента Пак Кын Хе, замешанной в грандиозном коррупционном скандале, в результате которого она была отстранена от власти в начале прошлого года, передает агентство Yonhap.

66-летняя Пак Кын Хе обвиняется в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении властью и разглашении государственной тайны. Обвинения были предъявлены в апреле прошлого года.

Будучи в сговоре со своей давней подругой и соратницей Чхве Сун Силь, бывший президент Республики Корея требовала от крупных южнокорейских конгломератов, включая Samsung, Lotte и SK, передать в общей сложности 59.2 миллиарда вон (55,2 миллионов долларов США) в обмен на покровительство.

Пак Кын Хе также подозревается в том, что позволяла своей подруге вмешиваться в государственные дела, хотя последняя не состояла на государственной службе. «Опальный президент» своей вины не признала.

Более того, бывшая глава Республики Корея отсутствовала на заседании суда по своему делу. Агентство Yonhap сообщает, что Пак Кын Хе отказалась присутствовать на слушании после того, как суд продлил ее арест в октябре.

Пак Кын Хе была отправлена в отставку в марте на основании решения Конституционного Суда. Все это время она находилась под арестом.

Ранее сообщалось, что соратница бывшего президента Чхве Сун Силь была приговорена к двадцати годам тюремного заключения в середине февраля и уже подала апелляцию на судебное решение.