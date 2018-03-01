30 красавиц начали подготовку к финалу «Мисс Казахстан»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 30 финалисток со всех уголков Казахстана собрались в эти дни в Астане, чтобы начать подготовку к грандиозному финалу «Мисс Казахстан», который состоится 31 марта во Дворце мира и согласия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на организаторов конкурса.





Состоялась официальная фотосессия участниц, а также запись видеовизиток. Официальным фотографом выступила одна из востребованных специалистов в fashion-сфере Марета Келигова, работы которой украшали обложки мировых глянцевых журналов. В этом году был сделан акцент на естественной красоте участниц.





«Мы отошли от прошлых образов. Вы уже не увидите ярких вечерних нарядов, локонов, лент. Макияж у всех участниц очень легкий, в стиле nude. Тем самым мы хотим показать их юность, естественную красоту. Надеюсь, вам понравится результат», - поделилась Марета Келигова.





Поддержала ее и главный имидж-мейкер, официальный стилист Конкурса Айнура Рыспекова. «Каждая девушка прекрасна и достойна победы. Действительно акцент сделан на натуральную красоту. Отошли и от пышных локонов, больших начесов. Результат вы сможете оценить сами», - отметила она.





Напомним, что в финале принимают участие не только 20 титулованных девушек из каждого города Казахстана, но также 10 победительниц инстаграм-кастинга. Он проходил в начале февраля, принять участие могла любая девушка - гражданка Республики Казахстан, от 17 до 25 лет. Необходимо было опубликовать свою фотографию под хештегом и отметить страницу конкурса.

По семейным обстоятельствам на конкурс не смогли приехать «Мисс Темиртау», «Мисс Кызылорда», по учебным - «Мисс Петропавловск». Их заменили первые вице-мисс городов.

В ближайшие дни в рамках конкурса «Мисс Казахстан» стартуют благотворительные и социальные акции.