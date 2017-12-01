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3 тысячи человек посетило церемонию зажжения новогодней елки в Астане

19 Декабря 2017 14:10 982
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3 тысячи человек посетило церемонию зажжения новогодней елки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Церемонию зажжения главной новогодней елки в столице посетило около 3 тысяч человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017».

Напомним, новогодняя елка находится на территории туристической зоны ЭКСПО-2017. 25-метровая новогодняя елка установлена возле главного объекта выставки - павильона «Нур Алем».


3 тысячи человек посетило церемонию зажжения новогодней елки в Астане 

На территории выставки также открыт самый большой в Астане ледовый городок. Для взрослых построены две горки высотой пять и длиной 40 метров. Еще две горки предназначены для детей -  высотой 2,5 и длиной 14 метров.


3 тысячи человек посетило церемонию зажжения новогодней елки в Астане 

В городке установлены ледяные копии Хрустального дворца, построенного к первой выставке ЭКСПО 1851 года в Лондоне и Эйфелева башня - входная арка выставки 1889 года в Париже, а также хрустальный лабиринт и другие объекты.


3 тысячи человек посетило церемонию зажжения новогодней елки в Астане 

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Ключевые слова: EXPO-2017, Астана,
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