3 тыс камер будут следить за нарушителями спецполосы Bus lane

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане установят 3 тысячи камер, которые будут фиксировать нарушения водителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДВД Астаны Нурлан Уваев.

«На сегодняшний день нами предпринимаются меры по установке видеокамер, которые будут фиксировать нарушения ПДД, заезд на Buslane в частности. В ближайшее время будет установлено около 3 тысяч видеокамер по всему городу, которые будут контролировать скоростной режим, в том числе и нарушения линии Bus lane. Эти нарушения выявляются инспекторами дорожной полиции, после чего будут составляться соответствующие административные протокола», - рассказал он.

«Если выплатить штраф в течение 7 дней, то имеется возможность уплатить 50% от штрафа», - продолжил Уваев. - «Если штраф не оплачивается в течение 40 дней, то мы направляем все материалы частным судебным исполнителям, которые составляют соответствующий нормативный документ. Они уже работают со штрафами в части взыскания. На сегодняшний день стоит вопрос интеграции администратора программ. Соответствующие штрафные санкции направляются непосредственно адресату».

По его словам, отсутствие уведомления о нарушении также не освободит нарушителей от ответственности.

«Бывают такие моменты, когда люди говорят, что не знали о нарушении, что им не было дано уведомление. Это не освобождает от ответственности. У нас введены дополнительные меры в части взыскания при снятии нарушившей правила машины с помощью видеокамеры», - подчеркнул Уваев.