29 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Международный день биологического разнообразия

Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 19 декабря 1994 года. Дата 29 декабря выбрана в честь вступления в силу Конвенции о биологическом разнообразии. Осознав меру ответственности за сохранение уникальной флоры и фауны родного края, миллионы людей должны понять, что биологическое разнообразие является источником жизни.

День независимости Монголии

Учрежден в честь годовщины обретения Монголией независимости от Китая в 1911 году. Независимость Монголия получила в результате Синьхайской революции, которая свергла династию Цин и провозгласила монархию во главе с Богдо-гэгэном VIII. 29 декабря 1911 года состоялась официальная церемония восхождения Богдо-гэгэна на престол и тем самым подтвердился статус Монголии как независимой страны.

День конституции в Ирландии

Посвящен годовщине принятия в 1937 году конституции, что провозгласила Ирландию, ранее бывшую британским доминионом, независимым демократическим государством.

СОБЫТИЯ

21 год назад (1995) создан Конституционный совет РК - коллективный орган конституционного контроля в Казахстане. Он состоит из семи членов: председатель и двое членов назначаются Президентом, и по два члена - Сенатом и Мажилисом Парламента РК. Они наделяются полномочиями на шесть лет.

Согласно статье 72 Конституции Казахстана КС проверяет правильность проведения выборов Президента РК, депутатов Парламента, а также республиканского референдума.

18 лет назад (1998) опубликован Закон Республики Казахстан «О национальном архивном фонде и архивах».

12 лет назад (2004) состоялась церемония открытия первого пленарного заседания Мажилиса в новом здании Парламента РК на Левобережье Астаны.

12 лет назад (2004) получен первый килограмм казахстанского технического кремния на промышленной площадке Первомайского редкоземельного завода (ТОО «Иртышская редкоземельная компания»).

11 лет назад (2005) Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ «О Государственной программе борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы».

11 лет назад (2005) в Семее вышел в свет научно-педагогический журнал «Шакарим».

Издание выходит на трех языках: казахском, русском и английском. Основная цель издания - изучение и освещение национальных ценностей на примере творчества Шакарима Кудайбердиева и отражение проблем современной педагогики. Журнал выходит 4 раза в год тиражом в тысячу экземпляров.

9 лет назад (2007) в Караганде состоялось открытие нового завода по выпуску полистерольных блоков и изделий. Продукция нового завода относится к высокотехнологичным строительным материалам, соответствующим современным стандартам стройиндустрии.

8 лет назад (2008) Президент РК подписал Закон «О специальных социальных услугах», который регулирует общественные отношения, возникающие в сфере предоставления специальных социальных услуг для лиц (семей), находящихся в трудной жизненной ситуации.

8 лет назад (2008) запущен первый в Казахстане промышленный ускоритель ЭЛВ-4 и технологическая линия Комплекса радиационных технологий «Парка ядерных технологий». Это - первый производственный объект инновационной инфраструктуры технопарка.

Комплекс Парка ядерных технологий позволит создать в Казахстане уникальный по своей значимости и масштабности национальный технопарк, который обеспечит продвижение высокотехнологичных разработок на рынок и внедрение их в промышленное производство.

7 лет назад (2009) в 6 часов 22 минуты по времени Астаны с космодрома «Байконур» стартовала ракета-носитель «Протон-М», которая вывела на опорную орбиту американский телекоммуникационный спутник «Дирек ТВ-12».

7 лет назад (2009) в Павлодаре открыт областной клуб ветеранов «Замандас». Старинный особняк, отремонтированный предпринимателями города, обставленный красивой мебелью, стал уютным домом для отдыха, встреч, общения аксакалов области и чудесным новогодним подарком старшему поколению региона.

В здании оборудован кабинет консультаций и услуг, где юристы помогают пожилым людям оформить необходимые документы, дают правовые справки. В небольшой библиотеке находятся новые книги по истории Казахстана, издания местных авторов, в числе которых павлодарские ветераны.

6 лет назад (2010) в павлодарском Доме-музее Шафера состоялся вечер памяти, посвященный 105-летию основоположника композиторской школы Казахстана, автора первых казахских опер, народного артиста КазССР Евгения Брусиловского.

На вечере звучали записи произведений композитора на патефонных пластинках, выпущенных более полувека назад.

6 лет назад (2010) в Астане состоялось вручение представителям творческой молодежи страны и отечественных организаций, поддерживающих культуру, премий первого независимого республиканского конкурса «Шабыт-2010».

Премия присуждается общественным фондом «Шабыт» за выдающиеся достижения творческой молодежи, их поддержку и высокий уровень оказания услуг в сфере культуры и искусства.

6 лет назад (2010) в Благодарном сельском округе г.Актобе состоялась церемония введения в эксплуатацию теплицы ТОО «ISET GREENHOUZE» по производству томатов.

Производственная мощность теплицы составляет 1500 тонн томатов в год при потребности актюбинцев в томатах в 3560 тонн. В черте города для строительства теплицы городским акиматом выделено 10 гектаров земли, за счет местного бюджета были проведены работы по газификации и электрификации теплицы, строительству дороги (53 млн. тенге).

6 лет назад (2010) ассоциация KAZENERGY подписала соглашение о «глобальном партнерстве» со Всемирным энергетическим советом (ВЭС).

Теперь KAZENERGY приобретает возможность прямого участия в глобальных исследованиях, в работе над техническими проектами, а также в региональной деятельности Совета, где, представляя интересы Казахстана, Ассоциация будет вносить свой вклад в развитие глобальной энергетической политики.

5 лет назад (2011) Министерство индустрии и новых технологий РК выпустило первый номер отраслевого журнала «Электроэнергетика Казахстана», призванного освещать государственную политику в области развития электроэнергетики Казахстана, что особенно актуально в период форсированной индустриализации экономики. Аналитические рубрики посвящены основным достижениям отрасли за 20 лет независимости Казахстана, существующим проблемам и перспективам развития, законодательной базе и анализу изменений в ней.

5 лет назад (2011) в Петропавловске издана книга «Большой хлеб большого человека», посвященная генеральному директору коммандитного товарищества «Зенченко и К», Герою труда Казахстана «Қазақстанның еңбек ерi» Геннадию Зенченко. Автор - журналист Александр Яремчук.

Эта книга построена в форме очерков и бесед журналиста с Г.И.Зенченко, его соратниками и близкими людьми, рассказывает о славной семейной династии Зенченко, о том большом вкладе, который внес Геннадий Иванович в развитие сельскохозяйственного производства. Беседы дополнены материалами из архива семьи Зенченко, фотографиями, фрагментами публикаций о Геннадии Ивановиче в СМИ.

4 года назад (2012) в Павлодаре открылся кардиохирургический центр, рассчитанный на проведение 2,4 тыс. операций и рентгеноваскулярных вмешательств в год. Он обслуживает около двух млн. жителей Павлодарской и Восточно-Казахстанской областей. Специалисты прошли обучение и стажировку в Москве, переняли опыт врачей Беларуси и Израиля. Впервые в области здесь начали делать операции на сердце детям.

4 года назад (2012) в Казахстанско-Британском техническом университете (КБТУ) появились первые в истории вуза выпускники PhD-программ.

Миссией докторантуры КБТУ является подготовка высокопрофессиональных специалистов и научно-исследовательских кадров, способных ставить и решать актуальные научные, производственные и социально-экономические задачи, проведение инновационных исследований для укрепления конкурентоспособности приоритетных отраслей экономики РК.

4 года назад (2012) в Кордайском районе Жамбылской области введена в эксплуатацию первая в Казахстане солнечная электростанция промышленного масштаба.

Построенная исключительно за счет средств частных инвестиций солнечная электростанция подключена к общим электрическим сетям и может выдавать свою электроэнергию в единую энергетическую систему страны.

Инвестором проекта строительства СЭС «Отар» мощностью 504 кВт выступило ТОО «КазЭкоВатт». Стоимость строительства первой очереди СЭС «Отар» составила около 200 млн. тенге.

4 года назад (2012) в АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» введена в эксплуатацию новая цифровая система радиосвязи «TETRA».

Она отличается надежностью и широким радиусом охвата, что отвечает стандартам компании, делающей ставку на современное техническое обеспечение.

4 года назад (2012) по итогам конкурса среди специализированных судов республики лучшим районным судом города признан специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области.

Грамоту в торжественной обстановке председателю областного суда Ерлану Айтжанову вручил председатель Верховного суда РК Бектас Бекназаров.

2 года назад (2014) за значительный вклад в укрепление независимости, национального единства, в развитие межкультурного диалога и воспитание казахстанского патриотизма общественной медалью Ассамблеи народа Казахстана «Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» алтын медалі» наградили члена депутатской группы АНК Ирину Гроот, председателя «Северо-Казахстанского филиала ОО «Международное общество «Қазақ тілі» Карибая Мусырмана, настоятеля Петропавловского собора Сергея Снопкова.

2 года назад (2014) Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан», направленный на совершенствование законодательства по вопросам предпринимательской деятельности

2 года назад (2014) в рамках Клуба ученых и Коалиции за «зеленую» экономику в Астане создан проект «Online ЕХРО 2017». Он инициирован неправительственными организациями Казахстана и является инструментом вовлечения потенциала новаторов и ученых в национальный проект «ЭКСПО-2017».

2 года назад (2014) мини-футбольный клуб «Кайрат» из Алматы вошел в структуру Корпоративного фонда «Президентский профессиональный спортивный клуб «Астана» и теперь называется «Астана-Кайрат».

2 года назад (2014) в Алматы введена в эксплуатацию новая фильтровальная станция на головных очистных сооружениях.

Новое сооружение позволит улучшить качество подаваемой питьевой воды, обеспечит бесперебойное и надежное водоснабжение верней части города, сократит потребление электроэнергии и потери водных ресурсов.

На строительство было выделено 996 млн. тенге, в том числе за счет республиканского бюджета, 900 млн. тенге за счет местного бюджета.

2 года назад (2014) в Жалагашском районе Кызылординской области состоялось открытие завода по переработке солодкового корня.

На заводе ежегодно будет перерабатываться 6 тыс. тонн солодкового корня, из которого добываются экстракт солодки, растительный крем, порошок глицирризиновой кислоты, полисахариды и флавоноиды.

Год назад (2015) Военно-исторический музей Вооруженных сил РК пополнился ценным экспонатом. В музейный фонд была передана главная реликвия Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. - копия Знамени Победы.

Она будет размещена в экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне, как яркий символ мощи и незыблемости советского народа, его нравственного и морального духа, а также будет использоваться в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

Год назад (2015) в эксплуатацию введен газопровод высокого давления «Таушык-Жынгылды», на строительство которого было направлено 420 млн тенге.

Год назад (2015) в Астане завершено строительство двух системообразующих подстанций «Аэропорт-Новая» и «Олимп», которые обеспечат дополнительным (резервным) энергопитанием объекты «ЭКСПО-2017».

Год назад (2015) в Советском районе Волгограда раскопали блиндаж с останками 19 советских солдат из Казахстана.

Предположительная дата гибели бойцов: январь 1943 года. По предварительным данным, фрагменты скелетов принадлежат солдатам из 29 стрелковой дивизии, формировавшейся в Северном Казахстане. Все 19 бойцов захоронены на мемориальном кладбище в Россошках.

Год назад (2015) представитель АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» в г.Пекин Аманжол Ибрагимов составил и издал краткий русско-китайский словарь-справочник в сфере международных перевозок.

Наряду с терминами, особенностью словаря стало наличие китайских слов в русскоязычной транслитерации, а также топонимов крупных логистических портов Казахстана, Китая и России.

248 лет назад (1768) Екатериной II введены бумажные денежные знаки.

225 лет назад (1791) Крым присоединен к Российской империи по Ясскому мирному договору с турками.

89 лет назад (1927) в поселке Новый Харьков (пригород Харьков) на добровольные отчисления из заработной платы украинских чекистов открыта Коммуна имени Ф.Э.Дзержинского - детское воспитательное учреждение. Ее руководителем стал Антон Семенович Макаренко.

84 года назад (1932) в честь председателя Реввоенсовета СССР, наркома по военным и морским делам Климента Ефремовича Ворошилова - «отличного стрелка из всех видов стрелкового оружия», Центральный комитет Осоавиахима установил почетное звание «Ворошиловский стрелок» 1-й и 2-й степеней, присваиваемое с вручением соответствующего нагрудного значка.

58 лет назад (1958) из Уголовного кодекса СССР изъято понятие «враг народа».

51 год назад (1965) президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин отказался от предлагаемых США переговоров по заключению мира без предварительных условий.

32 года назад (1984) партия Индийский национальный конгресс под руководством Раджива Ганди одержала победу на выборах в индийский парламент.

27 лет назад (1989) на совместном заседании обеих палат Федерального Собрания ЧССР во Владиславском зале пражского града Вацлав Гавел единогласно избран президентом Чехословакии. Он стал первым некоммунистическим президентом страны за последние сорок лет.

25 лет назад (1991) состоялся референдум о государственной независимости Республики Узбекистан, а также всенародные выборы президента Узбекистана. Первым президентом независимой республики стал Ислам Абдуганиевич Каримов.

21 год назад (1995) состоялось открытие Днепропетровского метрополитена. Он стал первым метрополитеном на территории бывшего СССР, открытым после его распада. Один из самых коротких метрополитенов в мире: шесть станций расположены на линии длиной около 7 км.

17 лет назад (1999) президент Туркмении Сапармурад Ниязов подписал закон об отмене смертной казни.

6 лет назад (2010) знаменитая скульптура «Самсон, разрывающий пасть льву» впервые с 1947 года покинула свой постамент на Большом каскаде фонтанов Петергофа и отправилась на реставрацию.

Реставраторы обновили позолоту на скульптуре и отремонтировали постамент, который находился в аварийном состоянии. В последний раз постамент «Самсона» реставрировали в 1928 году.

ИМЕНА



106 лет назад (1910-1988) родился САГЫНДЫКОВ Курманбек - писатель, переводчик, общественно-политический деятель, заслуженный работник культуры Казахской ССР.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовая деятельность: учитель начальной школы, директор семилетней школы, заведующий районо, редактор районной газеты (1928-1933); ответственный инструктор, заместитель заведующего отделом Казсовпрофа (1933-1936); редактор Казахского издательства художественной литературы, главный редактор Казахского объединённого издательства (1936-1941); слушатель Ошских военно-политических курсов, комиссар батареи противотанковых пушек Панфиловской дивизии, заместитель редактора дивизионной газеты (1941-1944); редактор изданий на казахском языке главного политического управления Красной Армии (1945-1946); старший научный сотрудник Института истории партии при ЦК Компартии Казахстана (1946-1950); слушатель ВПШ (1950-1953); заведующий сектором Института истории партии (1953-1957); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1957-1959); председатель Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете Министров КазССР (1959-1962); главный редактор краевой газеты «Оңтүстік Қазақстан» (1962-1965); главный редактор журнала «Қазақстан коммунисі» (1965-1981); пенсионер (с 1981 года).

Автор книги «Драгоценное наследие вождя» (на казахском). Перевел на казахский язык произведения К.Маркса, Ф.Энгельса, В.Ленина, М.Горького, А.Пушкина, Л.Толстого, И.Тургенева и другие.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалями, Почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР.



78 лет назад (1938-1992) родился СУЛЕЙМЕНОВ Аскар - писатель, литературный критик и драматург.

Уроженец Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский педагогический институт (совр. Казахский национальный педагогический университет им. Абая), аспирантуру данного учебного заведения.

Трудовой стаж: работал в редакции журнала «Жұлдыз», на киностудии «Казахфильм», в аппарате Союза писателей Казахстана, заведующим литературной частью Казахского драматического театра имени М.Ауэзова.

Первая литературно-критическая статья была опубликована в газете «Лениншіл жас» (совр. «Жас алаш»). Автор прозаических сочинений «Бесін» («После полудня»), «Адасқақ», «Бесатар» и десятка статей по вопросам литературы и искусства, драматических сборников «Арғымақ пен шабандоз», «Кек», критико-эстетических трудов о литературе и искусстве «Парасат падишасы», «Болмыспен бетпе-бет». Автор киносценариев художественных фильмов «Құлагер» (в соавторстве с Б.Мансуровым).

Творчество А.Сулейменова можно разделить на 3 периода: критические, прозаические и драматические. Шумные споры вызвала в литературной среде статья о видах литературы (журнал «Жұлдыз», 1963). В этот период сформировались художественно-эстетические взгляды А.Сулейменова. Сочинения А.Сулейменова отличались остротой мышления и особенностью художественного строения. В прозаических произведениях он отошел от внешнего подобия и считался писателем-модернистом. Перевел на казахский язык «Восстание невест» С.Ахмада, «Дьяволиада» М.Булгакова, «Милость Сычуана», «Пятая колонна» Э.Хемингуэя.

За мастерство изложения ситуации в драмах-диалогах «Седьмая палата», «Қаздай жесір - штат қысқарту», «Төрт тақта жайнамаз» стал лауреатом Государственной премии. Внес большой вклад в развитие казахского кино. Является автором сценариев художественного фильма «Ас», документального фильма «Арғымақ пен шабандоз». Работал главным редактором фильма «Қыз Жібек».

Именем А.Сулейменова названа школа в Созакском районе ЮКО и в городе Сарыагаш.



74 года назад (1942) родился КУСАИНОВ Амангельды Кусаинович - ректор Евразийского гуманитарного института, академик Казахской академии образования, академик МАН ВШ.

Родился в Павлодарской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.Кирова.

Трудовая деятельность: учитель средней школы (1960-1962); преподаватель Алма-Атинского медицинского института, работал в аппарате Советского райкома Компартии Казахстана (1963-1973); аспирант, ассистент, старший преподаватель, доцент, проректор, старший научный сотрудник, профессор Казахского государственного университета (1973-1992); ректор Акмолинского университета им. С.Сейфуллина (1992-1996); ректор Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева (1996-2000); председатель ВАК РК (2000-2004); президент Казахской академии образования им. Ы.Алтынсарина (2004-2007).

Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Құрмет»; грамотой Президиума Верховного Совета КазССР, тремя медалями.

На занимаемой должности - с сентября 2007 года.



68 лет назад (1948) родился ЖАБАГИН Асыгат Асиевич - президент АО «Республиканский инновационный фонд».

Родился в г.Павлодар. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (совр. Казахский национальный технический университет), тепловые электрические станции (1971).

Трудовой стаж: машинист энергоблока Ермаковской ГРЭС (1971-1973.); первый секретарь Ермаковского горкома ЛКСМК (1973-1977); заведующий отделом Ермаковского горкома партии (1977-1978); инструктор, заместитель заведующего отделом Павлодарского обкома партии (1978-1981); заместитель управляющего РЭУ «Павлодарэнерго» (1981-1987); генеральный директор ПО «Алтайэнерго», г.Усть-Каменогорск (1987-1988); секретарь Северо-Казахстанского обкома партии (1988-1991); начальник УОМТС Минэнерго РК (1991-1992); глава Павлодарской областной администрации (1992-1993); заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан (1993-1994); председатель Совета директоров АО «Ансат» (1994-1997); министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998); советник Премьер-Министра Республики Казахстан (1998-1999); президент Нефтяного союза Казахстана (1999).

На занимаемой должности - с 2000 года.

Награжден орденом «Құрмет», двумя медалями.



58 лет назад (1958) родилась АКШАЛОВА Бахытжол Абдрасуловна - руководитель отдела по работе с персоналом и внутренней безопасности департамента юстиции Восточно-Казахстанской области.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Казахский государственный женский педагогический институт (1981); Казахскую академию труда и социальных отношений (2005).

Трудовая деятельность: работала в органах записи актов гражданского состояния области (1985-2007); сотрудник отдела организационно-контрольной и кадровой работы департамента юстиции Восточно-Казахстанской области (с 2007 года); руководитель отдела организационно-контрольной и кадровой работы департамента юстиции Восточно-Казахстанской области (с 2014 года).

Награждена грамотами министра юстиции Республики Казахстан и руководства департамента. Имеет ведомственные нагрудные знак и«I дәрежелі заңгер» и «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін».

57 лет назад (1959) родился НИЯЗГАЛИЕВ Ибрагим Кабылулы - председатель районного суда № 2 Теректинского района.

Родился в Уральской области. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1982); Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева, юрист.

Трудовой стаж: разнорабочий совхоза им. Абая Джамбейтинского района Уральской области (1976-1977); агроном совхоза им. Абая Джамбейтинского района Уральской области (1982-1986); старший агроном, старший по кадрам Джамбейтинского райсельхозуправления (1986-1997); помощник прокурора Сырымского района Западно-Казахстанской области (1997-1999); юрист МП «Заря» (1999-2000); помощник прокурора Таскалинского района Западно-Казахстанской области (2000-2002); адвокат коллегии адвокатов Западно-Казахстанской области (2002-2003); судья суда №2 г.Уральск (2003-2008); председатель Казталовского районного суда Западно-Казахстанской области (2008-2012); судья Уральского городского суда (2012-2015).

На занимаемой должности - с августа 2015 года.



52 года назад (1964) родился ИДРИСОВ Динмухамед Аппазович - собственник ТОО «Алма-ТВ».

Родился в Чимкентской области. Окончил Алма-Атинский филиал Усть-Каменогорского строительно-дорожного института, инженер-строитель (1989); Казахскую государственную академию управления, экономист (1999); аспирантуру Научно-исследовательского института строительных материалов.

Трудовой стаж: мастер ЖЭУ-1 Минавтодора КазССР (1989-1990); преподаватель Алматинского автодорожного института (1989-1996); старший лаборант Усть-Каменогорского дорожно-строительного института (1990); ассистент Алматинского автодорожного института (1991-1996); директор ТОО «Караспан» (1996-1997); учредитель и президент ТОО «Алма-Ойл», ТОО «Ордабасы» (1997); председатель Совета директоров ТОО «Ордабасы» (2000-2002); президент АО «Корпорация «Ордабасы» (2002-2006); председатель Совета директоров АО «Казахстанские коммунальные системы» (02.2005-06.2005); председатель Совета директоров АО «Корпорация «Ордабасы» (01.2005-07.2005, затем с 2006 года); управляющий директор АО «НК «Қазақстан темір жолы»; член правления Национальной экономической палаты «Союз «Атамекен» (с 2007 года); член Совета директоров АО «Национальная компания «СПК «Оңтүстік» (с 2008 года); член Совета директоров АО «Страховая компания «Amanat Insurance» (2009-2012); председатель Совета директоров АО «СК «Amanat Insurance» (c 2012 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат» (2011).



48 лет назад (1968) родился АБДУАЛИЕВ Кайрат Аманкелдиевич - аким Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Окончил Ташкентский государственный аграрный университет, ученый агроном; Гуманитарный институт им. М.Сапарбаева, юрист.

Трудовая деятельность: чабан комсомольской бригады колхоза им. Кирова Тюлькубасского района (с 1986 года); агроном хозяйства «Достык»; секретарь Арысского сельского акимата, главный специалист аппарата акима Тюлькубасского района, главный специалист - представитель областного комитета по управлению земельными ресурсами в том же районе (1995-2004); начальник регионального управления Министерства сельского хозяйства РК Тюлькубасского района, начальник отдела государственной инспекции по карантину растений (2004-2007); начальник Южно-Казахстанской региональной инспекции Комитета государственной инспекции агропромышленного комплекса МСХ РК (2007-2010); аким Тюлькубасского района Южно-Казахстанской области (2010-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.

44 года назад (1972) родился АБЕНОВ Санат Муратович - управляющий директор АО «AsiaCredit Bank» (с 2014 года); член правления АО «AsiaCredit Bank» (с 2016 года).

Родился в КазССР. Окончил Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, экономика и управление в отраслях АПК (1994); Казахстано-Американский свободный университет, бакалавр юриспруденции (2004).

Трудовой стаж: ведущий налоговый инспектор Восточно-Казахстанского областного налогового комитета (1998-2000); специалист Восточно-Казахстанского филиала ОАО «БанкТуранАлем» (2000-2001); главный специалист Восточно-Казахстанского филиала ОАО «БанкТуранАлем» (2001); начальник отдела кредитования Восточно-Казахстанского филиала ОАО «БанкТуранАлем» (2001-2003); заместитель директора по корпоративному кредитованию Восточно-Казахстанского филиала АО «БанкТуранАлем» (2003-2004); директор Восточно-Казахстанского филиала АО «БанкТуранАлем» (2004-2005); директор филиала в г.Алматы АО «БанкТуранАлем» (2005-2008); директор филиала АО «Альянс Банк» в г.Алматы (2008-2011); директор филиала АО «Альянс Банк» в г.Астана (2011-2013); управляющий директор АО «АТФ-Банк» (2013-2014).



41 год назад (1975) родился АУБАКИРОВ Нурлан Ерикбаевич - аким г.Караганды.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет (1997), экономист; Гуманитарный университет им. Д.А. Кунаева, юрист (2002).

Трудовой стаж: старший ревизор Карагандинского бюджетного банка (1997-1998); старший казначей ревизионного отдела, ведущий казначей Карагандинского областного управления казначейства (1998-2000); главный специалист отдела поддержки малого и среднего бизнеса главного управления экономики и развития предпринимательства г.Караганды (2000-2002); начальник - главный бухгалтер отдела планирования, учета и контроля бюджетных средств - главного управления экономики развития предпринимательства Карагандинской области (2002-2005); начальник - главный бухгалтер отдела организационной и кадровой работы департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области (01.2005-05.2005); руководитель аппарата акима района имени Казыбек би г.Караганды (2005-2006); начальник ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» (2006-2007); заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области (2007-2009); аким района Казыбек би г.Караганды (2009-2010); заместитель акима г.Караганды (2010-2011); аким Октябрьского района г.Караганды (2011-2012); аким г.Балхаш (2012-2014).

На занимаемой должности - с июня 2014 года.