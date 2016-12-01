28 новых законопроектов подготовит Правительство в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции Марат Бекетаев рассказал о планируемых законопроектных работах Правительства на следующий год, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Проект плана законопроектных работ Правительства на 2017 год предусматривает разработку 28 законопроектов. В первом полугодии в Парламент планируется внесение 10 законопроектов, во втором полугодии - 18", - сказала он в ходе заседания Правительства.

Он отметил, что проект плана был сформирован министерством совместно с заинтересованными госорганами.

При подготовке проекта плана были учтены поручения Главы государства, руководства Правительства и положения концептуального плана законотворческой работы на 2016-2021 годы. Проект плана был рассмотрен на заседании Правительства 1 ноября 2016 и направлен на согласование в Администрацию Президента.

По результатам рассмотрения предложено исключить законопроекты по вопросам административной юстиции, проект административного процессуального кодекса, а также объединить два проекта по вопросам регулирования агропромышленного комплекса и семеноводства.