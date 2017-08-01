28 млн тенге потратили на выборы акимов сельских округов в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Итоги выборов акимов сельских округов подвели в Северо-Казахстанской области, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Председатель областной избирательной комиссии Бейбут Исманов отметил, что выборы проходили с 7 по 11 августа во всех 13 районах. Были выдвинуты 415 кандидатов в акимы сельских округов, из них зарегистрированы 410.

«Всего было избрано 138 акимов. Из избранных акимов 81 человек избран повторно. 131 избранный кандидат является представителем партии «Нур Отан» и 7 человек являются беспартийными. Избирательная кампания прошла в рамках действующего законодательства. Обращений и жалоб в ходе избирательного процесса не поступало», - сказал Бейбут Исманов.

Среди избранных акимов 30% составляют женщины.

По данным Бейбута Исманова, на проведение выборной кампании потратили 28 миллионов тенге.