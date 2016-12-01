28 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Международный день кино

28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) братья Люмьер представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Именно эта дата и стала днем празднования Международного дня кино.

День коронации короля Таксина в Таиланде

Король Сиама Таксин правил с 1768 по 1782 год. Он прославился благодаря тому, что освободил Сиам от бирманского правления, объединил страну и перенес столицу государства из разрушенной бирманцами Аюттхаи в Тхонбури. Имя Таксин в переводе означает «Сокровище Така» (Так - провинция Сиама, которой он правил, прежде чем стать королем).

Война с бирманцами завершилось битвой при Чантхабури 15 июня 1767 года. После победы в войне Таксин был коронован как король Сиама, произошло это 28 декабря 1768 года.

Кулуби - День святого Гавриила

Почти у каждого эфиопа-христианина есть свой покровитель-святой, и наиболее популярным является архангел Гавриил. 28 декабря в Эфиопии посвящен ежегодным красочным празднованиям в честь архангела Гавриила.

СОБЫТИЯ

44 года назад (1972) в эксплуатацию введен один из крупнейших на тот момент искусственных открытых ледовых катков - «Медео», получивший свое название по месту «прописки»: каток расположен в горной долине Медеу неподалеку от Алма-Ата (Казахстан).

Он располагался на высоте 1691,2 метра над уровнем моря, поверхность льда занимала 10,5 тысячи квадратных метров, толщина ледового покрытия составляла 2,3 метра. В поверхность льда было вмонтировано около 170 километров охлаждающих труб, что позволяло поддерживать ледовую поверхность катка в рабочем состоянии в течение восьми месяцев в году.

24 года назад (1992) в Алматы состоялось открытие посольства Пакистана.

21 год назад (1995) обнародован имеющий силу Конституционного закона Указ Президента «О Президенте Республики Казахстан».

16 лет назад (2000) Указом Президента Республики Казахстан создан Банк развития Казахстана.

16 лет назад (2000) в Москве Литературный фонд международного писательского сообщества вручил казахскому писателю Абдижамилу Нурпеисову премию «За чистоту и авторитетность таланта».

11 лет назад (2005) в Астане Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев присутствовал на открытии Ледового городка, возведенного рядом с развлекательным центром «Думан». Глава государства Н.Назарбаев осмотрел сооруженные изо льда греческий Акрополь, московский Кремль, египетскую пирамиду, Великую китайскую стену, лондонские часы «Биг Бен» и символизирующий Астану «Байтерек».

11 лет назад (2005) столичное издательство «Келешек-пресс» переиздало книгу «Қазақша-орысша тілмаш» («Казахско-русский словарь»), впервые увидевшую свет в 1925 году.

Издание представляет собой значительный труд, посвященный редким словам казахского языка. Автором его оригинала, появившегося 85 лет назад, был известный писатель и журналист, педагог, один из видных деятелей движения Алаш Кошке Кеменгерулы (1894-1942).

7 лет назад (2009) Глава государства подписал Законы Республики Казахстан «О ратификации Договора об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества» и «О ратификации Соглашения об управлении средствами Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества».

7 лет назад (2009) в Казахстанском филиале Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова состоялась презентация сборника патриотических стихов поэтов-депутатов Парламента РК «Казахстан в сердце моем».

В сборник вошли избранные стихи поэтов-депутатов Парламента, которые являются гордостью казахской поэзии: Абиша Кекильбаева, Олжаса Сулейменова, Фаризы Онгарсыновой, Мухтара Шаханова.

7 лет назад (2009) национальный оператор почтовой связи АО «Казпочта» получило сертификат Комитета управляющих региона CEMEA (Центральная Европа, Ближний Восток и Азия) на выпуск 50-тысячной пластиковой карточки «KazCard» международной платежной системы «Visa».

6 лет назад (2010) в Центральном клиническом госпитале для инвалидов и ветеранов войны состоялась передача книг в библиотеку медицинского учреждения.

В библиотеку госпиталя переданы книги из личных фондов депутатов Мажилиса Парламента РК - членов парламентской фракции НДП «Нур Отан».

6 лет назад (2010) в Медицинском университете Астаны состоялась торжественная церемония открытия Института радиобиологических исследований.

6 лет назад (2010) в Меркенском районе Жамбылской области запустили гидроэлектростанцию ГЭС-3, что позволило не только повысить качество электроэнергии, уменьшить энергодефицит, но и снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.

Строительство ГЭС-3 на реке Меркенка обошлось в 257 млн. тенге - это собственные средства компании-владельца ТОО «Ремкомстрой».

6 лет назад (2010) принят Закон «О статусе «Назарбаев Университет», «Назарбаев Интеллектуальные школы» и «Назарбаев Фонд».

Основными новшествами законопроекта являются введение новой системы управления и предоставление академической свободы указанным учреждениям образования. Кроме того, «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы» будут финансироваться из республиканского бюджета через специальный фонд и для них предусмотрен облегченный порядок привлечение иностранной рабочей силы. В соответствии с законопроектом, «Назарбаев Университет» и «Назарбаев Интеллектуальные школы» будут реорганизованы в независимые образовательные учреждения.

6 лет назад (2010) введена в обращение почтовая марка, посвященная 125-летию со дня рождения выдающегося казахского поэта и писателя Мыржакыпа Дулатова. Марка выпущена в серии «Памятные и юбилейные даты».

На марке изображен портрет М.Дулатова. Печать выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая. Размер марки - 33 на 27,5 мм, тираж - 3 000 000 штук. Художник - Данияр Мухамеджанов. Марки отпечатаны на РГП «Банкнотная фабрика Национального банка РК».

5 лет назад (2011) принят Закон РК «О телерадиовещании», предусматривающий обеспечение 100-процентного охвата населения Казахстана цифровым телерадиовещанием. При этом для малообеспеченных семей предусмотрена государственная поддержка для приобретения цифровых приставок к телевизионным приемникам.

5 лет назад (2011) в Париже при содействии посольства РК во Франции прошла III Международная конференция молодежи казахской диаспоры Европы «Переселение казахов с исторической родины в Западную Европу и формирование казахской идентичности за рубежом».

5 лет назад (2011) выпущена в обращение серебряная монета «Конькобежный спорт. Олимпийские игры 2014» номиналом 100 тенге.

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61 мм, качество изготовления - «proof». Максимальный тираж - 8 тысяч штук (3 тыс. штук для внутреннего рынка Казахстана).

4 года назад (2012) в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области родился одиннадцатимиллионный казах Мухтар Абдрахим.

Малыш родился ростом 52 см, весом 3258 граммов. Его отец - Малик Бадамбаев - занят в сельском хозяйстве, мать - Шолпан Кудирбекова - учительница.

Аким области Аскар Мырзахметов поздравил родителей 11-миллионного казаха и подарил ему скакуна.

3 года назад (2013) в палате предпринимателей Павлодарской области открылся клуб «Бизнес-ангелов», направленный на поддержку молодых предпринимателей.

Молодежные бизнес-идеи будут отбираться членами клуба на конкурсной основе, поддержку окажут авторам перспективных проектов. Им обеспечат финансовую поддержку, выделят рабочий офис сроком на один год со всем необходимым оборудованием, конференц-зал для проведения бизнес-встреч. Молодые бизнесмены получат также рекламный бюджет на два месяца и, самое важное, опыт преуспевающих коллег по достижению успеха в бизнесе.

3 года назад (2013) завод «СемАз» расширил ассортимент выпускаемой автотехники собственной сборки и стал выпускать новые модели автобусов DAEWOO и грузовика SHACMAN.

На церемонии запуска автомобилей нового ассортимента подчеркивалась особая значимость этого события не только для региона, но и страны в целом, поскольку это - начало выпуска новых крупных грузовых автомобилей и производства экологичных автобусов, работающих на природном газе. Завод планирует поставлять машины по всему Казахстану, а затем и в страны СНГ.

Год назад (2015) в Казахстане создан первый Национальный лекарственный формуляр - аналог британского национального лекарственного формуляра.

Национальный лекарственный формуляр будет включать весь перечень лекарственных средств, зарегистрированных в Казахстане. Таким образом, он станет большим справочником как для врачей, так и для граждан.

Год назад (2015) в Астане открылся первый супермаркет посылок, расположенный по адресу: г. Астана, проспект Туран 37/9 (с левой стороны ТРЦ «Хан Шатыр»). График работы: с 8.00 до 22.00, без выходных.

Супермаркет посылок - это новый формат центра самостоятельного обслуживания, который разделен на две зоны: получение и отправка посылок по Республике Казахстан.

Год назад (2015) в Турции опубликованы произведения казахского писателя Мархабата Байгута, переведенные на турецкий язык.

Турецкое изложение произведений внесет определенный вклад в повышение международного имиджа страны среди общественно-политических и научно-академических кругов братской Турции.

Год назад (2015) американские блогеры внесли Тургайские геоглифы, открытые костанайским исследователем Дмитрием Дей в Тургайском прогибе, в ТОП-10 ошеломляющих открытий 2015 года.

Спутниковые изображения степей северного региона Казахстана выявили колоссальные земляные конструкции - геометрические фигуры в виде квадратов, крестов, линий и колец размером в несколько футбольных полей, которые можно увидеть только с воздуха. Возраст древних фигур оценивается в 8000 лет.

Год назад (2015) в Атырау состоялось торжественное открытие первого в области коммунального рынка «Сарайшық», на котором продукты будут дешевле, чем на других рынках или торговых точках города.

308 лет назад (1708) в Москве выпущен первый гражданский календарь.

121 год назад (1895) в журнале Вюрцбургского физико-медицинского общества была опубликована статья немецкого физика Вильгельма Конрада Рёнтгена под названием «О новом типе лучей». Она стала первой в мире научной публикацией о рентгеновских лучах.

98 лет назад (1918) ирландская суфражистка и революционерка Констанция Маркевич стала первой женщиной, избранной в нижнюю палату британского парламента - Палату общин. Однако она отказалась занимать свое место, следуя политике националистической партии Шинн Фейн.

81 год назад (1935) в газете «Правда» опубликовано письмо партийного деятеля Павла Постышева о восстановлении традиции новогодней елки (до этого новогодняя елка была запрещена как «буржуазный пережиток»).

73 года назад (1943) указом президиума Верховного Совета СССР о ликвидации Калмыцкой АССР войсками НКВД проведена операция по выселению калмыков в регионы Сибири и Дальнего Востока. Депортации подверглись 91919 калмыков из Калмыцкой АССР.

44 года назад (1972) в Корейской Народно-Демократической Республике упразднен пост председателя Кабинета министров КНДР. Вместо него был учрежден пост президента КНДР, который занял Ким Ир Сен. Это событие стало началом расцвета культа личности Ким Ир Сена.

36 лет назад (1979) в Москве, недалеко от Гребного канала, вступил в строй Олимпийский велотрек в Крылатском, ставший самым большим в мире олимпийским велодромом.

Здание велотрека имеет в плане форму эллипса. Его кровля - стальная мембрана, толщиной 4 мм, площадью 17,5 тыс. кв.м. К этому надо добавить не имеющее аналогов лиственничное покрытие трека и огромный запас чистого воздуха под куполом, постоянно обновляемый специальными установками. На трибунах 6 000 мест для зрителей.

17 лет назад (1999) Народный совет принял положение об исключительных полномочиях президента Туркмении Сапармурата Ниязова, получившего право быть главой государства без ограничения срока, то есть сделал его пожизненным президентом.

Год назад (2015) на Эльбрусе начала работать самая высокогорная в Европе канатная дорога.

Верхняя станция канатной дороги расположена на высоте 3 847 метров, нижняя - 3 455 метров над уровнем моря. Дорога оснащена восьмиместными гондолами, ее длина составляет 1 675 метров, а пропускная способность - 750 человек в час. В перспективе она будет увеличена до 1,5 тысячи человек в час.

ИМЕНА



104 года назад (1912-1975) родился АЙТКУЛОВ Салим Нигматович - участник Великой Отечественной войны, автоматчик 231-го гвардейского стрелкового полка 75-й гвардейской стрелковой дивизии 30-го стрелкового корпуса 60-й армии Центрального фронта, гвардии ефрейтор, Герой Советского Союза (1943).

Родился в посёлке Мухорский ныне Жангалинского района Западно-Казахстанской области Казахстана в крестьянской семье. Окончив в 1930 году 9 классов в городе Уральск (Казахстан), работал там же на заводе.

В Красной Армии с июля 1941 года. С 1941 года на фронте. Член ВКП(б)/КПСС с 1943 года.

Особым героизмом гвардии ефрейтор Айткулов С. А. отличился при форсировании реки Днепр севернее Киева, в боях при захвате и удержании плацдарма в районе сел Глебовка и Ясногородка (Вышгородский район Киевской области) на правом берегу Днепра осенью 1943 года.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 1943 года за успешное форсирование реки Днепр севернее Киева, прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки Днепр и проявленные при этом мужество и геройство гвардии ефрейтору Айткулову Салиму Нигматовичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После войны работал начальником организационного отдела Уральского облпотребсоюза Казахской ССР. Скончался 24 апреля 1975 года. Похоронен в Уральске (Западно-Казахстанская область, Казахстан).



72 года назад (1944) родился ГУРСКИЙ Анатолий Степанович - почетный журналист Казахстана, кандидат Интернационального (Международного) союза писателей.

Родился в Северо-Казахстанской области. Имеет экономическое и высшее филологическое образование.

Трудовую жизнь начал в тракторно-полеводческой бригаде колхоза. По возвращении из армии работал в райкоме и обкоме ЛКСМ Казахстана. С октября 1969 года - на различных журналистских и руководящих должностях редакций районной и областных газет, агентства КазТАГ с полномочиями корреспондента ТАСС, а с осени 1994 года - главный редактор парламентской газеты «Вести Казахстана». В начале марта 1996 г. назначен заместителем председателя Нацагентства по делам печати и массовой информации Казахстана. Возглавлял департамент СМИ Министерства информации и общественного согласия. С марта 1999 года - президент газеты «Казахстанская правда».

Был председателем ГЭКа на журфаке Евразийского университета им.Гумелева в Астане, создавал и возглавлял республиканский еженедельник «Аграрный Казахстан». С сентября 2005 года - в пресс-службе Республиканского предвыборного штаба и в группе по выпуску книги-альбома «Назарбаев - наш лидер!» Участвовал в работе комиссий Верховного Совета (в т.ч. и по разработке первого Закона о СМИ), Госкомиссии по проведению Года культуры, первого Всемирного конгресса русской прессы в Москве. Был председателем журналистского жюри международного конкурса «Шабыт»-2001, членом Национального совета РК при Президенте страны.

Автор и составитель свыше десяти журналистских, историко-политических и художественных книг. Его личный архив насчитывает более 3500 газетно-журнальных публикаций всех жанров и тематик, отдельные из этих работ расходились разовым тиражом до 25 млн. экземпляров.



65 лет назад (1951) родился КАСИМОВ Сергей Владимирович - заместитель председателя правления АО «НК «СПК «Сарыарка».

Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик; Академию общественных наук при ЦК КПСС в Москве.

Трудовая деятельность: сотрудник проектного института «Гипрооргшахтострой»; находился на комсомольской и партийной работе (1976-1991); работал на руководящих должностях на заводе отопительного оборудования, где прошел путь от заместителя начальника отдела снабжения до генерального директора ЗАО «Корпорация Арка», занимал руководящие должности в коммерческих структурах города Санкт-Петербурга (Российская Федерация) (1991-2000); руководитель отдела аппарата акима Карагандинской области, аким Октябрьского района г.Караганды (с 2006 года); заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области (с 2011 года); аким г.Сарань, руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.





58 лет назад (1958) родился МАМЫТОВ Нургали Киябаевич - заместитель директора юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родился в Джамбулской области. Окончил Томский государственный университет, юрист (1982).

Трудовой стаж: следователь, исполняющий обязанности прокурора Смидовичского района Еврейской АО (1982-1985); прокурор, старший прокурор Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1985-1992); прокурор Алатауского района (1992-1993); старший прокурор, исполняющий обязанности начальника организационно-инспекторского управления Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (1993-1996); исполняющий обязанности прокурора Северо-Казахстанской области (01.1996-07.1996); первый заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (1996-1998); первый заместитель прокурора Южно-Казахстанской области (1998-2001); начальник организационно-методического отдела Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001-2002); консультант, заведующий сектором отдела обороны и правопорядка канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан (2002-2004); главный эксперт отдела правоохранительной деятельности Государственно-правового управления, отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем Администрации Президента Республики Казахстан (с 2004 года); главный консультант юридического отдела Верховного суда Республики Казахстан (2009-2011); директор департамента стратегического планирования и международного сотрудничества Министерства культуры и информации Республики Казахстан (2011-2013).

На занимаемой должности - с 2013 года.

57 лет назад (1959) родился ВИЛКОВ Сергей Владимирович - заместитель генерального директора по эксплуатации ГКП «Астана су арнасы».

Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт, инженер-строитель,

Трудовой стаж: слесарь водопровода треста «Горводоканал» (1981-1984); мастер Ленинского районного участка водопровода (1984-1985); начальник участка водопровода треста «Горводоканал» (1985-1997); заместитель главного инженера, начальник производственно-технического отдела треста «Горводоканал» (1997-2000).

На занимаемой должности - с 2000 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Астанаға 10 жыл».



52 года назад (1964) родился УТЕГУЛОВ Арман Каримович - первый заместитель акима Западно-Казахстанской области.

Окончил Саратовский зоотехническо-ветеринарный институт, ветеринарный врач (1989); Западно-Казахстанский инженерно-технологический университет, экономист (2007).

Трудовой стаж: рабочий совхоза, старший, главный ветеринарный врач совхоза «Аккульский» (1989-1996); директор КП «Талдаапан» (1996-1998); заместитель акима Казталовского района (1998-2002); главный инспектор аппарата акима Западно-Казахстанской области (2002); аким Каратобинского района (2002-2010); аким Теректинского района Западно-Казахстанской области (2010-2013); начальник управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области (2013-2014); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2014-2015).

На занимаемой должности - с января 2015 года.



52 года назад (1964) родился МОЛДАГУЛОВ Марат Николаевич - депутат Актауского городского маслихата VI созыва, секретарь Актауского городского маслихата.

Родился в г.Уральск Западно-Казахстанской области. Образование высшее, специальность - химик.

Трудовая деятельность: старший лаборант, инженер, младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный сотрудник Института химических наук Национальной академии наук Республики Казахстан (1990-2000); главный инженер Павлодарского химического завода (2000-2002); технический менеджер нефтедобывающей компании «Лайонс Джамп» (03.2002-12.2002); главный технолог, исполнительный директор, директор Актауского завода стекловолокнистых труб (2002-2009); депутат Мангистауского областного маслихата четвертого созыва (2007-2009); заместитель акима г.Актау (2002-2009); курировал вопросы экономики и финансов, предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии города (2009-2011); секретарь Актауского городского маслихата пятого созыва (2012-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

37 лет назад (1979) родился ТОЛЫБАЙ Бекжан Рахметуллаевич - заместитель председателя правления АО НК «СПК «Актобе».

Родился в Жамбылской области. Окончил Университет Анадолу.

Трудовой стаж: ассистент юриста АО «Алянс Лизинг» (2004-2005); консультант отдела юридического сопровождения ТОО ««Soliton», (07.2005-11.2005); директор представительства АО «БРК-Лизинг» (2005-2006); менеджер по развитию сети ТОО «Central Asian Payment System» (02.2007-11.2007); заместитель директора по лизингу АО «Демир Казахстан Банк» (2007-2008); член правления АО «Fattah Finans» (2008-2010); менеджер службы регионального директора по Европа-1 АО «Kaznex invest» (2010-2012); директор центра обслуживания инвесторов АО «НК «СПК-Шымкент» (07.2012-12.2012); заместитель председателя правления АО «НК «СПК-Шымкент» (2012 -2015); генеральный директор ТОО «Управляющая компания транспортно-логистического центра» (02.2015-08.2015); заведующий сектором Азии и Ближнего Востока ТОО «Внешняя торговая палата Казахстана» (2015-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.



34 года назад (1982) родилась НАСЕДКИНА Ольга Владимировна - казахстанская волейболистка, игрок сборной Казахстана и ВК «Жетысу».

Родилась в Киргизии. Там она и начала играть в волейбол. Ее единственной профессиональной командой в Киргизии был «Беш-Сары».

В 2000 году ее заметила знаменитый казахстанский тренер Н.А. Щербакова и пригласила в Алматы, в клуб «Глотур» (бывшее «Алма-Динамо»).

В 2001 году «Глотур» прекратил существование и Ольга перешла в «Рахат». В это же время ее начинают приглашать в сборную Казахстана. Но выступление за сборную было сопряжено с проблемами, связанными с тем, что Ольга выступала ранее за молодежную сборную Киргизии. После разрешения проблемы Ольга стала одной из ведущих нападающих сборной Казахстана. В составе «Рахата» Ольга становится 7-кратным чемпионом Казахстана, победителем клубного чемпионата Азии.

В составе сборной Казахстана она выступает на пекинской Олимпиаде. Но вернувшись с Олимпиады игроки «Рахата» узнают о расформировании команды.

Ольга становится игроком ВК «Жетысу», где снова становится чемпионом. В сезоне 2009/10 она получает приглашение от челябинского Автодор-Метара. Отыграв полтора сезона, Ольга возвращается в ВК «Жетысу», где снова становится чемпионом страны.

В составе сборной Ольга выиграла «серебро» на чемпионате Азии-2005 и «бронзу» на Азиаде-2010.



30 лет назад (1986) родился МУХТАРОВ Абдель - ведущий одного из популярнейших проектов «Седьмого канала» - шоу «Сорок миллионов тенге», предприниматель и продюсер популярной группы Mezzo.

Родился в г.Алматы. Окончил Международный колледж непрерывного образования; Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, бакалавр в области делового администрирования; магистратуру в Лондоне, продюсер кино и телевидения.

В 2010 году успешно прошел кастинг на роль ведущего нового проекта «Седьмого канала», тогда же и состоялся его дебют на телевидении.