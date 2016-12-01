27 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

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ДАТЫ



День спасателя в России

Установлен Указом Президента Российской Федерации № 1306 от 26 ноября 1995 года «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации».

27 декабря 1990 года на основании Постановления Совета Министров РСФСР образован Российский корпус спасателей. Дата принятия этого постановления считается временем образования МЧС и является Днем спасателя.

День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана

27 декабря 1932 года Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров СССР приняли постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР» и обязательной прописке паспортов. С этого времени и считается днем создания паспортно-визовой службы.

День конституции в КНДР

Является официальным нерабочим днем. Учрежден в честь годовщины принятия действующей конституции страны в 1972 году. Эта конституция пришла на смену ранее действовавшей конституции 1948 года. В 1992, 1998, 2009 и 2012 годах в конституцию 1972 года вносились изменения.

Социалистическая Конституция КНДР (до 2012 года - Конституция Ким Ир Сена) состоит из преамбулы и 7 глав. В этом документе указаны основные права и свободы граждан, дано определение КНДР как социалистического государства с официальной идеологией чучхе и, начиная с 2012 года, как ядерной державы.

СОБЫТИЯ

124 года назад (1892) по решению городской думы и на пожертвования купца 1-й гильдии Артемия Дерова и других меценатов в провинциальном городе открылась публичная библиотека с бесплатной читальней. Она стала называться уездной с 1896 года, с которого стала вести отсчет своим годам павлодарская областная библиотека.

92 года назад (1924) в Семипалатинске на заседании Русского географического общества, посвященного памяти Абая, М.Ауэзов сделал доклад по творчеству поэта и философа.

52 года назад (1964) создан Союз художников Караганды. В 1968 году специально для художников было построено здание, где и сейчас располагается организация. С момента создания до настоящего времени - это второй по значению и вкладу в изобразительное искусство коллектив страны.

11 лет назад (2005) Указом Главы государства учреждена юбилейная медаль в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан.

Юбилейная медаль учреждена в целях поощрения граждан Республики Казахстан и иностранных граждан, внесших значительный вклад в развитие и становление казахстанского парламентаризма, а также в ознаменование 10-летия Парламента Республики Казахстан. Наряду с учреждением юбилейной медали «Қазақстан Республикасының Парламентiне 10 жыл», были утверждены положение о ней и ее описание.

11 лет назад (2005) в Астане состоялась церемония открытия Центрального катка с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева.

9 лет назад (2007) в Актобе открыт памятник народной артистке СССР, композитору Газизе Жубановой (1927-1993).

Памятник-бюст установлен на площади перед зданием областной филармонии, носящей ее имя. Авторами проекта являются скульпторы, члены Союза художников РК Жадигер Кенбай, Марат Габдрахманов, Ахмет Кубай. Высота памятника от нулевого цикла составляет 4,5 метра, высота бронзового бюста - 1,2 метра.

6 лет назад (2010) Национальный банк РК выпустил в обращение монеты «Вольная борьба. Олимпийские игры 2012» номиналом 100 тенге.

Монета «Вольная борьба. Олимпийские игры 2012» изготовлена из серебра 925 пробы, масса - 31,1 грамма, диаметр - 38,61мм, качество изготовления - «proof», максимальный тираж - 12 тысяч штук (3 тысячи штук для внутреннего рынка Казахстана).

6 лет назад (2010) в Мажилисе Парламента РК презентован проект Закона РК «О космической деятельности».

Принятие этого закона позволит систематизировать правовое регулирование общественных отношений в сфере космической деятельности.

При разработке законопроекта были изучены и учтены соответствующие законы Австралии, США, Японии, Южной Африки, Российской Федерации.

6 лет назад (2010) АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства» и южнокорейская компания «Хайвил-Казахстан» подписали меморандум о взаимном сотрудничестве в области обучения специалистов.

В рамках данного соглашения планируется проводить совместные программы по обучению специалистов жилищно-коммунального хозяйства, курсы и семинары по повышению квалификации кадров для ЖКХ на базе строящихся и сданных в эксплуатацию южнокорейской компанией объектов, в которых используются энергосберегающие технологии.

6 лет назад (2010) Евразийский национальный университет им.Л.Гумилева подписал Меморандум о научном сотрудничестве с Центральным университетом по финансам и экономике Пекина.

Основными целями подписания документов стали совместное проведение научных, научно-технических и научно-методических мероприятий, обмен информацией, опытом, знаниями для реализации совместных проектов и развития научно-исследовательской и экспериментальной деятельности в университетах.

5 лет назад (2011) в Вильнюсе состоялось вручение журналистских премий, совместно учрежденных Союзом журналистов Литвы и посольством Казахстана за самые интересные публикации о нашей стране в литовских СМИ в текущем году.

По итогам конкурса первой премии за аналитические публикации о Казахстане удостоился известный литовский публицист Чесловас Ишкаускас. Призовые места заняли работы журналиста газеты «Lietuvos zinios» Пальмиры Крупенкайте за ряд публикаций о политической и экономической ситуации в Казахстане и Хенрикаса Сакалаускаса за оригинальный взгляд на культурно-историческое наследие нашей страны.

5 лет назад (2011) Национальный банк РК завершил конкурс на лучший дизайн монеты, посвященный 20-летию независимости нашей страны.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Народная монета» и «Детская монета».

Первое место в номинации «Детская монета» завоевала Адема Хасенова из Алматы. Глава Нацбанка Григорий Марченко вручил ей чек на 500 000 тенге. В номинации «Народная монета» конкурсная комиссия решила не присуждать первое место.

Обладателям 2 места в обеих номинациях вручены памятные золотые монеты «Барс» с вкрапленными в глаза бриллиантами. Обладатели 3 места и приза зрительских симпатий получили памятные серебряные монеты, посвященные 20-летию Независимости РК, и презентационные фотоальбомы «Казахстан. Притяжение красоты».

5 лет назад (2011) члены казахстанской экспедиции над самой южной точкой планеты водрузили лазурный флаг Казахстана.

Путь к Южному полюсу занял у казахстанских полярников восемь дней, обратно - пять. Но каждая минута, каждый шаг стали истинным испытанием на прочность: минус 47 по Цельсию при пронизывающем ветре, нулевая видимость. Это был сильнейший циклон в Антарктиде за последние 15 лет.

На память об этой уникальной поездке полярники подарили акиму столицы Государственный флаг и флаг Астаны, а также экземпляр Конституции, которые побывали вместе с путешественниками на самой южной точке планеты.

4 года назад (2012) в номинации «Лучшее предприятие, оказывающее услуги» премии Президента РК «Алтын сапа» удостоен Евразийский национальный университет (ЕНУ) им. Л.Н.Гумилева в Астане.

В генеральном рейтинге университетов независимого казахстанского агентства ЕНУ им. Л.Н.Гумилева занял 1 место, опередив Казахский национальный университет им. аль-Фараби.

4 года назад (2012) автосборочный завод «Азия Авто» признан в Казахстане производителем №1 в номинации «Лучшие товары для населения».

Это уже вторая высшая награда республиканского значения в копилке «Азия Авто», которой удостаивается коллектив автосборочного завода. В 2007 году в рамках премии Президента РК за достижения в области качества «Алтын сапа» завод признан лучшим предприятием производственного значения.

4 года назад (2012) АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» (ЕЭК) стало лауреатом в номинации «Лучший социальный проект года» республиканского конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз-2012».

Компания представила проект по развитию и поддержке здорового образа жизни - строительство Дворца спорта имени Иманжусупа Кутпанулы в городе Аксу Павлодарской области, располагающее специальными залами для занятий боксом, борьбой, гимнастикой, хореографией. Капитальные вложения в возведение комплекса составили более одного млрд. тенге.

3 года назад (2013) в Алматы Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Комитета науки Министерства образования и науки РК презентовал свои труды.

Среди них - сборник личных произведений представителей казахской демократической интеллигенции начала ХХ века, история литературы народов Восточного Туркестана, монография об Ак-Орде. Изданная в Казани монография кандидата исторических наук К.Ускенбая «Восточный Дашт-и Кыпчак в XIII - начале XV века», посвящённая проблемам этнополитической истории Улуса Джучи. Помимо исторического ракурса в ней рассматриваются вопросы преодоления трудностей постсоветского периода и выхода Казахстана на уровень написания самодостаточной национальной истории.

3 года назад (2013) компания по пошиву одежды «КазСПО-N» провела презентацию формы казахстанских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Сочи.

В полный комплект экипировки входит 26 наименований, среди которых - парадная форма, тренировочный костюм, шапка, шарф, свитер и т.д. Стоимость всей формы оценивается в 2300 долларов.

Форма сочетает в себе цвета флага Казахстана, при дизайне придерживались исторической концепции. Так, были использованы мотивы древних памятников, найденных на территории нашей страны. Это петроглифы, каменные изваяния, древние письмена. Также использовались образы той эпохи, часто изображаемые на наскальных рисунках - изображения быка, барса, солнцеголовых существ, всадников и так далее.

3 года назад (2013) в Павлодарском государственном университете им. С.Торайгырова открыт сайт «Шоқан жолдары».

Студенты и магистранты, молодые ученые и представители творческой интеллигенции, проходя маршрутами Шокана, собирают материалы о его жизни и деятельности, ведут культурно-просветительскую работу среди населения и подрастающего поколения.

3 года назад (2013) на Кзыл-Жарском руднике АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (ССГПО) выстроен новый комплекс по обжигу извести.

2 года назад (2014) АО «КазТрансОйл» завершило реконструкцию магистрального нефтепровода Узень - Жетыбай - Актау и вторую очередь реконструкции МН Каламкас-Каражанбас-Актау (участок Каражанбас - Актау).

Стоимость 1-й очереди проекта составила 13,3 млрд. тенге, стоимость 2-й очереди - 18,9 млрд. тенге.

2 года назад (2014) Национальный банк Республики Казахстан провел конкурс среди студентов и магистрантов высших учебных заведений страны по присуждению именной стипендии по исламскому финансированию, общий размер средств которой составил 1 000 000 тенге.

В финал конкурса (презентация проектов) прошли 5 студенческих групп из ALMA University, КИМЭП и КазНУ им. аль-Фараби. Комиссия, в которую вошли представители Национального Банка Республики Казахстан, АО «Исламский Банк «Al Hilal», а также Ассоциации развития исламского финансирования, присудила первое место команде КазНУ им. аль-Фараби, презентовавшей проект под названием «Қазақстандағы ислам банкингінің даму моделі мен болашағын бағалау».

2 года назад (2014) командующий военным контингентом миссии ООН в Западной Сахаре генерал-майор Имам Эди Мулионо на совещании по подведению итогов деятельности миссии за 2014 год, отметил вклад казахстанских «голубых беретов» в обеспечение мирной жизни в Западной Сахаре.

В качестве военных наблюдателей миссии ООН в эту страну направлены офицеры казахстанского миротворческого батальона «Казбат» Бахтияр Акбалаев, Темирлан Мусапиров, Талгат Тасбулатов. Их основной задачей является патрулирование, мониторинг и доклад обстановки.

84 года назад (1932) в Москве председателем ЦИК СССР Михаилом Калининым, председателем Совнаркома СССР Вячеславом Молотовым и секретарем ЦИК СССР Авелем Енукидзе подписано Постановление № 57/1917 «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Согласно этому документу, паспорта с отметкой о прописке надлежало выдавать жителям городов, поселков городского типа, райцентров, а также населению Московской и ряда районов Ленинградской областей.

В них содержались сведения о дате рождения, национальности, социальном положении, отношении к военной службе, семейном положении и др. Не было паспортов у военнослужащих, инвалидов и колхозников. Только по специальному разрешению крестьянин мог получить паспорт и переехать на другое место жительства.

84 года назад (1932) Южная Африка отказалась от золотого обеспечения своей валюты.

78 лет назад (1938) Указом Президиума Верховного Совета СССР установлена высшая степень отличия - звание Героя Социалистического Труда, учреждены медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие».

72 года назад (1944) с целью оказания помощи европейским странам в восстановлении экономики после Второй мировой войны создан Международный банк реконструкции и развития. В настоящее время МБРР предоставляет займы и другие виды помощи преимущественно странам со средним уровнем дохода.

71 год назад (1945) основан Международный валютный фонд.

Решение о создании Международного валютного фонда принято 22 июля 1944 года на Бреттонвудской конференции ООН по валютно-финансовым вопросам. Для этого была разработана основа соглашения (Хартия МВФ), окончательный вариант которого подписан первыми 29 государствами 27 декабря 1945 года. Эта дата сегодня и считается официальным днем создания МВФ.

67 лет назад (1949) Соединенные Штаты Индонезии получили полную независимость от Нидерландов (это касается всех голландских владений в Ост-Индии за исключением западной части острова Новая Гвинея).

50 лет назад (1966) в Мексике, в штате Сан-Луис-Потоси, официально открыта Пещера Ласточек - самая большая из известных ныне карстовых пещер в мире. Ее глубина и диаметр столь велики, что в нее легко поместится знаменитый Нью-Йоркский небоскрёб Крайслер-билдинг.

38 лет назад (1978) после 40 лет диктатуры с принятием новой конституции Испания стала демократической.

37 лет назад (1979) прошел штурм дворца Амина (операция «Шторм-333») - один из первых эпизодов, связанный с вводом советских войск и началом войны в Афганистане, в ходе которого спецподразделения КГБ СССР и Советской Армии провели операцию по уничтожению президента Афганистана Хафизуллы Амина в резиденции Тадж-бек на окраине Кабула.

12 лет назад (2004) учеными-астрономами зафиксирован взрыв сверхновой звезды, что находится на расстоянии более 50000 световых лет от Земли.

9 лет назад (2007) в Москве в Серебряном бору открыт Живописный мост.

ИМЕНА



113 лет назад (1903-1958) родился АМАНЖОЛОВ Сарсен Аманжолович - видный ученый-тюрколог, один из основоположников казахского языкознания, автор первой грамматики казахского языка для начальной школы, создатель учебников и программ для вузов Казахстана.

Уроженец Восточно-Казахстанской области. Окончил Среднеазиатский государственный университет.

Он продолжил начатую А.Байтурсыновым и К.Жубановым работу по формированию теоретических основ казахского языкознания. В научных трудах С.Аманжолова получили освещение все кардинальные вопросы казахского языкознания (алфавит, орфография, терминология, лексикология и лексикография, грамматический строй, история и диалектология, казахский литературный язык). Современный казахский алфавит и основные принципы казахской орфографии, принятые на сессии Верховного Совета республики в ноябре 1940 года, разработаны С.Аманжоловым в его работе «Новый алфавит и орфография казахского литературного языка (составлен на базе русского алфавита)». На сегодняшний день современная казахская письменность признана лучший среди письменностей других тюркоязычных народов.

В тридцатые годы ученый создает первые учебные программы и нормативные грамматики казахского языка для казахской средней школы, первую вузовскую грамматику казахского языка (1940). Главный грамматический труд С.Аманжолова на казахском языке, впоследствии переработанный автором и озаглавленный «Қазақ әдеби тiлi синтаксисiнiң қысқаша курсы» («Краткий курс синтаксиса казахского литературного языка») был первым вузовским учебником казахского языка. В этом труде всесторонне освещаются проблемы синтаксической теории и философии языка, дана углубленная разработка синтаксических категорий на материале казахского языка.

Он собирал образцы устного народного творчества, изучал историю казахского литературного языка. В докторской диссертации «Қазақ диалектологиясының негізгі мәселелері» исследованы проблемы истории казахского языка и диалектологии, родство с тюркскими языками. Труд стал основной формирования казахской диалектологии как области тюркологии. Разрабатывал вопросы терминологии, грамматики и орфографии. С.Аманжолов заложил основы современной казахской научной лингвистической терминологии. Сохранились его фронтовые записки и большая рукопись «Из опыта политико-воспитательной работы среди бойцов нерусской национальности в дни Великой Отечественной войны», написанная им в 1945 году.



103 года назад (1913-1999) родился МУСИН Шахан Алимханович - актер, народный артист Республики Казахстан.

Уроженец Павлодарской области. Учился в Алматинском сельскохозяйственном институте.

Трудовую деятельность начал в 1934 году в Семипалатинском казахском театре драмы (совр. Семипалатинский казахский музыкально-драматический театр). Первая роль - Бидахмет в спектакле «Месть» И.Жансугурова. На сцене театра сыграл роли Арыстана, Есена («Айман-Шолпан» и «Еңлік-Кебек» М.Ауэзова), Абиша («Шұға» Б.Майлина). В 1936 году был арестован как враг народа, после реабилитации работал в Казахском театре юного зрителя, в Казахском театре драмы имени М.Ауэзова. Внес значительный вклад в создание сценических образов представителей творческой интеллигенции. Им блестяще сыграны роли Ахана в «Ақан сері-Ақтоқты» Г.Мусрепова, Сакена в «Сәкен Сейфуллин» С.Муканова, Сырыма в «Қарагөз» М.Ауэзова. Многие поколения кинозрителей помнят его роли в фильмах «Это было в Шугле» (в роли Рустемова), «Мы здесь живем» (в роли Сапарова), «Его время придет» (в роли Баймагамбета), «Улан» (в роли профессора) и др.



101 год назад (1915-2006) родился САГИНОВ Абылкас Сагинович - академик Национальной академии наук и академии естественных наук Республики Казахстан, заслуженный деятель науки и техники Республики Казахстан, Герой Социалистического Труда, дважды лауреат Государственной премии Казахской ССР.

Родился в Павлодарской области. Окончил Карагандинский горный техникум, Днепропетровский горный институт.

Трудовая деятельность: моторист на Успенском руднике треста «Прибалхашстрой» (с 1931 года; начальник участка, главный инженер, директор шахты, руководитель технического отдела угольного треста Карагандинского угольного бассейна (1939-1948); начальник управления госгортехнадзора Карагандинского района, главный инженер треста «Карагандауглеразрезы» (1948-1951); директор Карагандинского филиала Всесоюзного научно-исследовательского угольного института (ВНИУИ) (с 1952 года - Карагандинский научно-исследовательский угольный институт (КНИУИ) (1951-1955); директор Карагандинского горного института (с 1958 года - Карагандинский политехнический институт) (1955-1958); ректор Карагандинского политехнического института, одновременно заведовал кафедрой разработки месторождений полезных ископаемых (1955-1987); советник ректора Карагандинского политехнического института (1987-1991); директор института проблем комплексного освоения земных недр академии наук Республики Казахстан (1991-2001); президент Карагандинского университета бизнеса, управления и права (2001-2006).

Награжден дважды орденом Ленина, орденами Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, «Парасат» и многими медалями.



67 лет назад (1949) родился ТАШИМОВ Лесбек Ташимович - депутат Южно-Казахстанского областного маслихата VI созыва.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Кызылординский педагогический институт им.Н.В.Гоголя, математика (1971).

Трудовая деятельность: преподаватель, заместитель директора профессионально-технического училища № 152 и в средней школе им.«1 Мая» (1971-1977); старший преподаватель кафедры «Физика и математика» Кызылординского отделения Жамбылского гидромелиорактивного строительного института (1977-1981); аспирант Московского авиационного института (1981-1983); старший преподаватель кафедры «Высшая математика» в Казахском химико-технологическом институте, заместитель декана факультета «Инженерное строительство», заведующий кафедрой «Прикладная и вычислительная математика» (1983-1993); первый заместитель руководителя Департамента образования Южно-Казахстанской области (1993-1994); первый проректор Шымкентского педагогического и физкультурного института (1994-1996); первый проректор Южно-Казахстанского гуманитарного университета (1996-1997); советник президента МКТУ им. Х.А.Ясави (1997-1998); директор Шымкентского филиала МКТУ им.А Ясави (1998-2003); вице-президент МКТУ им. А.Ясави (2003-2004); директор Шымкентского института МКТУ им.А Ясави (2004-2008); президент Международного казахско-турецкого университета им.Ходжи Ахмета Ясави (2008-2013).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Автор двух монографий и более семидесяти научно-методических работ. Несколько работы были опубликованы в Чехии, Турции, России, Индии, Соединенных Штатах Америки.



63 года назад (1953) родился БАЙЖАНОВ Кипшак Сейдагулович - председатель военного суда Карагандинского гарнизона.

Родился в Актюбинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист-правовед (1977).

Трудовой стаж: правовой инспектор труда, заведующий юридической консультацией Актюбинского облсовпрофа (1977-1987); судья суда г.Актюбинск (1987-1990); судья Актюбинского областного суда (1990-1993); судья военной коллегии Верховного суда Республики Казахстан (1993-1995); председатель военного суда Актюбинского гарнизона (1995-2008); председатель военного суда Костанайского гарнизона (2008-2012).

На занимаемой должности - с сентября 2012 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005); Почетной грамотой Союза судей Республики Казахстан «Лучший судья 2003 года военных судов Республики Казахстан» (2004).

61 год назад (1955) родился КОЙБАКОВ Сейтхан Мелдебекович - проректор по научной работе Таразского государственного университета им. М.Х. Дулати.

Родился в Жамбылской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, гидромелиорация (1980).

Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник Северо-Казахстанского комплексного отдела Казахского НИИ водного хозяйства г.Павлодар (1980-1989); ассистент, старший преподаватель, доцент, заведующий кафедрами «Землеустройство» и «Безопасность жизнедеятельности» в ДГМСИ (с 1998г. - ТарГУ им. М.Х. Дулати) (с 1990 года).

Им опубликовано более 150 научно-методических работ, в том числе 30 изобретений, 6 рекомендации и 2 монографии. Активно внедряет результаты своих исследований в производство и учебный процесс.

Награжден знаками «Почетный работник образования», «За заслуги в развитии науки Республики Казахстан», «За вклад в научную литературу».



53 года назад (1963) родился АХМЕТЖАНОВ Нурболат Кадырович - руководитель управления культуры Южно-Казахстанской области.

Родился в Семипалатинской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы, концертный исполнитель, преподаватель (1990); Карагандинский экономический университет «Казпотребсоюза», бакалавр юриспруденции (2006).

Трудовой стаж: концертмейстер, директор оркестра, артист оркестра Павлодарской областной филармонии (1990-1998); заместитель начальника управления культуры Павлодарской области (1998-2002); руководитель управления народного творчества и региональной политики Министерства культуры Республики Казахстан, главный консультант отдела законодательства аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2002-2006); заместитель директора департамента искусств, заместитель директора департамента анализа и стратегического планирования Министерства культуры Республики Казахстан, руководитель управления культуры, архивов и документации Восточно-Казахстанской области (2006-2014); советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, заместитель директора департамента по делам культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан (2015-2016).

На занимаемой должности - с сентября 2016 года.