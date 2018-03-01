26 тысяч сотрудников внутренних дел нуждаются в жилье

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК разъяснил подчиненным пять новых социальных инициатив Президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

Калмуханбет Касымов провел видеоселекторное совещание с участием руководства министерства, представителей его служб и региональных подразделений внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и уголовно-исполнительной системы, а также местной полицейской службы, учебных заведений и региональных командований Национальной гвардии. В ходе совещания министр разъяснил пять социальных инициатив Президента, озвученных Главой государства на совместном заседании Палат Парламента 5 марта 2018 года.

К.Касымов подробно остановился на каждой из предложенных Президентом инициатив и определил ряд конкретных задач, стоящих перед органами внутренних дел.

Министр отметил, что за последние годы было многое сделано для социальной поддержки сотрудников полиции. В прошлом году на 25 процентов были повышены должностные оклады, а также введены надбавки за классную квалификацию сотрудникам органов внутренних дел. Из государственного жилищного фонда выделено 2 192 квартиры.



Однако до сих пор немало семей не имеют собственного жилья. К примеру, в системе органов внутренних дел нуждаются в жилье 26 тысяч сотрудников.



Президентская инициатива создает новые возможности для молодых сотрудников полиции в приобретении доступного жилья. По словам министра, обеспеченность собственным жильем с первых дней службы позволит не думать о социальных проблемах, повысит ответственность и даст возможность сотрудникам исполнять свои обязанности с высокой самоотдачей.

Министр дал ряд конкретных поручений руководителям структурных подразделений, в частности обеспечить достойные условия проживания в общежитиях ведомственных вузов, активизировать работу по привлечению субъектов предпринимательства в уголовно-исполнительной системе и проработать механизмы микрокредитования для открытия производств в учреждениях, а также использовать данную возможность для трудоустройства подучетных лиц службы пробации.

Как отметил К.Касымов, положительные примеры есть. Так, в прошлом году в Карагандинской области была оказана помощь освободившемуся из колонии осужденному в получении микрокредита для развития животноводства. Комитету по чрезвычайным ситуациям поручено организовать работу в Карагандинской, Акмолинской областях и городе Астане по соблюдению требований пожарной безопасности объектов систем газоснабжения, а также инициировать предложения по газификации подведомственных объектов.