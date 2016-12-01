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26 декабря в России объявлен днем общенационального траура

26 декабря в России объявлен днем общенационального траура
25 Декабря 19:16 200

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Понедельник, 26 декабря, объявлен общенациональным днем траура по жертвам катастрофы Ту-154, произошедшей в воскресенье. Об этом заявил президент России Владимир Путин.    

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура», - сказал глава государства журналистам.

Президент также еще раз выразил соболезнования близким погибших и заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Самолет Ту-154 223-го летного отряда Минобороны пропал с радаров в 05:27 мск 25 декабря после вылета из Сочи. Туда он прибыл из подмосковного Чкаловского для дозаправки. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета, пишет Lenta.

По последним данным, на борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира, среди которых 65 артистов ансамбля песни и пляски имени Александрова и 9 российских журналистов. Кроме того, в катастрофе погибла исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

В районе падения самолета ведутся поисково-спасательные работы. Расследуется уголовное дело, возбужденное по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия». 

Напомним, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с крушением военного самолета.

 

Ключевые слова: Россия,
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