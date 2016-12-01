26 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День подарков

Праздник, который отмечается в Великобритании и в ряде стран Британского содружества наций: Австралии, Новой Зеландии, Канаде на следующий день после Рождества.

День отца в Болгарии

Празднуют на следующий день после Рождества у западных христиан. Это праздник не только отцов, но и отцовства, и в этот день все дети дарят своим любимым папам небольшие подарки, сделанные своими руками. Считается, что это самый лучший способ для выражения собственной любви и благодарности папе. Так как второй день после Рождества является государственным праздником в Болгарии, многие отцы проводят его вместе со своими детьми.

День святого Стефана

Празднуется католической церковью во многих европейских странах на второй день после Рождества. В ряде стран он является государственным праздником и официальным выходным днем.

Первый христианский мученик, архидиакон Стефан был одним из семи апостолов, избранных апостолом Петром для помощи нищим и проповеди христианства. Он принял мученическую смерть (Стефана забили камнями) приблизительно в 34 году новой эры.

День независимости и единства Словении

В этот день в 1990 году официально обнародованы результаты референдума о независимости, согласно которым 88,5% избирателей (94,8% принимавших участие в голосовании) высказались за предоставление Словении независимости.

СОБЫТИЯ

85 лет назад (1931) на базе Высшего пограничного командного Краснознаменного Ордена Октябрьской Революции училища КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского создано высшее военно-учебное заведение Казахстана - Академия Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

56 лет назад (1960) образован Целинный край, в состав которого вошли Акмолинская, Кокчетавская (ныне в составе Акмолинской области и СКО), Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области c административным центром - городом Целиноград (до 1961 года - Акмолинск). Упразднен 19 октября 1965 года.

36 лет назад (1980) спектаклем «Первые» по пьесе российского немецкого писателя Александра Раймгена о взаимоотношении казахов с немцами состоялось открытие Республиканского немецкого драматического театра.

25 лет назад (1991) установлены полномасштабные дипломатические отношения между Республикой Казахстан и США.

21 год назад (1995) принят Конституционный закон Республики Казахстан «О Президенте Республики Казахстан».

11 лет назад (2005) в Семее открылось новое медресе. Религиозное учебное заведение расположено рядом со зданием Центральной мечети имени Аннетбабы. В здании медресе есть все необходимое, в том числе комнаты для молитвы, библиотека и столовая и рассчитана на 25 учеников.

11 лет назад (2005) в райцентре Алга Актюбинской области торжественно открыта мечеть имени хазрета Мухамбетказы Мендикулова.

Хазрет, живший в конце XIX века неподалеку от Алги в поселке Аккемир, был не только авторитетным служителем ислама, несколько раз совершившим хадж в Мекку, но и просветителем, оставившим свой след в истории края. Он лично побывал на приеме у российского царя и получил разрешение на открытие школы в Аккемире.

30-метровый минарет белоснежной мечети с голубыми куполами, построенный на средства потомка хазрета, известного в республике художника, одного из создателей дизайна национальной валюты, предпринимателя и мецената Хайруллы Габжалилова, расположен на центральной площади района.

10 лет назад (2006) в Казахском национальном университете имени аль-Фараби, состоялась презентация книги Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «Казахстанский путь».

10 лет назад (2006) в Павлодаре состоялось открытие памятника павлодарцам, принимавшим участие в ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В центре памятника - контуры фигуры человека, вскинувшего руки, чтобы удержать «атомное ядро».

8 лет назад (2008) в селе Караколь Казталовского района Западно-Казахстанской области открылся музей композитору, заслуженному педагогу Республики Казахстан Насекену Сулейменову.

7 лет назад (2009) в Экибастузе открыт новый завод мощностью 50 млн. штук кирпича в год. Предприятие по производству керамического кирпича построило ТОО «Вершина».

7 лет назад (2009) во Дворце мира и согласия в Астане состоялась премьера балета «Корсар» в новой редакции, которую посетил Президент РК Нурсултан Назарбаев.

В балете «Корсар» танцевали ведущие солисты Национального театра оперы и балета им. К.Байсеитовой - заслуженный деятель РК Гульфайрус Курмангожаева, лауреаты и дипломанты международных конкурсов Жандос Аубакиров, Рустем Сеитбеков, Таир Гатауов, Галия Мажагулова, Елена Семенова, артисты Жанадил Бейсембиев и Жанат Сарсембаев.

5 лет назад (2011) Глава государства подписал Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», направленный на систематизацию и совершенствование брачно-семейного законодательства с учетом современных подходов к регулированию вопросов семьи и брака.

5 лет назад (2011) Президент РК Н.Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам детских деревень семейного типа и домов юношества», направленный на обеспечение социальной поддержкой воспитанников школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

5 лет назад (2011) на экибастузском заводе минераловатных изделий первыми в республике освоили выпуск базальтовой теплоизоляции.

Жаростойкая базальтовая теплоизоляция используется в промышленности, энергетике, строительстве и коммунальном хозяйстве. Она не горит, не спекается при пожаре, не деформируется при температурах до 700 градусов, экологически безопасна и не вызывает аллергии.

5 лет назад (2011) созданный на базе областной библиотеки им. А.С. Пушкина интеллектуальный центр «IT-Юрта» объявил первый набор среди безработной молодежи на бесплатное обучение IT-технологиям, чтобы повысить их конкурентоспособность и расширить возможности поиска работы.

Чтобы стать слушателем бесплатных курсов «интеллектуальной юрты», необходимо только заполнить анкету и выбрать необходимый курс лекций. Желающим предоставляются на выбор освоение 10 IT-программ, с необходимым количеством часов - от 6 до 20 часов по каждой программе.

5 лет назад (2011) в Павлодарский центр гидрометеорологии поступило новое автоматическое оборудование.

Это две автоматические станции (АМС), которые уже смонтированы в селе Михайловка Железинского района и в райцентре Актогай. Автоматические метеопосты «Vaisala» (Финляндия) установлены в селах Железинка, Алаколь и Жанабек. Данные о погоде павлодарские синоптики теперь получают в любое время суток в режиме онлайн.

4 года назад (2012) в Алматы состоялось республиканское совещание Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению Послания Президента «Стратегия «Казахстан-2050: новый политический курс состоявшегося государства».

В ходе совещания были обсуждены основные положения Стратегии «Казахстан-2050», рассмотрены направления работы ассамблеи по информационно-пропагандистскому и научно-аналитическому сопровождению Послания Главы государства.

4 года назад (2012) Верховный суд Республики Казахстан организовал благотворительную акцию «Добро от сердца», судьи, руководство и работники которого пожертвовали в специальный благотворительный фонд часть своей зарплаты. На эти деньги закупили все самое необходимое, и сразу несколько групп выехали по адресам для того, чтобы вручить малоимущим новогодние подарки.

Все выбранные семьи были обеспечены бытовой и оргтехникой, большим набором продуктов и сладостей, теплой детской одеждой и обувью, а также игрушками и школьными принадлежностями.

4 года назад (2012) в Талдыкоргане открылся новый молочный завод. ТОО «JLC Сут» создано на базе бывшего гормолзавода. Здесь будут выпускать продукцию более 50 наименований - молоко, сливки, масло, творог и т.д. Мощность завода - 21,8 тыс. тонн продукции в год.

Линия по переработке молока Codgel - итальянского производства, линия по переработке молока Тетра-Fina - шведского производства. Молочное оборудование Альфа-Лаваль - также шведского производства. Работа завода осуществляется в автоматическом режиме, что позволит вырабатывать продукцию с соблюдением санитарно-гигиенических норм, предусмотренных международными стандартами.

3 года назад (2013) в Кокшетауском государственном университете им. Ш.Уалиханова прошел «круглый стол», посвященный Международной выставке EXPO 2017 в Казахстане.

Были обсуждены вопросы значимости проведения EXPO в Казахстане, внедрения «зеленых» технологий в экономику страны и т.д.

3 года назад (2013) в Алматы открылась вторая Общетюркская курултай-конференция, посвященная Дню Великого Чингисхана.

Крупнейшие ученые и исследователи жизни Чингисхана рассказали о новых открытиях, а также о ранее неизвестных интересных исторических фактах. В рамках этой конференции молодое поколение Казахстана много узнало об истории своей родины и о великих предшественниках.

2 года назад (2014) в Целиноградском районе Акмолинской области открылся центр по изучению государственного языка, который не имеет аналогов в регионе.

Центр оборудован соответствующей компьютерной техникой, здесь открыт и лингафонный кабинет для изучения казахского и английского языков.

2 года назад (2014) в г.Ташкент состоялось 14-е заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан, на которой рассмотрен широкий спектр вопросов казахско-узбекского взаимодействия, включая состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, энергетики, промышленности и газовой сферы, развитие отношений в сфере транспорта, а также дальнейшего расширения договорно-правовой базы. Итогом заседания Межправительственной комиссии стало подписание совместного Протокола.

2 года назад (2014) в Караганде в кинотеатре «Сарыжайлау» прошли Дни документального кино «Сквозь века - к независимости» («Ғасырлар аңсаған азаттық»), открывшиеся показом фильма «Ұлытау төрінде» режиссера Ондасына Тастанова. В основе картины лежат размышления Лидера Нации Нурсултана Назарбаева у подножия Улытау, в которых озвучены очень важные моменты нашей государственности.

Год назад (2016) в Алматы кинокомпания «Tengri media production» сделала новогодний подарок казахстанцам, представив на их суд комедию «Алдар Косе в XXI веке».

По сюжету фильма казахский народный сказочный герой Алдар Косе по поручению Аяз Аты отправляется в Астану. В столице его ждет особая миссия - помочь незадачливому предпринимателю Медету, которого предают партнеры, и ставит «палки в колеса» теща.

Бюджет фильма составил порядка 100 тысяч у.е., а сама картина была снята за полтора месяца, но при этом не пострадали ни игра актеров, ни качество фильма.

115 лет назад (1901) завершено строительство железной дороги в Уганде от Момбасы до озера Виктории.

97 лет назад (1919) вышел декрет Совнаркома «О ликвидации безграмотности в РСФСР», согласно которому все население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет, не умевшее читать или писать, было обязано учиться грамоте на родном или на русском языке (по желанию).

70 лет назад (1946) в Лас-Вегасе открылся отель «Фламинго», построенный знаменитым гангстером Багси Сигелем. С этого дня началось превращение Лас-Вегаса в мировую столицу игорного бизнеса.

48 лет назад (1968) в Советском Союзе произошел запуск искусственного спутника Земли «Космос-262» с целью изучения ультрафиолетового и рентгеновского излучения.

41 год назад (1975) начались первые в мире полеты с коммерческими грузами сверхзвукового самолета «ТУ-144» по трассе Москва - Алма-Ата.

25 лет назад (1991) Верховный Совет СССР принял декларацию о прекращении существования СССР. Правопреемником и государством-продолжателем СССР была объявлена Российская Федерация.

ИМЕНА



122 года назад (1894-1938) родился РЫСКУЛОВ Турар - видный партийный и политический деятель Казахстана, историк национально-освободительного движения на Востоке, один из первых историков Средней Азии, участник национально-освободительной борьбы 1916 года, Октябрьской революции 1917 года, гражданской войны, социалистического строительства в РСФСР, Казахстане и Средней Азии. Член компартии с 1917 года.

Родился в Верненском уезде Семиреченской области. Закончил Меркенскую 3-годичную русско-казахскую школу, сельхозучилище в Пишпеке, затем поступил в Ташкентский учительский институт.

В начале 1917 года организовал «Революционный союз казахской молодежи». В 1918 году - заместитель председателя Аулие-Атинского уездного Совета. В октябре 1918 года - член ТуркЦИК, нарком здравоохранения Туркреспублики. В 1919 году - председатель ЧК по борьбе с басмачеством в Фергане. 1919-1920 годы - председатель ЦИК ТАССР. В 1920-1922 годы работает в Азербайджане. В 1922-1925 годы - председатель СНК ТАССР, в Монголии. В 1925 году - заведующий отделом печати Казкрайкома, ответственный редактор газеты «Еңбекші қазақ». В 1926-1937 годы - заместитель председателя СНК РСФСР.

Арестован в начале мая 1937 года в Москве. Обвинен в руководстве якобы созданным в 1934 году «Всесоюзном объединенном центре». Расстрелян 10 февраля 1938 года.

Автор около 10 книг, брошюр, более 100 статей. В Алматы именем Рыскулова назван проспект.



82 года назад (1934) родился КАПЛАН Теодор Лазаревич - генеральный секретарь Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан.

Родился в г.Ногинск Московской области (РСФСР). Окончил факультет автомобильного транспорта Московского инженерно-экономического института, инженер-экономист (1957).

Трудовая деятельность: старший диспетчер автобазы (1957-1958); начальник отдела эксплуатации Алма-Атинского автотранспортно-экспедиционного предприятия (1958-1959); заместитель управляющего Алма-Атинского автотреста (1959-1962); начальник планово-экономического управления Министерства автомобильного транспорта КазССР (с 1962 года); заместитель министра автомобильного транспорта КазССР (с 1971 года); первый заместитель министра транспорта РК (1991-1996); заместитель генерального директора РГП «Қазақстан темір жолы» (1996-1998).

На занимаемой должности - с 1998 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2004); Трудового Красного Знамени (1971, 1981), медалями «За трудовое отличие» (1966), «За доблестный труд» (1970), «За освоение целин­ных земель» (1984), «Тыңға 50 жыл» (2004); Почетной грамотой Верховного Совета КазССР (1984).



57 лет назад (1959) родился МАРАБАЕВ Ермек Насибкалиевич - директор по технической и операционной технике безопасности компании «Shell».

Родился в г.Москва. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М.Губкина, горный инженер (1982); магистратуру Кингстонского университета (г.Лондон, 2004); Московскую школу социальных и экономических наук АНХ «General Management» (2004).

Трудовой стаж: помощник бурильщика, бурильщик, помощник бурового мастера, буровой мастер Узеньского управления буровых работ (1982-1984); буровой мастер, начальник смены Жетыбайского управления буровых работ (1984-1987); заместитель начальника, главный инженер, начальник Кумкольской экспедиции глубокого эксплуатационного бурения (1987-1989); председатель профсоюзного комитета Жетыбайского управления буровых работ (1989-1991); начальник отдела Мангистауского областного комитета по охране природы, заместитель председателя Мангистауского областного комитета по экологии и природопользованию (1991-1993); главный специалист департамента внешнеэкономических связей, руководитель департамента по нефти, маркетингу и коммерческим операциям компании «Казахстанмунайгаз» (1993-1995); начальник департамента по нефти торгового дома РК в Лондоне, советник фирмы «Дрилкон Инк.» в РК, управляющий директор филиала американской компании в Казахстане (1995-1997); заместитель генерального директора СП «КуатАмлонМунай» (1997-1999); исполнительный директор, вице-президент ОАО «Харрикейн Кумколь Мунай» (1999-2001); коммерческий менеджер компании «Шевроннефтегаз» (2001-2005); генеральный директор ТОО «Курмангазы Петролеум» (2005-2007); первый заместитель генерального директора (04.2007-09.2007); генеральный директор АО «МНК «КазМунайТениз» (2007-2011).

На занимаемой должности - с апреля 2011 года.

Награжден знаком «Қазақстан мұнайына 100 жыл», Почетной грамотой АО «ФУР «Самрук-Қазына» (2009).



56 лет назад (1960) родился ЖУСУПОВ Серик Даирович - президент ООО «УК «Морской фасад».

Родился в г.Целиноград. Окончил Одесский институт инженеров морского флота, эксплуатация водного транспорта; аспирантуру Ленинградского ордена Октябрьской революции высшего инженерного морского училища им. адмирала С.О. Макарова.

Трудовая деятельность: начальник экономического отдела, директор по экономике, директор по координации операций, исполнительный директор OАО «Морской порт Санкт-Петербург» (1982-2003); руководитель департамента регулирования производственной деятельности морских портов, заместитель директора департамента государственной политики в области речного и морского транспорта, директор департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ (2003-2005); президент ООО «Морской фасад Санкт-Петербурга» (2005); вице-президент ООО «УК «Морской фасад» (2005-2011).

На занимаемой должности - с 2011 года.

Награжден медалью «За отличие в морской деятельности» (2008); нагрудными знаками «В память 200-летия управления водяными и сухопутными сообщениями» (2009), «Почетный работник транспорта России» (2010), «10 лет Росморречфлоту» (2014).



56 лет назад (1960) родился АБДРАИМОВ Дуйсенбек Исахметович - директор ГККП «Центр переподготовки и повышения квалификации государственных служащих» акимата Жамбылской области

Родился в г.Джамбул. Окончил Джамбулский технологический институт легкой и пищевой промышленности, инженер-экономист (1983).

Трудовой стаж: слесарь Джамбулского вагонного депо (1977); весовщик-обсчетчик, бухгалтер-ревизор фабрики первичной обработки шерсти (1983); преподаватель, заведующий заочным отделением, заведующий отделением, заместитель директора Джамбулского учетно-статистического техникума (1985-1998); директор Жамбылского политехнического колледжа (1998-2004); начальник управления образования (2004-2005); директор департамента образования Жамбылской области (2005-2010).



49 лет назад (1967) родился КАРАКУШЕВ Салимгерей Имангалиевич - начальник Актюбинского юридического института Министерства внутренних дел Республики Казахстан; старший преподаватель кафедры «Юриспруденция» Казахско-Русского международного университета.

Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан; Евразийский университет им.Гумилева.

Трудовая деятельность: контролер отдела режима и охраны воспитательно-трудовой колонии УВД Актюбинской области (1989); оперуполномоченный отделения анализа, информации и контроля УБЭП УВД Актюбинской области (1993); преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской высшей школы МВД РК (1993-1995); преподаватель кафедры №6 Карагандинской высшей школы МВД РК (1998-1999); преподаватель, старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Карагандинского юридического института МВД РК (1999-2001); начальник училища МВД РК, г.Астана (2001-2011); начальник учебного центра ДВД Акмолинской области (2011-2013).

На занимаемой должности - с декабря 2013 года.



45 лет назад (1971) родился ЖАЙЛЫБАЕВ Бейбитбек Шындалиевич - руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области.

Родился в КазССР. Окончил Алматинский зооветеринарный институт, зооинженер (1994); Жамбылский гуманитарно-технический университет, экономист (2009).

Трудовой стаж: зоотехник-селекционер в АО «Ақбұлақ» в районе Т.Рыскулова (1997-1999); заместитель начальника управления сельского хозяйства района Т.Рыскулова (1999-2004); председатель комитета поддержки малого и среднего бизнеса района Т.Рыскулова (2004-2005); главный инспектор акима района Т.Рыскулова (2005); руководитель аппарата акима района Т.Рыскулова (2005-2006); начальник отдела сельского хозяйства района Т.Рыскулова (2006-2011); начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата района Т.Рыскулова (2011-2012); заместитель акима района Т.Рыскулова (2012-2015); заместитель руководителя управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области (05.2015-07.2015); аким Сарысуского района Жамбылской области (2015-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.



40 лет назад (1976) родился ЖУМАГУЛОВ Айбатыр Нышанбаевич - председатель правления АО «Жилищно-строительный сберегательный банк Казахстана».

Окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби, экономика и менеджмент, аспирантуру Казахской государственной академии управления, магистр экономики.

Трудовая деятельность: главный аналитик управления экономических исследований Национального банка РК (1999-2002); директор Департамента казначейства ОАО «Банк ЦентрКредит» (2002-2004); первый заместитель председателя правления АО «BCC-Invest» (Дочернее инвестиционное подразделение ОАО «Банк ЦентрКредит») (2004-2009); директор Департамента базовых отраслей Министерства индустрии и новых технологий РК (2009-2010); член Совета директоров в Группе компаний «Baur Kazakhstan» (2010-2013); управляющий директора АО «НУХ «Байтерек» (2013).

На занимаемой должности - с октября 2013 года.



40 лет назад (1976) родился НУРША Аскар Куандыкович - координатор проектов по внешней политике Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.

Родился в г.Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет международных отношений (1998); аспирантуру кафедры международных отношений и внешней политики РК, история международных отношений и внешней политики

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики РК факультета международных отношений КазНУ им.аль-Фараби (2001-2005); заместитель директора ресурсного центра американских и демократических исследований при КазНУ им. аль-Фараби (2004-2005); заведующий отделом внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2005-2007); руководитель Центра международных исследований Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента Республики Казахстан; заведующий отделом внешнеполитических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, заместитель директора ресурсного центра американских и демократических исследований при КазНУ им. аль-Фараби (2007-2011); ученый секретарь Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК (г.Алматы) (2011-2012); ведущий эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП) при Фонде Первого Президента Республики Казахстан.



34 года назад (1982) родился ДУДОВ Владимир Сергеевич - аким района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Уроженец Кокчетавской области (ныне Акмолинский). Окончил Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова, юрист.

Трудовая деятельность: главный специалист аппарата акима района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (2005-2006); начальник отдела организационно-контрольной и кадровой работы аппарата акима района им. Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области (2006-2009); главный инспектор акима Северо-Казахстанской области, г. Петропавловск (2009-2010); заместитель руководителя аппарата - заведующий организационно-инспекторским отделом аппарата акима Северо-Казахстанской области, г.Петропавловск (2010-2011); инспектор, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, г.Астана (2011-2013); руководитель аппарата акима Северо-Казахстанской области, г.Петропавловск (2013-2014).

На занимаемой должности - с октября 2014 года.