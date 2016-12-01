250 пассажирам вернули деньги за билеты после ЧП на ж/д дороге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 250 пассажирам вернули деньги за билеты после схода вагонов на станции Бабатай в Акмолинской области, сообщила пресс-служба КТЖ.

«Вечером, 27 декабря т.г. после поступления информации о происшествии на станцию Бабатай оперативно прибыли два восстановительных поезда из Астаны и Караганды.

В ликвидации последствий схода были задействованы работники всех служб Акмолинского и Карагандинского отделений дороги. Благодаря оперативным действиям, через шесть часов после происшествия путь был открыт для курсирования поездов»,-говорится в сообщении.

«Мы своевременно прибыли на место происшествия. Используя свою технику, новый кран с телескопической стрелой, два трактора, все необходимые приспособления, смогли поднять вагоны. Благодаря слаженной работе коллектива нам удалось за максимально короткое время освободить путь»,- отметил начальник Астанинского восстановительного поезда Марат Бейсенов.

В связи с приостановкой движения поездов по участку Астана - Караганды на столичном железнодорожном вокзале образовалось большое скопление людей - до 600-800 человек.

Сотрудники вокзала работали в усиленном режиме.

«В здании вокзала дополнительно установили посадочные места. Их количество увеличилось до 600. Также более 50 пассажиров с детьми были размещены в комнате матери и ребенка. Для размещения пассажиров пожилого возраста были предоставлены дополнительные помещения», - отмечается в сообщении.

Постоянно, через каждые три минута, дикторы оповещали по системе громкоговорящей связи о задержке пассажирских поездов по техническим причинам.

По состоянию на 04 часа 30 минут 28 декабря т.г. все пассажиры, пожелавшие продолжить поездку, были отправлены.

В настоящее время вокзал работает в штатном режиме.

27 декабря т.г. для доставки пассажиров из станции Осакаровка до Астаны выделено около 10 автобусов. 250 пассажирам вернули деньги за билеты.