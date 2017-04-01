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25 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года

25 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года
8 Апреля 2017 15:41 116

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Южно-Казахстанской области в этом году на автомобильных дорогах областного значения идет ремонт 16 мостов, капитально будут отремонтированы еще 9 инженерных сооружений, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Строительно-ремонтные работы полностью завершат к концу года и объекты будут сданы в эксплуатацию. Капитально отремонтируют мосты в Байдибекском, Мактааральском, Отырарском, Сарыагашскоми и Тулькубасском районах.

На сегодня разработаны соответствующие документы на проведение строительно-монтажных работ еще 22 мостов. Таким образом, количество требующих ремонта сооружений в регионе значительно уменьшится.

В области уже приступили к среднему ремонту дорог. Работы ведутся в трех населенных пунктах Жана дала, Иржар и Оркениет.


25 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года 
25 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года 
25 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года 
25 мостов отремонтируют в Южном Казахстане до конца года  

Ключевые слова: Строительство, Южно-Казахстанская область,
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