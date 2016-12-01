25 декабря состоится забег в честь 25-летия Независимости РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 декабря на территории Триатлон Парка в Астане состоится забег в честь 25 летия Независимости Республики Казахстан и в поддержку здорового образа жизни.

Дистанция составит 2500 метров, а для профессионалов от 5000 до 10000 метров. В забеге примут участие действующие марафонцы и легкоатлеты Казахстана, а также все желающие.

Организаторы мероприятия: Республиканское Объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана» и общественное объединение Астанинский клуб марафонцев «Астана Желаяғы», при поддержке акимата Астаны.