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25 декабря состоится забег в честь 25-летия Независимости РК

25 декабря состоится забег в честь 25-летия Независимости РК
22 Декабря 12:17 285

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 25 декабря на территории Триатлон Парка в Астане состоится забег в честь 25 летия Независимости Республики Казахстан и в поддержку здорового образа жизни.     

Дистанция составит 2500 метров, а для профессионалов от 5000 до 10000 метров. В забеге примут участие действующие марафонцы и легкоатлеты Казахстана, а также все желающие.

Организаторы мероприятия: Республиканское Объединение юридических лиц «Союз строителей Казахстана»  и общественное объединение Астанинский клуб марафонцев «Астана Желаяғы», при поддержке акимата Астаны.  

 

 

 

Ключевые слова: 25 лет независимости,
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