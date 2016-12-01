25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Рождество Христово у западных христиан

Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные большинства стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

День конституции в Китайской Республике

Учрежден в честь годовщины принятия Конституции Китайской Республики в 1946 году. Конституция закрепила на бумаге демократию в стране с самым большим населением в мире - на то время около 450 миллионов человек.

Конституция Китайской Республики осталась практически неизменной со времени своего принятия 25 декабря 1946 года и вступления в силу 25 декабря 1947 года: последние изменения вносились в нее в 2000 году.

День рождения Мухаммада Али Джинны в Пакистане

Мухаммад Али Джинна родился 25 декабря 1876 года и почитается в Пакистане как отец-основатель национальной государственности. Именно он был одним из самых активных участников раздела Британской Индии.

День хорошего управления в Индии

Празднуют, начиная с 2014 года. Учрежден, чтобы почтить день рождения одиннадцатого премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи. Он возглавлял свой пост в течение шести лет и является одним из виднейших политиков XX века.

Ханука

Длится этот праздник в течение 8 дней, он посвящен памяти о чуде, которое произошло при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до н.э.

СОБЫТИЯ

37 лет назад (1979) создан государственный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза». В состав музея включены памятники древнего Тараза и градостроительные и архитектурные памятники Аулиеатинского периода. Среди них - мавзолеи Айша биби, Карахана, Бабаджи хатун, Дауитбека (Шамансур), мечеть Абдыкадыра, сакские курганы Уштобе, усадьбы Тонкерис, Торткуль и др. Экспонатами музея также являлись балбалы с древне-тюркскими надписями, керамические кувшины, деревянные чаши с ручками и другие.

34 года назад (1982) образован фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» (Государственный академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н.Тлендиева).

27 лет назад (1989) создано казахстанское историко-просветительское общество «Әділет», поставившее задачу поднять на уровень общенациональный проблемы изучение трагедии великого голода в Казахстане и реабилитации жертв массовых политических репрессий 30-х годов ХХ века.

26 лет назад (1990) введен в работу первый энергоблок Экибастузской ГРЭС-2, первая дымовая труба которой занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире (420 метров).

21 год назад (1995) Указом Президента РК Н.Назарбаева «О судебной системе и статусе судей в РК», имеющим силу конституционного закона, определены структура и порядок формирования судебной системы полномочия судов всех уровней, статус судей и гарантия их независимости, требования, предъявляемые к ним, порядок наделения и приостановления полномочий судей, привлечения их к ответственности, материального и социального обеспечения судей.

16 лет назад (2000) в Алматы впервые изготовлен троллейбус отечественного производства, смело названный «Казахстанцем».

«Казахстанец» представляет из себя городской двухосный троллейбус пассажировместимостью 114 человек (из них 24 «сидячих» места), и предназначен для перевозки пассажиров на троллейбусных линиях с уклоном дороги до 8%.

11 лет назад (2005) в Алматы состоялось скоростное восхождение на пик Амангельды, посвященное памяти выдающегося казахстанского альпиниста Анатолия Букреева (1958-1997), погибшего в этот день тринадцать лет назад при восхождении на пик Аннапурна (Непал).

Мероприятие проходило в ущелье реки Малая Алматинка, в альпинистском лагере Туюк Су, чуть выше горнолыжной базы Чимбулак. Высота пика Амангельды составляет 3970 м.

10 лет назад (2006) в Алматы состоялась премьера 26-минутного документального фильма «Ахмет Жубанов», в который его создатели включили известные и неизвестные страницы жизни своего героя. Съемки шли в Актюбинской области - на родине А.Жубанова, а также в Алматы, Астане и в Париже. В фильме участвовали многие члены династии Жубановых, в частности, его правнук - молодой, но уже знаменитый дирижер Алан Бурибаев.

10 лет назад (2006) в Семипалатинске состоялся запуск конвейерной линии по сборке первых в Казахстане колесных тракторов ТТЗ-80.10. Это совместное предприятие, в создании которого приняли участие Беларусь, Россия, Узбекистан и Казахстан.

7 лет назад (2009) в Атырау открыт Дворец правосудия, где разместились областной и межрайонный специализированный экономический суды. Есть несколько залов для проведения судебных заседаний, оборудованных с применением инновационных телекоммуникационных технологий, также конференц-зал, удобные кабинеты для судей.

6 лет назад (2010) во Дворце мира и согласия столицы состоялся показ мюзикла Алмаса Серкебаева «Астана», в котором впервые сыграла актриса из Японии Манна Накано.

В основу сюжета легла история любви алматинского врача Армана и японской студентки Асами, приехавшей в Астану исполнить завещание своего деда, который в конце Второй мировой войны, будучи пленным, попал в Казахстан и был спасен женщиной-казашкой.

Мюзикл является победителем республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» - как лучшее оперное произведение.

6 лет назад (2010) по итогам конкурса на оформление Дворца независимости в связи с предстоящим саммитом глав государств-членов ОБСЕ в Астане, в котором приняли участие 9 художников-дизайнеров, 8 домов моды из государств ближнего и дальнего зарубежья, дизайнер из Западно-Казахстанской области А.Девятко награждена благодарственным письмом за активное участие в проведении саммита в Астане.

4 года назад (2012) Астана стала лауреатом V смотра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется жить», который проходил в Москве в рамках IV международного форума «Мегаполис: XXI век: город и дети».

Такой престижной награды Астана удостоилась за разработку и реализацию общенациональной программы «Жасыл ел», нацеленной на решение проблем в сфере трудовой занятости молодежи.

4 года назад (2012) Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив ТОО «Astana Solar» с началом пуско-наладочных работ на заводе по производству фотоэлектрических модулей.

При этом на первой солнечной батарее Глава государства оставил памятную запись «Первый казахстанский модуль. Поздравляю! Н.Назарбаев».

4 года назад (2012) Национальный банк Республики Казахстан сообщил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты «proof»-качества «Султан Бейбарс» из серии монет «Великие полководцы» номиналом 100 тенге.

4 года назад (2012) с участием Главы государства состоялась официальная церемония запуска высокоскоростной сети четвертого поколения Long Term Evolution в коммерческую эксплуатацию в гг.Астана и Алматы.

Появление в Казахстане технологии LTE стало импульсом для развития интерактивных сервисов и внедрения новых технологий во всех отраслях экономики за счет появления возможности передавать данные в мобильных сетях на высоких скоростях.

4 года назад (2012) в Атырау прошла научно-практическая конференция «Ислам и национальные интересы», участие в которой принял председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий страны Абсаттар кажы Дербисали.

Участники конференции обсудили задачи в области религии, поставленные в Послании Главы государства. Разговор шел о том, что искренняя вера во Всевышнего не имеет ничего общего с религиозным экстремизмом.

3 года назад (2013) в Атырау в драматическом театре впервые в Казахстане режиссером Асылбеком Ихсаковым поставлен спектакль «Хак жолы», посвященный проблеме религиозного экстремизма.

В нем рассказывается о судьбе парня, уехавшего учиться в одну из мусульманских стран, где он стал приверженцем радикального учения. Дальше в судьбе парня все коренным образом меняется: он разрывает с семьей, попадает в тюрьму. Мама парня, не выдержав разлуки с любимым сыном, умирает. Потребовалось несколько лет, чтобы молодой человек понял, какую роковую ошибку он совершил.

По словам режиссера, главная идея спектакля - заставить молодых людей задуматься, прежде чем совершать поступки, за которые впоследствии приходится очень дорого расплачиваться.

3 года назад (2013) в Шымкенте на базе университета «Мирас» открыт первый студенческий бизнес-инкубатор, который будет помогать студентам начинать свой бизнес.

Каждую неделю в бизнес-инкубаторе проводятся обучающие семинары, деловые игры для развития навыков, встречи с успешными предпринимателями, а раз в месяц новичков будут вывозить на крупные предприятия области. Раз в квартал для ребят проводятся грантовые программы.

3 года назад (2013) для казахстанцев открыто безвизовое посещение китайского Чугучака на 72 часа.

Трехдневный безвизовый режим в пункте пропуска «Покиту» для казахстанских граждан введен ради удобства общения местного населения двух стран, проживающих на этом участке китайско-казахстанской границы, и расширения приграничной торговли.

3 года назад (2013) Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова прошел институциональную аккредитацию сроком на пять лет.

Решение Аккредитационного совета Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) об эффективности ПГУ вынесено на основе критериев соответствия целям и задачам национальной системы образования, развития страны и региона.

3 года назад (2013) на границе Соль-Илецкого района Оренбургской области и Хобдинского района Актюбинской области Республики Казахстан состоялось торжественное открытие нового пункта пересечения государственной границы.

По взаимному соглашению двух стран жители приграничных районов могут не только входить, но и въезжать на сопредельную территорию не более чем на три дня на личном автотранспорте.

2 года назад (2014) известный казахстанский путешественник Сапар Искаков отправился в поездку по 9 странам в поддержку Международной выставки «ЭКСПО-2017». Поездка организована с целью повышения узнаваемости Республики Казахстан в мире, привлечения инвесторов, а также информирования широкой аудитории о выставке.

Группа в составе 4 человек, включая журналиста и оператора, отправилась в путешествие по маршрутам: Саудовская Аравия, Оман, Коморы, Сейшеллы, Мадагаскар, Маврикий, Мальдивы, Шри-Ланка, Индия.

2 года назад (2014) Глава государства Нурсултан Назарбаев вручил специальные премии конкурса «Алтын сапа».

Лауреатом специальной премии Президента «Алтын сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект года» становится ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод».

Еще по одной номинации - «Лучшие инновации в производстве 2014 года» - премия была вручена ТОО «Посук Титанум» в Восточно-Казахстанской области.

2 года назад (2014) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил специальный Орден трудовой славы, который состоит из трех степеней. Обладатель трех степеней равняется Герою труда. Будет вручаться только рабочим и только крестьянам, которые отличились.

2 года назад (2014) в столичном Дворце независимости с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева начался общенациональный телемост в рамках Дня индустриализации.

Президенту были презентованы 15 новых проектов Карты индустриализации, а также показано, как работают уже введенные производства в регионах.

2 года назад (2014) в Таразе завершилось строительство здания Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии профессора Сейтхана Джошибаева.

Здесь имеются комфортные 1-2-двухместные палаты, операционные, реанимация с современным оборудованием. Кроме того, два зимних сада с фонтанами и стеклянным потолком предназначены для ожидания посетителей и родственников пациентов.

Центр, является клинической базой многих медицинских учебных заведений страны для подготовки молодых специалистов по кардиохирургии, кардиоанестезиологии и реанимации.

Год назад (2015) по итогам национального конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» обладателем золотой статуэтки в номинации «За развитие экологии» стал индивидуальный предприниматель из Северо-Казахстанской области Сермухамет Ахмутдинов.

Предприятие находится в ауле Бесколь Кызылжарского района, здесь ведут заготовку, глубокую переработку древесины, а также изготовление столярных изделий.

Параллельно с планомерной вырубкой леса специалисты занимаются восстановлением насаждений - соблюдают принцип «зеленой экономики». Вместо одного гектара срубленных деревьев сажают два. За такое отношение к природе предприятию досталась победа в национальном конкурсе.

Год назад (2015) АО «Казпочта» выпустило в обращение почтовую марку, посвященную Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего» и осветит одну из самых актуальных тем - альтернативные источники энергии.

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска - марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа 140х120 мм, размер марок 28х40 мм. Тираж марки составляет 5 тысяч штук. Художник К. Плужникова. Номинал марки 300 тенге.

Год назад (2015) Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Подвеска» из серии «Сокровища степи».

99 лет назад (1917) 1-й Всеукраинский съезд Советов, проходивший в Харькове, провозгласил Украину Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эта дата считается днем основания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

90 лет назад (1926) на японский престол взошел император Хирохито (тронное имя - император Сёва), 124-й император Японии. Время его пребывания у власти было самым долгим в истории страны, во время правления Хирохито произошла коренная трансформация японского общества.

70 лет назад (1946) в Москве под руководством Игоря Васильевича Курчатов запущена в эксплуатацию установка Ф-1, ставшая первым атомным реактором в СССР и Европе.

37 лет назад (1979) началась Афганская война: на территорию Афганистана были введены советские войска. По наведенному понтонному мосту через пограничную реку Амударья переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады.

25 лет назад (1991) после подписания Беловежского соглашения и фактической денонсации союзного договора президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев сложил с себя полномочия главы государства и подал в отставку.

23 года назад (1993) официально опубликована и вступила в силу действующая Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года.

ИМЕНА



127 лет назад (1889-1941) родился МУСТАФА Шокай - государственный и общественный деятель, участник Алашского движения, журналист, представитель казахской интеллигенции начале XX века.

Уроженец Кызылординской области. Начальное образование получил в русской школе на станции Сулутобе. В 1910 году окончил Ташкентскую гимназию, в 1910-1917 годы учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В годы учебы занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах.

В 1916 году Мустафа Шокай по рекомендации А.Бокейханова назначен секретарем Мусульманской фракции Государственной думы России. В составе комиссии думы расследовал причины национально-освободительного восстания в Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. После возвращения в 1917 году в Туркестан стал одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников ислама») и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя единства»).

22 ноября этого же года в Коканде 4-й Чрезвычайный краевой мусульманский съезд под председательством Мустафы Шокая вынес решение о создании Туркестанской автономии, которая получила название Кокандская республика (по месту проведения съезда). В Правительстве Кокандской республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра иностранных дел, затем премьер-министра. 5-13 декабря в Оренбурге прошел 2-й Всеказахский съезд, принявший решение о создании Алашской автономии и утвердивший состав ее правительства, куда вошел и Мустафа Шокай.

Весной 1918 года М.Шокай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем в Париж (Франция). Здесь он работал в газетах «Дни» и «Последние новости», которые выпускали русские эмигранты, руководил организацией «Туркестан милли бирлиги» («Национальное единство Туркестана»), главной целью которой было достижение независимости Туркестана. В 1927 году вместе с Заки Валиди Тоганом создали журнал «Иени Туркестан», а в 1929 году - журнал «Яш Туркестан» («Жас Түркістан»), до 1939 года издававшийся в Берлине на средства Польского правительства. На страницах журнала публиковались статьи М.Шокая о политике Современного правительства в Туркестане и международных отношениях накануне Второй мировой войны, а также о древней истории и культуре народов Туркестана. Мустафа Шокай был прекрасным знатоком русской культуры, блестяще владел английскими, немецкими, турецкими, арабскими языками. В 1940 году после захвата немецкими войсками Парижа был арестован и заключен на несколько месяцев в концлагерь.

Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманской кладбище Берлина. Во французском городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) усилиями казахской диаспоры Парижа установлена стена памяти Мустафы Шокая. Его именем названы улица в Алматы и университет экологии в Кызылорде. Установлен памятник в родном ауле.



77 лет назад (1939-2014) родилась УНГАРСЫНОВА Фариза Унгарсыновна - народная поэтесса Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Уроженка Атырауской области. Окончила Атырауский педагогический институт.

Трудовой стаж: работала учительницей, директором сельских школ; литсотрудник областной газеты «Коммунистік еңбек» (1966-1969); собственный корреспондент по Атырауской, Актюбинской, Уральской областям газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), редактор республиканской пионерской газеты «Қазақстан пионері» (1969-1977); главный редактор журнала «Пионер» (с 1978 года).

Ее первая поэтическая книга «Соловей» вышла в 1967 году. Автор поэтических сборников: «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение», «Голуби мои», «Буйное русло», «Тревоги», «Ожидание солнца», «Озарение», сборника художественных очерков «Высота», документальной повести «Камшат», литературно-критических статьей о творчестве казахских поэтов А.Тажибаева, М.Макатаева, чилийского поэта Пабло Неруды и других. Ею переведены на казахский язык повести для детей молдавского писателя С.Вангели «Приключения Гугуце», «Дедушкин министр», циклы стихов С.Капутикян, Е.Евтушенко, Р.Казаковой, арабского поэта Абдурахмана аль-Хамиси, книги П.Неруды «Четыре времени сердца» и др. Многие произведения Ф.Унгарсыновой переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 1- и 2 созывов. Член Союза писателей Казахстана.

Награждена орденами «Знак почета», «Парасат», медалями.



67 лет назад (1949) родился БЕЛОСЛЮДЦЕВ Владимир Михайлович - генеральный директор ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил геофизический факультет Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, горный инженер-геофизик (1971).

Трудовая деятельность: инженер-геофизик Текелийского свинцово-цинкового комбината (с 1971 года); инженер (с 1974 года); старший инженер (с 1975 года); руководитель группы (с 1976 года); начальник отряда (с 1978 года); главный специалист отдела (с 1987 года); начальник отдела Казахского геотехнического института изысканий (с 1988 года); директор арендного предприятия «Казахский геотехнический институт изысканий» (с 1999 года); президент ЗАО «Казахский геотехнический институт изысканий» (с 2000 года).

На занимаемой должности - с октября 2005 года.

Награжден медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ СССР, почетной грамотой Верховного Совета КазССР.



66 лет назад (1950) родился АЯШЕВ Оналбай Аяшевич - ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического института (с 2011 года); депутат Южно-Казахстанского областного маслихата VI созыва (с 2016 года).

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Капланбекский зооветеринарный техникум, зоотехник; Чимкентский педагогический институт, учитель физической культуры (1971); Ташкентский государственный университет, преподаватель истории. (1980).

Трудовой стаж: преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой, декан, проректор, директор Чимкентского педагогического института имени М.Аузова (1971-1996); заместитель вице-президента, директор Жетысайского отделения Международного казахско-турецкого университета им. Х.Яссауи (1996-2002); президент университета «Сырдария» г.Жетысай Южно-Казахстанской области (2002-2004); заместитель генерального директора корпоративного фонда «СК-Астана» (2010-2011).







62 года назад (1954) родился ТУРАЛИНОВ Серикбай Шарипович - аким Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1978).

Трудовой стаж: механик-контролер, заведующий МТМ совхоза «Карасевский» Володарского района Кокчетавской области (1978-1982); главный инженер-механик Володарского РСХО, с.Бурлук Володарского района Кокчетавской области (1982-1986); секретарь парткома Казахстанского РСХО с.Даукар (1986-1987); директор совхоза «Каратальский» с.Каратал (1987-1996); директор ТОО «Лавровка» с.Лавровка (1996-1999); заместитель акима Айыртауского района Северо-Казахстанской области (1999-2011); аким Уалихановского района Северо-Казахстанской области (2011-2013); руководитель управления сельского хозяйства Северо-Казахстанской области (2013-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.



60 лет назад (1956) ЕРИМБЕТОВ Серикбай Садыкович - начальник департамента по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, юрист (1984).

Трудовая деятельность: грузчик поселкового потребительского общества пос. Новоказалинск Казалинского района Кзыл-Ординской области (1974-1975); служба в рядах Советской Армии (1975-1977); слесарь вагонного депо ст. Казалинск (1977-1978); следователь, старший следователь прокуратуры Ленинского района г.Семипалатинск (с 1984 года); помощник, старший помощник прокурора Кзыл-Ординской области (1987-1989); прокурор Джалагашского района Кзыл-Ординской области (с 1989 года); заместитель прокурора (1994-1995); прокурор Кзыл-Ординской области (1995-1998); начальник управления по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); начальник департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК (2000-2001); заместитель прокурора Жамбылской области (2001-2002); заместитель начальника департамента по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); начальник департамента по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2003-2005); прокурор Акмолинской области (с 2005 года); прокурор Мангистауской области (2009-2010); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2011); начальник департамента по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры (с 2011 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).



56 лет назад (1960) родился ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Жолдаскалиевич - первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан.

Родился в г.Гурьев. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, горный инженер (1983).

Трудовой стаж: геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989); начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991); главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996); заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997); начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», менеджер, заместитель директора, директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002); директор департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002); заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004); директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель генерального директора - главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012); первый заместитель генерального директора, член правления АО «Мангистаумунайгаз» (2012-2013); генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Эмбамунайгаз» (2013-2015); заместитель председателя правления по крупным проектам АО НК «КазМунайГаз» (2015-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), почетными грамотами и благодарственными письмами за безупречную работу и личный вклад в нефтегазовую отрасль страны от Премьер-Министра, МЭМР, МНГ, Kazenergy, НК «КазМунайГаз»; нагрудными знаками и медалями к 90-летию Маката, 100-летию казахстанской нефти и другие.



52 года назад (1964) родился БАЛБАЕВ Сакен Имангалиевич - исполнительный директор Казахстанского пресс-клуба, заместитель генерального директора агентства «Promo Group Communications».

Родился в Алма-Атинской области. Окончил химический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, инженер-химик, преподаватель (1990); курс «Основы бухгалтерского учета» Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (1996).

Трудовой стаж: старший лаборант, инженер, старший инженер, младший научный сотрудник кафедры химии высокомолекулярных соединений Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1987-1992); руководитель регионального проекта обучения казахскому языку Казахстанского отделения Всесоюзной ассоциации «Интертрейнинг» (с 1990 года); предприниматель (с 1993 года); переводчик (казахский/русский), ответственный за контакты с казахскоязычными СМИ Казахстанского пресс-клуба (проект по общественному информированию и обучению ЮСАИД) (1995-1996); финансовый директор Казахстанского пресс-клуба (с 1996 года).



45 лет назад (1971) родился АЙНАБЕКОВ Бауыржан Казбекович - руководитель департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономика и управление в отраслях АПК (1994); Алматинский университет непрерывного образования, юриспруденция (2007).

Трудовой стаж: налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор, главный налоговый инспектор Налоговой инспекции по Алматинской области (1994-1999); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области (2000-2003); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (2003-2004); заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылскому району Алматинской области (2004-2006); заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области (2006-2007); председатель Налогового управления по Илийскому району Алматинской области (2007-2008); начальник Налогового управления по Илийскому району Алматинской области (2008-2010); заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району (03.2010-04.2010); начальник Налогового управления по Ауэзовскому району (2010-2012); заместитель руководителя Налогового департамента по Алматинской области (2012-2014); руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2014-11.2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.



42 года назад (1974) родился ПИРМЕТОВ Курбанали Хабибуллаевич - управляющий директор по закупкам АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Окончил Международный казахско-турецкий университет, международные экономические отношения.

Трудовая деятельность: экономист Арысского РайПО (с 1995 года); главный специалист отдела закупок департамента финансов Южно-Казахстанской области, начальник отдела комплектации оборудования в АО «Интеркомшина», заместитель начальника отдела конкурсов службы конкурсного обеспечения филиала АО «НК «ҚТЖ», начальник управления по обеспечению производства филиала АО «НК «ҚТЖ», главныйм менеджер департамента маркетинга и анализа закупок АО «НК «ҚТЖ», заместитель директора по обеспечению филиала АО «НК «ҚТЖ», директор департамента координации и мониторинга закупок АО «НК «ҚТЖ».

На занимаемой должности - с апреля 2015 года.



37 лет назад (1979) родился РИАХАНОВ Шынгыс Нуртасович - директор ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ».

Родился в Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, прикладная математика и информатика (2000); высшую магистерскую школу Восточно-Казахстанского государственного университета, магистр математики (2001), Школу информации университета Мичигана (г.Энн-Арбор, Мичиган, США), магистр наук в области информации (2008); Карагандинский государственный технический университет, производство строительных материалов, изделий и конструкций (2014).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры компьютерных технологий Восточно-Казахстанского государственного университета (2000-2001); ведущий специалист организационного отдела Агентства Республики Казахстан по защите государственных секретов (2001-2002); референт отдела по защите государственных секретов канцелярии Премьер Министра Республики Казахстан (2002-2003); главный менеджер службы корпоративного секретаря АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2009); директор департамента бизнес проектов АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (2009-2010); управляющий директор - член правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2010-2011); заместитель директора ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ» (2011-2013).

На занимаемой должности - с апреля 2013 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетными грамотами партии «Нұр-Отан» (2013); министра финансов Республики Казахстан (2013).