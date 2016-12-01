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25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»
25 Декабря 07:21 190

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».    

ДАТЫ

 

Рождество Христово у западных христиан

Один из важнейших христианских праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные большинства стран мира, лютеране и другие протестантские конфессии.

 

День конституции в Китайской Республике

Учрежден в честь годовщины принятия Конституции Китайской Республики в 1946 году. Конституция закрепила на бумаге демократию в стране с самым большим населением в мире - на то время около 450 миллионов человек.

Конституция Китайской Республики осталась практически неизменной со времени своего принятия 25 декабря 1946 года и вступления в силу 25 декабря 1947 года: последние изменения вносились в нее в 2000 году.

 

День рождения Мухаммада Али Джинны в Пакистане

Мухаммад Али Джинна родился 25 декабря 1876 года и почитается в Пакистане как отец-основатель национальной государственности. Именно он был одним из самых активных участников раздела Британской Индии.

 

День хорошего управления в Индии

Празднуют, начиная с 2014 года. Учрежден, чтобы почтить день рождения одиннадцатого премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи. Он возглавлял свой пост в течение шести лет и является одним из виднейших политиков XX века.

 

Ханука

Длится этот праздник в течение 8 дней, он посвящен памяти о чуде, которое произошло при освящении Храма после победы войска Иегуды Маккавея над войсками царя Антиоха в 164 году до н.э.

 

СОБЫТИЯ

 

37 лет назад (1979) создан государственный музей-заповедник «Памятники древнего Тараза». В состав музея включены памятники древнего Тараза и градостроительные и архитектурные памятники Аулиеатинского периода. Среди них - мавзолеи Айша биби, Карахана, Бабаджи хатун, Дауитбека (Шамансур), мечеть Абдыкадыра, сакские курганы Уштобе, усадьбы Тонкерис, Торткуль и др. Экспонатами музея также являлись балбалы с древне-тюркскими надписями, керамические кувшины, деревянные чаши с ручками и другие.

 

34 года назад (1982) образован фольклорно-этнографический оркестр «Отырар сазы» (Государственный академический фольклорно-этнографический оркестр им. Н.Тлендиева).

 

27 лет назад (1989) создано казахстанское историко-просветительское общество «Әділет», поставившее задачу поднять на уровень общенациональный проблемы изучение трагедии великого голода в Казахстане и реабилитации жертв массовых политических репрессий 30-х годов ХХ века.

 

26 лет назад (1990) введен в работу первый энергоблок Экибастузской ГРЭС-2, первая дымовая труба которой занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая в мире (420 метров).

 

21 год назад (1995) Указом Президента РК Н.Назарбаева «О судебной системе и статусе судей в РК», имеющим силу конституционного закона, определены структура и порядок формирования судебной системы полномочия судов всех уровней, статус судей и гарантия их независимости, требования, предъявляемые к ним, порядок наделения и приостановления полномочий судей, привлечения их к ответственности, материального и социального обеспечения судей.

 

16 лет назад (2000) в Алматы впервые изготовлен троллейбус отечественного производства, смело названный «Казахстанцем».

«Казахстанец» представляет из себя городской двухосный троллейбус пассажировместимостью 114 человек (из них 24 «сидячих» места), и предназначен для перевозки пассажиров на троллейбусных линиях с уклоном дороги до 8%.

 

11 лет назад (2005) в Алматы состоялось скоростное восхождение на пик Амангельды, посвященное памяти выдающегося казахстанского альпиниста Анатолия Букреева (1958-1997), погибшего в этот день тринадцать лет назад при восхождении на пик Аннапурна (Непал).

Мероприятие проходило в ущелье реки Малая Алматинка, в альпинистском лагере Туюк Су, чуть выше горнолыжной базы Чимбулак. Высота пика Амангельды составляет 3970 м.

 

10 лет назад (2006) в Алматы состоялась премьера 26-минутного документального фильма «Ахмет Жубанов», в который его создатели включили известные и неизвестные страницы жизни своего героя. Съемки шли в Актюбинской области - на родине А.Жубанова, а также в Алматы, Астане и в Париже. В фильме участвовали многие члены династии Жубановых, в частности, его правнук - молодой, но уже знаменитый дирижер Алан Бурибаев.

 

10 лет назад (2006) в Семипалатинске состоялся запуск конвейерной линии по сборке первых в Казахстане колесных тракторов ТТЗ-80.10. Это совместное предприятие, в создании которого приняли участие Беларусь, Россия, Узбекистан и Казахстан.

 

7 лет назад (2009) в Атырау открыт Дворец правосудия, где разместились областной и межрайонный специализированный экономический суды. Есть несколько залов для проведения судебных заседаний, оборудованных с применением инновационных телекоммуникационных технологий, также конференц-зал, удобные кабинеты для судей.

 

6 лет назад (2010) во Дворце мира и согласия столицы состоялся показ мюзикла Алмаса Серкебаева «Астана», в котором впервые сыграла актриса из Японии Манна Накано.

В основу сюжета легла история любви алматинского врача Армана и японской студентки Асами, приехавшей в Астану исполнить завещание своего деда, который в конце Второй мировой войны, будучи пленным, попал в Казахстан и был спасен женщиной-казашкой.

Мюзикл является победителем республиканского конкурса «Тәуелсіздік толғауы» - как лучшее оперное произведение.

 

6 лет назад (2010) по итогам конкурса на оформление Дворца независимости в связи с предстоящим саммитом глав государств-членов ОБСЕ в Астане, в котором приняли участие 9 художников-дизайнеров, 8 домов моды из государств ближнего и дальнего зарубежья, дизайнер из Западно-Казахстанской области А.Девятко награждена благодарственным письмом за активное участие в проведении саммита в Астане.

 

4 года назад (2012) Астана стала лауреатом V смотра-конкурса городских практик СНГ и ЕврАзЭС «Город, в котором хочется жить», который проходил в Москве в рамках IV международного форума «Мегаполис: XXI век: город и дети».

Такой престижной награды Астана удостоилась за разработку и реализацию общенациональной программы «Жасыл ел», нацеленной на решение проблем в сфере трудовой занятости молодежи.

 

4 года назад (2012) Президент РК Нурсултан Назарбаев поздравил коллектив ТОО «Astana Solar» с началом пуско-наладочных работ на заводе по производству фотоэлектрических модулей.

При этом на первой солнечной батарее Глава государства оставил памятную запись «Первый казахстанский модуль. Поздравляю! Н.Назарбаев».

 

4 года назад (2012) Национальный банк Республики Казахстан сообщил о выпуске в обращение памятной серебряной монеты «proof»-качества «Султан Бейбарс» из серии монет «Великие полководцы» номиналом 100 тенге.

 

4 года назад (2012) с участием Главы государства состоялась официальная церемония запуска высокоскоростной сети четвертого поколения Long Term Evolution в коммерческую эксплуатацию в гг.Астана и Алматы.

Появление в Казахстане технологии LTE стало импульсом для развития интерактивных сервисов и внедрения новых технологий во всех отраслях экономики за счет появления возможности передавать данные в мобильных сетях на высоких скоростях.

 

4 года назад (2012) в Атырау прошла научно-практическая конференция «Ислам и национальные интересы», участие в которой принял председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий страны Абсаттар кажы Дербисали.

Участники конференции обсудили задачи в области религии, поставленные в Послании Главы государства. Разговор шел о том, что искренняя вера во Всевышнего не имеет ничего общего с религиозным экстремизмом.

 

3 года назад (2013) в Атырау в драматическом театре впервые в Казахстане режиссером Асылбеком Ихсаковым поставлен спектакль «Хак жолы», посвященный проблеме религиозного экстремизма.

В нем рассказывается о судьбе парня, уехавшего учиться в одну из мусульманских стран, где он стал приверженцем радикального учения. Дальше в судьбе парня все коренным образом меняется: он разрывает с семьей, попадает в тюрьму. Мама парня, не выдержав разлуки с любимым сыном, умирает. Потребовалось несколько лет, чтобы молодой человек понял, какую роковую ошибку он совершил.

По словам режиссера, главная идея спектакля - заставить молодых людей задуматься, прежде чем совершать поступки, за которые впоследствии приходится очень дорого расплачиваться.

 

3 года назад (2013) в Шымкенте на базе университета «Мирас» открыт первый студенческий бизнес-инкубатор, который будет помогать студентам начинать свой бизнес.

Каждую неделю в бизнес-инкубаторе проводятся обучающие семинары, деловые игры для развития навыков, встречи с успешными предпринимателями, а раз в месяц новичков будут вывозить на крупные предприятия области. Раз в квартал для ребят проводятся грантовые программы.

 

3 года назад (2013) для казахстанцев открыто безвизовое посещение китайского Чугучака на 72 часа.

Трехдневный безвизовый режим в пункте пропуска «Покиту» для казахстанских граждан введен ради удобства общения местного населения двух стран, проживающих на этом участке китайско-казахстанской границы, и расширения приграничной торговли.

 

3 года назад (2013) Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова прошел институциональную аккредитацию сроком на пять лет.

Решение Аккредитационного совета Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (НКАОКО) об эффективности ПГУ вынесено на основе критериев соответствия целям и задачам национальной системы образования, развития страны и региона.

 

3 года назад (2013) на границе Соль-Илецкого района Оренбургской области и Хобдинского района Актюбинской области Республики Казахстан состоялось торжественное открытие нового пункта пересечения государственной границы.

По взаимному соглашению двух стран жители приграничных районов могут не только входить, но и въезжать на сопредельную территорию не более чем на три дня на личном автотранспорте.

 

2 года назад (2014) известный казахстанский путешественник Сапар Искаков отправился в поездку по 9 странам в поддержку Международной выставки «ЭКСПО-2017». Поездка организована с целью повышения узнаваемости Республики Казахстан в мире, привлечения инвесторов, а также информирования широкой аудитории о выставке.

Группа в составе 4 человек, включая журналиста и оператора, отправилась в путешествие по маршрутам: Саудовская Аравия, Оман, Коморы, Сейшеллы, Мадагаскар, Маврикий, Мальдивы, Шри-Ланка, Индия.

 

2 года назад (2014) Глава государства Нурсултан Назарбаев вручил специальные премии конкурса «Алтын сапа».

Лауреатом специальной премии Президента «Алтын сапа» в номинации «Лучший индустриальный проект года» становится ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод».

Еще по одной номинации - «Лучшие инновации в производстве 2014 года» - премия была вручена ТОО «Посук Титанум» в Восточно-Казахстанской области.

 

2 года назад (2014) Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев учредил специальный Орден трудовой славы, который состоит из трех степеней. Обладатель трех степеней равняется Герою труда. Будет вручаться только рабочим и только крестьянам, которые отличились.

 

2 года назад (2014) в столичном Дворце независимости с участием Главы государства Нурсултана Назарбаева начался общенациональный телемост в рамках Дня индустриализации.

Президенту были презентованы 15 новых проектов Карты индустриализации, а также показано, как работают уже введенные производства в регионах.

 

2 года назад (2014) в Таразе завершилось строительство здания Научно-клинического центра кардиохирургии и трансплантологии профессора Сейтхана Джошибаева.

Здесь имеются комфортные 1-2-двухместные палаты, операционные, реанимация с современным оборудованием. Кроме того, два зимних сада с фонтанами и стеклянным потолком предназначены для ожидания посетителей и родственников пациентов.

Центр, является клинической базой многих медицинских учебных заведений страны для подготовки молодых специалистов по кардиохирургии, кардиоанестезиологии и реанимации.

 

Год назад (2015) по итогам национального конкурса по социальной ответственности бизнеса «Парыз» обладателем золотой статуэтки в номинации «За развитие экологии» стал индивидуальный предприниматель из Северо-Казахстанской области Сермухамет Ахмутдинов.

Предприятие находится в ауле Бесколь Кызылжарского района, здесь ведут заготовку, глубокую переработку древесины, а также изготовление столярных изделий.

Параллельно с планомерной вырубкой леса специалисты занимаются восстановлением насаждений - соблюдают принцип «зеленой экономики». Вместо одного гектара срубленных деревьев сажают два. За такое отношение к природе предприятию досталась победа в национальном конкурсе.

 

Год назад (2015) АО «Казпочта» выпустило в обращение почтовую марку, посвященную Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017», которая пройдет под лозунгом «Энергия будущего» и осветит одну из самых актуальных тем - альтернативные источники энергии.

Марка выполнена офсетным способом в 4 краски с гребенчатой перфорацией. Форма выпуска - марочный лист, который состоит из восьми марок. Размер листа 140х120 мм, размер марок 28х40 мм. Тираж марки составляет 5 тысяч штук. Художник К. Плужникова. Номинал марки 300 тенге.

 

Год назад (2015) Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Подвеска» из серии «Сокровища степи».

 

99 лет назад (1917) 1-й Всеукраинский съезд Советов, проходивший в Харькове, провозгласил Украину Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эта дата считается днем основания Украинской Советской Социалистической Республики (УССР).

 

90 лет назад (1926) на японский престол взошел император Хирохито (тронное имя - император Сёва), 124-й император Японии. Время его пребывания у власти было самым долгим в истории страны, во время правления Хирохито произошла коренная трансформация японского общества.

 

70 лет назад (1946) в Москве под руководством Игоря Васильевича Курчатов запущена в эксплуатацию установка Ф-1, ставшая первым атомным реактором в СССР и Европе.

 

37 лет назад (1979) началась Афганская война: на территорию Афганистана были введены советские войска. По наведенному понтонному мосту через пограничную реку Амударья переправился 4-й батальон 56-й гвардейской десантно-штурмовой бригады.

 

25 лет назад (1991) после подписания Беловежского соглашения и фактической денонсации союзного договора президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев сложил с себя полномочия главы государства и подал в отставку.

 

23 года назад (1993) официально опубликована и вступила в силу действующая Конституция Российской Федерации, принятая 12 декабря 1993 года.

 

ИМЕНА

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»127 лет назад (1889-1941) родился МУСТАФА Шокай - государственный и общественный деятель, участник Алашского движения, журналист, представитель казахской интеллигенции начале XX века.

Уроженец Кызылординской области. Начальное образование получил в русской школе на станции Сулутобе. В 1910 году окончил Ташкентскую гимназию, в 1910-1917 годы учился на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета.

В годы учебы занимался общественно-политической деятельностью, участвовал в движении студентов-мусульман на стороне Турции в Балканских войнах.

В 1916 году Мустафа Шокай по рекомендации А.Бокейханова назначен секретарем Мусульманской фракции Государственной думы России. В составе комиссии думы расследовал причины национально-освободительного восстания в Туркестане, занимался возвращением казахов, мобилизованных на фронт. После возвращения в 1917 году в Туркестан стал одним из лидеров либерально-демократического освободительного движения, руководителем партии «Шура-и-Ислами» («Совет сторонников ислама») и редактором газеты «Бірлік туы» («Знамя единства»).

22 ноября этого же года в Коканде 4-й Чрезвычайный краевой мусульманский съезд под председательством Мустафы Шокая вынес решение о создании Туркестанской автономии, которая получила название Кокандская республика (по месту проведения съезда). В Правительстве Кокандской республики Мустафа Шокай исполнял обязанности министра иностранных дел, затем премьер-министра. 5-13 декабря в Оренбурге прошел 2-й Всеказахский съезд, принявший решение о создании Алашской автономии и утвердивший состав ее правительства, куда вошел и Мустафа Шокай.

Весной 1918 года М.Шокай тайно покинул Ташкент и присоединился к оппозиции, выступавшей в годы Гражданской войны против Советской власти. В 1921 году эмигрировал в Стамбул, затем в Париж (Франция). Здесь он работал в газетах «Дни» и «Последние новости», которые выпускали русские эмигранты, руководил организацией «Туркестан милли бирлиги» («Национальное единство Туркестана»), главной целью которой было достижение независимости Туркестана. В 1927 году вместе с Заки Валиди Тоганом создали журнал «Иени Туркестан», а в 1929 году - журнал «Яш Туркестан» («Жас Түркістан»), до 1939 года издававшийся в Берлине на средства Польского правительства. На страницах журнала публиковались статьи М.Шокая о политике Современного правительства в Туркестане и международных отношениях накануне Второй мировой войны, а также о древней истории и культуре народов Туркестана. Мустафа Шокай был прекрасным знатоком русской культуры, блестяще владел английскими, немецкими, турецкими, арабскими языками. В 1940 году после захвата немецкими войсками Парижа был арестован и заключен на несколько месяцев в концлагерь.

Погиб в декабре 1941 года в Берлине при невыясненных обстоятельствах. Похоронен на мусульманской кладбище Берлина. Во французском городе Ножан-сюр-Марн (департамент Валь-де-Марн) усилиями казахской диаспоры Парижа установлена стена памяти Мустафы Шокая. Его именем названы улица в Алматы и университет экологии в Кызылорде. Установлен памятник в родном ауле.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»77 лет назад (1939-2014) родилась УНГАРСЫНОВА Фариза Унгарсыновна - народная поэтесса Республики Казахстан, лауреат Государственной премии Республики Казахстан.

Уроженка Атырауской области. Окончила Атырауский педагогический институт.

Трудовой стаж: работала учительницей, директором сельских школ; литсотрудник областной газеты «Коммунистік еңбек» (1966-1969); собственный корреспондент по Атырауской, Актюбинской, Уральской областям газеты «Лениншіл жас» («Жас Алаш»), редактор республиканской пионерской газеты «Қазақстан пионері» (1969-1977); главный редактор журнала «Пионер» (с 1978 года).

Ее первая поэтическая книга «Соловей» вышла в 1967 году. Автор поэтических сборников: «Мелодия», «Беспокойная пора», «Гордое поколение», «Голуби мои», «Буйное русло», «Тревоги», «Ожидание солнца», «Озарение», сборника художественных очерков «Высота», документальной повести «Камшат», литературно-критических статьей о творчестве казахских поэтов А.Тажибаева, М.Макатаева, чилийского поэта Пабло Неруды и других. Ею переведены на казахский язык повести для детей молдавского писателя С.Вангели «Приключения Гугуце», «Дедушкин министр», циклы стихов С.Капутикян, Е.Евтушенко, Р.Казаковой, арабского поэта Абдурахмана аль-Хамиси, книги П.Неруды «Четыре времени сердца» и др. Многие произведения Ф.Унгарсыновой переведены на языки народов СНГ и дальнего зарубежья.

Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан 1- и 2 созывов. Член Союза писателей Казахстана.

Награждена орденами «Знак почета», «Парасат», медалями.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 67 лет назад (1949) родился БЕЛОСЛЮДЦЕВ Владимир Михайлович - генеральный директор ТОО «Казахский геотехнический институт изысканий».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил геофизический факультет Казахского политехнического института им. В.И. Ленина, горный инженер-геофизик (1971).

Трудовая деятельность: инженер-геофизик Текелийского свинцово-цинкового комбината (с 1971 года); инженер (с 1974 года); старший инженер (с 1975 года); руководитель группы (с 1976 года); начальник отряда (с 1978 года); главный специалист отдела (с 1987 года); начальник отдела Казахского геотехнического института изысканий (с 1988 года); директор арендного предприятия «Казахский геотехнический институт изысканий» (с 1999 года); президент ЗАО «Казахский геотехнический институт изысканий» (с 2000 года).

На занимаемой должности - с октября 2005 года.

Награжден медалью «Ветеран труда», бронзовой медалью ВДНХ СССР, почетной грамотой Верховного Совета КазССР.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»66 лет назад (1950) родился АЯШЕВ Оналбай Аяшевич - ректор Южно-Казахстанского государственного педагогического института (с 2011 года); депутат Южно-Казахстанского областного маслихата VI созыва (с 2016 года).

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Капланбекский зооветеринарный техникум, зоотехник; Чимкентский педагогический институт, учитель физической культуры (1971); Ташкентский государственный университет, преподаватель истории. (1980).

Трудовой стаж: преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой, декан, проректор, директор Чимкентского педагогического института имени М.Аузова (1971-1996); заместитель вице-президента, директор Жетысайского отделения Международного казахско-турецкого университета им. Х.Яссауи (1996-2002); президент университета «Сырдария» г.Жетысай Южно-Казахстанской области (2002-2004); заместитель генерального директора корпоративного фонда «СК-Астана» (2010-2011).



25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»62 года назад (1954) родился ТУРАЛИНОВ Серикбай Шарипович - аким Акжарского района Северо-Казахстанской области.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1978).

Трудовой стаж: механик-контролер, заведующий МТМ совхоза «Карасевский» Володарского района Кокчетавской области (1978-1982); главный инженер-механик Володарского РСХО, с.Бурлук Володарского района Кокчетавской области (1982-1986); секретарь парткома Казахстанского РСХО с.Даукар (1986-1987); директор совхоза «Каратальский» с.Каратал (1987-1996); директор ТОО «Лавровка» с.Лавровка (1996-1999); заместитель акима Айыртауского района Северо-Казахстанской области (1999-2011); аким Уалихановского района Северо-Казахстанской области (2011-2013); руководитель управления сельского хозяйства Северо-Казахстанской области (2013-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»60 лет назад (1956) ЕРИМБЕТОВ Серикбай Садыкович - начальник департамента по надзору за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил юридический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, юрист (1984).

Трудовая деятельность: грузчик поселкового потребительского общества пос. Новоказалинск Казалинского района Кзыл-Ординской области (1974-1975); служба в рядах Советской Армии (1975-1977); слесарь вагонного депо ст. Казалинск (1977-1978); следователь, старший следователь прокуратуры Ленинского района г.Семипалатинск (с 1984 года); помощник, старший помощник прокурора Кзыл-Ординской области (1987-1989); прокурор Джалагашского района Кзыл-Ординской области (с 1989 года); заместитель прокурора (1994-1995); прокурор Кзыл-Ординской области (1995-1998); начальник управления по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК (1998-2000); начальник департамента по надзору за законностью рассмотрения уголовных дел в судах Генеральной прокуратуры РК (2000-2001); заместитель прокурора Жамбылской области (2001-2002); заместитель начальника департамента по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2002-2003); начальник департамента по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры РК (2003-2005); прокурор Акмолинской области (с 2005 года); прокурор Мангистауской области (2009-2010); заместитель прокурора Северо-Казахстанской области (2010-2011); начальник департамента по надзору за законностью предварительного следствия и дознания Генеральной прокуратуры (с 2011 года).

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Астананың 10 жылдығы» (2008).

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»56 лет назад (1960) родился ДОСМУХАМБЕТОВ Махамбет Жолдаскалиевич - первый заместитель министра энергетики Республики Казахстан.

Родился в г.Гурьев. Окончил Московский институт нефти и газа им. И.М. Губкина, горный инженер (1983).

Трудовой стаж: геолог, старший геолог, главный геолог Балыкшинского УРБ ПО «Эмбанефть» (1983-1989); начальник геологического отдела ГДУ «Доссорнефть» ПО «Эмбанефть» (1989-1990); главный геолог НГДУ «Макатнефть» ПО «Эмбанефть» (1991); главный геолог СП «Мунай», АО «АНАКО» (1991-1996); заместитель директора по техническим вопросам ТОО «Ес-Бол» (1996-1997); начальник геологического отдела АО «Эмбамунайгаз», менеджер, заместитель директора, директор департамента геологии ЗАО ННК «Казахойл» (1997-2002); директор департамента геологии и разработки ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002); заместитель директора департамента мониторинга действующих контрактов ЗАО НК «КазМунайГаз» (2002-2003); заместитель директора департамента управления долями в СП ЗАО НК «КазМунайГаз» (2003-2004); директор департамента геологии и разработки АО РД «КазМунайГаз» (2004-2006); заместитель генерального директора - главный геолог ТОО СП «КазГерМунай» (2006-2009); заместитель генерального директора по геологии и разработке АО «Мангистаумунайгаз» (2009-2012); первый заместитель генерального директора, член правления АО «Мангистаумунайгаз» (2012-2013); генеральный директор, председатель правления акционерного общества «Эмбамунайгаз» (2013-2015); заместитель председателя правления по крупным проектам АО НК «КазМунайГаз» (2015-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

Награжден медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), почетными грамотами и благодарственными письмами за безупречную работу и личный вклад в нефтегазовую отрасль страны от Премьер-Министра, МЭМР, МНГ, Kazenergy, НК «КазМунайГаз»; нагрудными знаками и медалями к 90-летию Маката, 100-летию казахстанской нефти и другие.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 52 года назад (1964) родился БАЛБАЕВ Сакен Имангалиевич - исполнительный директор Казахстанского пресс-клуба, заместитель генерального директора агентства «Promo Group Communications».

Родился в Алма-Атинской области. Окончил химический факультет Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, инженер-химик, преподаватель (1990); курс «Основы бухгалтерского учета» Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (1996).

Трудовой стаж: старший лаборант, инженер, старший инженер, младший научный сотрудник кафедры химии высокомолекулярных соединений Казахского государственного университета им. аль-Фараби (1987-1992); руководитель регионального проекта обучения казахскому языку Казахстанского отделения Всесоюзной ассоциации «Интертрейнинг» (с 1990 года); предприниматель (с 1993 года); переводчик (казахский/русский), ответственный за контакты с казахскоязычными СМИ Казахстанского пресс-клуба (проект по общественному информированию и обучению ЮСАИД) (1995-1996); финансовый директор Казахстанского пресс-клуба (с 1996 года).

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»45 лет назад (1971) родился АЙНАБЕКОВ Бауыржан Казбекович - руководитель департамента государственных доходов по Восточно-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономика и управление в отраслях АПК (1994); Алматинский университет непрерывного образования, юриспруденция (2007).

Трудовой стаж: налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор, главный налоговый инспектор Налоговой инспекции по Алматинской области (1994-1999); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области (2000-2003); начальник отдела Налогового комитета по Алматинской области (2003-2004); заместитель председателя Налогового комитета по Жамбылскому району Алматинской области (2004-2006); заместитель председателя Налогового комитета по Талгарскому району Алматинской области (2006-2007); председатель Налогового управления по Илийскому району Алматинской области (2007-2008); начальник Налогового управления по Илийскому району Алматинской области (2008-2010); заместитель начальника Налогового управления по Бостандыкскому району (03.2010-04.2010); начальник Налогового управления по Ауэзовскому району (2010-2012); заместитель руководителя Налогового департамента по Алматинской области (2012-2014); руководитель Налогового департамента по Восточно-Казахстанской области Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (04.2014-11.2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА» 42 года назад (1974) родился ПИРМЕТОВ Курбанали Хабибуллаевич - управляющий директор по закупкам АО «НК «ҚазАвтоЖол».

Окончил Международный казахско-турецкий университет, международные экономические отношения.

Трудовая деятельность: экономист Арысского РайПО (с 1995 года); главный специалист отдела закупок департамента финансов Южно-Казахстанской области, начальник отдела комплектации оборудования в АО «Интеркомшина», заместитель начальника отдела конкурсов службы конкурсного обеспечения филиала АО «НК «ҚТЖ», начальник управления по обеспечению производства филиала АО «НК «ҚТЖ», главныйм менеджер департамента маркетинга и анализа закупок АО «НК «ҚТЖ», заместитель директора по обеспечению филиала АО «НК «ҚТЖ», директор департамента координации и мониторинга закупок АО «НК «ҚТЖ».

На занимаемой должности - с апреля 2015 года.

 


25 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»37 лет назад (1979) родился РИАХАНОВ Шынгыс Нуртасович - директор ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ».

Родился в Семипалатинской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет, прикладная математика и информатика (2000); высшую магистерскую школу Восточно-Казахстанского государственного университета, магистр математики (2001), Школу информации университета Мичигана (г.Энн-Арбор, Мичиган, США), магистр наук в области информации (2008); Карагандинский государственный технический университет, производство строительных материалов, изделий и конструкций (2014).

Трудовая деятельность: преподаватель кафедры компьютерных технологий Восточно-Казахстанского государственного университета (2000-2001); ведущий специалист организационного отдела Агентства Республики Казахстан по защите государственных секретов (2001-2002); референт отдела по защите государственных секретов канцелярии Премьер Министра Республики Казахстан (2002-2003); главный менеджер службы корпоративного секретаря АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (2009); директор департамента бизнес проектов АО «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» (2009-2010); управляющий директор - член правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» (2010-2011); заместитель директора ЧУ «Дирекция строящихся Назарбаев Интеллектуальных школ» (2011-2013).

На занимаемой должности - с апреля 2013 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); Почетными грамотами партии «Нұр-Отан» (2013); министра финансов Республики Казахстан (2013).

 

 

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