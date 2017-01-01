23 новых гостиницы откроют к ЭКСПО в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - К моменту проведения ЭКСПО-2017 планируется ввод в эксплуатацию 23 новых гостиничных объектов на 2829 мест, сообщает столичный акимат.

«На сегодня в Астане функционирует 164 гостиницы на 12482 места. К моменту проведения ЭКСПО-2017 планируется ввод в эксплуатацию еще 23-х гостиничных объектов на 2 829 мест. Наряду с этим в городе осуществляют деятельность 25 хостелов на 664 места. Всего к маю 2017 года в гостиницах и хостелах планируется подготовить 15 975 мест», - говорится в сообщении на сайте акимата.

В качестве дополнительных мест размещения акимат города планирует задействовать общежития высших учебных заведений и колледжей, а также квартиры, сдаваемые в аренду.

Как отмечается, на сегодня подготовлено 10 общежитий колледжей на 1 710 мест, что позволит обеспечить трехдневное пребывание 40 тысяч школьников из регионов республики. Всего к маю 2017 года в общежитиях планируется организовать более 9 тысяч мест.

«Вместе с тем в городе 18 тысяч квартир предоставляются в аренду, из них посуточно сдается около 3 тысяч квартир, что в среднем составляет по 3-4 койко-мест на 10 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Помимо этого, сформирован календарь событийных мероприятий в период проведения ЭКСПО. А для удобства туристов и снижения языкового барьера запущен проект Friendly Taxi. Система представляет собой центр коммуникаций между иностранными гостями города Астаны и водителями таксопарков. С момента запуска проекта было подключено к системе порядка 300 автомобилей городских таксопарков.