22 девушки поборются за титул «Қазақ аруы - 2018»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О подготовке к финалу конкурса «Қазақ аруы - 2018» рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» после премьеры мюзикла «Сиситай» продюсер Баян Алагузова.

Конкурс «Қазақ аруы - 2018» отличается от большинства конкурсов среди девушек тем, что помимо стандартных требований - рост не менее 170 см, возраст - не менее 16-ти и не более 23-х лет - участницам необходимо свободно говорить государственном языке, знать традиции и обычаи, историю нашей страны.

В этом году жюри в лице сценариста-редактора Перизат Мырзахмет, директора Shine Production (продюсерского центра Баян Алагузовой) Майи Камешевой, певицы Камшат Жолдыбаевой и других объехали 16 городов Казахстана, чтобы путем кастинга отобрать участниц финала. Кроме того, конкурс стал международным, и в финале появятся девушки-казашки из Турции, России, Монголии, Узбекистана и Кыргызстана.

«Сейчас мы все на стадии подготовки к финалу. 18 марта в Алматы пройдет гала-шоу, мы занимаемся этим вопросом, постоянные репетиции. Выбирает жюри, мы только организуем. Девочки пока на репетиции, их 22. Кто из них будет обладательницей титула, решит жюри»,- рассказала продюсер Баян Алагузова.

В официальном Instagram-аккаунте конкурса периодически выкладываются фото, где девушки репетируют танцы, обучаются шитью.

Публикация от Bayan Maxatkyzy Alaguzova (@bayanmaxatkyzy) Мар 2, 2018 в 7:39 PST



Напомним, в кастинге в каждом городе могли участвовать желающие девушки, подходящие под минимальные требования. На самом кастинге каждая из девушек вначале должна была рассказать о себе, после чего представляла творческий номер. Чаще всего это национальный танец или чтение стихов. Затем девушки отвечали на вопросы о казахских традициях, пословицах, литературе, истории Казахстана.

К примеру, в Алматы участниц просили пояснить, что такое «жарапазан», кто был последним казахским ханом в истории и знают ли они своих предков до седьмого колена. Все общение происходило и происходит на казахском языке.