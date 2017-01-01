2016 год стал самым теплым за всю историю наблюдений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Температурные показатели за 2016 год указывают на то, что он побил рекорд 2015-ого и стал самым теплым годом за всю историю наблюдений, передает Би-би-си.

По данным НАСА и британского Метеорологического управления, глобальные температуры превысили в прошлом году показатели 2015 года на 0,07 градуса по Цельсию.

Хотя эти цифры находятся на грани статистической погрешности, НАСА указывает, что за последние годы температурные рекорды были побиты трижды.

По мнению ученых, определенную роль сыграл феномен Эль-Ниньо, но основным фактором стали выбросы парниковых газов в атмосферу.

"2015 год был официально признан самым теплым годом в истории наблюдений, но теперь появились данные о том, что его показатели превышены в 2016 году на 0,1-0,12 градуса, что кажется небольшим ростом, но если посмотреть на это в долгосрочном плане, то это очень большое превышение", - сказал Би-би-си Гэвин Шмидт из НАСА.

Данные о колебаниях температур были опубликованы в среду несколькими метеорологическими агентствами разных стран мира. Все они соглашаются в том, что рост температур в 2016 отчасти обусловлен воздействием Эль Ниньо.

Британское Метеоуправление считает, что Эль Ниньо добавил 0,2 градуса к средней температуре прошлого года.

Другие факторы также воздействовали на рост температур в 2016 году, в том числе необычно теплая погода в Арктике.

Метеорологи всего мира отмечают важную роль феномена Эль-Ниньо в повышении температур за прошлый год, однако они также согласны в том, что он не является главным фактором в процессе глобального потепления.

"Даже если исключить влияние Эль-Ниньо, два последних года стали самыми теплыми за историю наблюдений, а это означает, что в этом виноваты глобальное потепление и парниковый эффект", - говорит профессор Элли Хайвуд из университета Рединга.

"Мы также наблюдаем рекордное снижение ледового покрова в Арктике и Антарктике", - говорит сотрудник Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас.

"Арктика нагревается вдвое быстрее, чем в среднем мир. Постоянное сокращение морских льдов способствует изменению климата и циркуляции океанских вод в других районах мира. Мы также должны уделять внимание потенциальному росту выбросов метана в результате таяния вечной мерзлоты", - добавляет он.

Ученых и политиков тревожит тот факт, что новые данные подтверждают повышение глобальной температуры на 1 градус по сравнению с доиндустриальным периодом истории человечества. Новый показатель приближается к пределу в 1,5 градуса, установленному Парижским соглашением по климату.

Ученые считают, что 2017 год вряд ли станет самым теплым за историю наблюдений, но почти наверняка войдет в число пяти самых теплых лет.