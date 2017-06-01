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20 км дорожного полотна обновят в текущем году в Усть-Каменогорске

20 км дорожного полотна обновят в текущем году в Усть-Каменогорске
12 Июня 2017 14:55 360

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - На шести из 18 участков Усть-Каменогорска обновили дорожное покрытие. Глава региона Даниал Ахметов проехал по улицам города, чтобы ознакомиться с результатами ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Более 1,2 миллиарда тенге в текущем году выделено на средний ремонт дорог Усть-Каменогорска. В нынешнем сезоне подрядчики обновят около 20 километров полотна на проспектах Независимости, Абая, улицах Орджоникидзе, Казахстан, Согринская, Скалистая, Революционная, Пермитина, Грейдерная и других.

На среднем ремонте дорог областного центра задействовано 10 компаний.


20 км дорожного полотна обновят в текущем году в Усть-Каменогорске

«Перекрывайте дорогу, когда укладываете покрытие, а то на следующий год вы будете слышать не совсем лестные замечания. Есть объездные пути, пусть машины двигаются по ним. Закройте и работайте. Иначе, какой смысл ремонта», - сказал Даниал Ахметов.

На текущий ремонт дорог Усть-Каменогорска в текущем году выделено свыше 200 миллионов тенге. На сегодня уже выполнено 80 процентов объема работ.

 

 

 

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Акимат,
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