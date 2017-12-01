20 декабря. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА».

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

Международный день солидарности людей

Праздник учредила Генеральная Ассамблея ООН в 2005 году, по ее задумке он должен напоминать обществу о важности солидарности в реализации всех международных договоренностей и программ.

В резолюции, согласно которой был учрежден Международный день солидарности людей, отмечалось, что солидарность является одной из фундаментальных ценностей человечества и именно она должна лежать в основе современных международных отношений: только будучи солидарными, люди смогут сообща трудиться над решением глобальных проблем.

День создания специального административного региона Макао

Государственный праздник установлен в честь годовщины превращения его из португальской колонии в специальный административный регион КНР. До передачи Китаю территория Макао находилась под португальским управлением в течение более чем 400 лет.

День принятия ислама на Мальдивах

Государственный праздник посвящен годовщине исламизации Мальдив: в 1153 году на островах высадился арабский проповедник ислама, ставший впоследствии султаном по имени Мухаммад уль-Абдала.

На сегодняшний день ислам является официальной государственной религией Мальдив и его законы соблюдаются очень строго. А в праздник жители Мальдив вспоминают об истории появления этой религии в стране и возносят хвалы Всевышнему за счастливую жизнь и процветание.

СОБЫТИЯ

В 1923 году Центральный исполнительный комитет Казахской ССР принял постановление о переходе на латинизированный алфавит.

В 1954 году Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР рабочий поселок Большой Джезказган преобразован в город Джезказган. В то время он насчитывал вместе с поселком Рудник немного более 30 тысяч жителей.

В 1970 году вышла на большой экран легендарная кинокартина Султана Ходжикова «Кыз-Жибек», ставшая достоянием золотого фонда казахского национального кинематографа.

В основу фильма легла поэтическая легенда по мотивам народного казахского эпоса о трагической любви юноши и девушки из враждующих казахских племен. Картина завоевала огромную зрительскую любовь, получив статус поистине народного кино.

В 1991 году принят Закон Республики Казахстан «О гражданстве Республики Казахстан», в соответствии с которым Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан.

В 2002 году было образовано и прошло первичную государственную регистрацию АО «АЗИЯ АВТО». Головное предприятие - автосборочный завод, располагается в столице Восточного Казахстана, городе Усть-Каменогорске. Филиалы предприятия имеются во всех крупных городах Казахстана.

Целью предприятия «АЗИЯ АВТО» является создание в республике автомобильной промышленности, позволяющей выпускать конкурентоспособные автомобили, и обеспечивающей потребности населения Казахстана и части ближайших стран.

В 2006 году в румынской столице вышла в свет книга профессора Университета города Бухарест, Экологического университета и Университета имени Спиру Харет А.Караджи «Казахстан - барс Центральной Азии».

Книга, изданная международным издательским фондом «Михай Эминеску» при поддержке дипломатической миссии Республики Казахстан в Бухаресте, содержит общую информацию о нашей стране и туристических достопримечательностях РК, а также раскрывает краткую историю республики с древнейших времен до настоящего времени.

В 2006 году в Астане состоялось официальное открытие посольства Великобритании в Республике Казахстан.

В 2008 году основателю детской хирургии в Казахстане, директору Института педиатрии и детской хирургии, доктору медицинских наук, академику Академии наук РК Камалу Ормантаеву присвоено звание «Почетный житель Кызылординской области».

В 2010 году в Ржеве состоялось торжественное открытие мемориала воинам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Эти воинские подразделения в составе других советских войск Калининского фронта сорвали планы второго стратегического наступательного похода гитлеровской Германии на Москву. В знак единения народов, их общего подвига в рамках церемонии открытия мемориала была заложена капсула с казахской землей.



В 2010 году издательством им. Короля Фахда КСА решено передать в дар Астане экземпляры Корана с переводом на корейский, греческий, немецкий и болгарский языки. В год председательства Казахстана в Организации Исламская конференция саудовская сторона подарила Духовному управлению мусульман Казахстана сотни книг со смысловым переводом Корана на казахский, русский, уйгурский, турецкий, азербайджанский и кыргызский языки.



В 2011 году Глава государства Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном юбилейном заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств. Главы государств - членов СНГ обсудили широкий круг вопросов многостороннего взаимодействия, повышения практической отдачи от работы Содружества в интересах роста благосостояния и качества жизни граждан государств - участников Организации.В 2011 году в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, участие в которой приняли президенты Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, председательство во всех уставных органах ОДКБ перешло от Беларуси к Казахстану.

В 2011 году акимат Астаны стал первым в Казахстане государственным органом, удостоенным сертификата Европейского Фонда менеджмента качества (EFQM), подтверждающим стремление администрации столицы Казахстана соответствовать в своей работе распространенным в Европе стандартам качества управления.

В 2011 году делегация СУАР КНР передала Национальной библиотеке РК книги о Китае - его истории и известных деятелях, туризме, достопримечательностях, традициях и народных ремеслах. Всего передано 216 книг 48 наименований.

В 2012 году в Министерстве юстиции РК представили бесплатную базу законодательства РК «Әділет», аналогов которой в Казахстане нет. Информационная правовая система (ИПС) «Әділет» - новая поисковая веб-система, которая представляет собой полный электронный свод нормативных правовых актов (НПА) Казахстана на государственном и русском языках, который формируется из официальных источников.

В 2012 году сообщество молодых лидеров (Global Shapers Community) Всемирного экономического форума (ВЭФ) открыло центр в Астане. Участники проекта - это представители любых профессий от 20 до 30 лет, нацеленные на развитие своих способностей в интересах общества. Такие центры на территории СНГ и Кавказа открыты еще и в России, Украине, Азербайджане, Армении и Кыргызстане.

В 2012 году издан уникальный Атлас памятников и достопримечательностей истории, культуры и географии Казахстана «От Алтая до Каспия». Уникальность атласу придают необычные и редкие иллюстрации - фотографии и рисунки, сделанные Ч.Валихановым, П.Кошаровым, Н.Пантусовым и другими исследователями и путешественниками XIX в., которые передают прежний вид ландшафтов, памятников и облик известных исторических личностей.

В 2013 году в Алматы в Казахском научном центре карантинных и зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева прошла презентация новой книги «Тырысқақауруы» известного ученого, доктора медицинских наук, профессора Улана Сагымбека. Это - первая и единственная книга в стране, написанная на казахском языке о холере. В ней отражен многолетний труд, практический опыт и знания ученого. Также в книге представлен научный терминологический казахско-русский словарь, созданный автором.

В 2013 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вручил гран-при премии «Парыз» АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», продукцию которого покупают такие гиганты, как «Airbus», «Boeing», «Rolls Royse» и «General Electric». Премию из рук Главы государства получил председатель Совета директоров компании Сильван Геллер.

В 2013 году в ходе общенационального телемоста с участием Главы государства Н.Назарбаева к единой энергосистеме подключена Капшагайская солнечная электростанция (КСЭ), установленной мощности в 2 мВт которой достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 600 домов.

В 2013 году Алматинский метрополитен признан лучшим по версии Европейского общества исследования качества (ESQR). Кубок и диплом в номинации «Европейской награды по лучшему практическому применению (использованию) качества алматинской подземке были присуждены по категории «Platinum» в Вене.



В 2013 году в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби дипломаты посольства РК переехали в новый многоквартирный жилой комплекс. Жилой комплекс для сотрудников казахстанского посольства расположен в новом развивающемся районе Абу-Даби - городке имени шейха Мухаммеда бен Зайеда Аль Нахаяна. Специальным распоряжением властей ОАЭ земля под строительство жилого комплекса передана казахстанской стороне на безвозмездной основе.

В 2013 году в Брюсселе в представительстве Совета Европы состоялась церемония подписания Совместной декларации о расширении сотрудничества между Республикой Казахстан и Советом Европы. Казахстан является первой страной в Центральной Азии, которая подписывает подобную совместную декларацию с Советом Европы. Принятие данного документа является важным шагом для дальнейшей интенсификации сотрудничества и создания необходимых условий для присоединения Казахстана к конвенциям Совета Европы в сфере уголовного судопроизводства.

В 2015 году в Кармакшинском районе Кызылординской области открылась аллея «Қазақ елі». Установленные на аллее памятники мудрых ханов и старейшин, справедливых биев и отважных батыров посвящены истории Казахстана. Отдельная доска посвящена произведениям представителей некоренных национальностей, внесших свой вклад в становление государства.

В 2015 году на первом канале национального общественного телевидения Румынии - TVR1, с одновременной ретрансляцией на других каналах широкой сетки вещания национального медиа-холдинга, покрывающего всю территорию Румынии и вещающего на ряд стран региона, состоялась премьера авторского документального фильма «Казахстан - Страна Великой степи», рассказывающего об истории становления казахской государственности, решающей роли Главы государства в становлении независимого Казахстана, известных международных инициативах Астаны, включая проведение выставки «ЭКСПО-2017» и Проект АТОМ.

В 2016 году в ходе рабочей поездки Глава государства ознакомился с экспозицией нового музея Алматы, который является крупным научным и культурным центром, представляя весь спектр историко-культурного наследия региона.

Экспозиция музея состоит из 11 залов, где с использованием мультимедийных технологий представлена история Алматы от древнейших времен до современности.



В 2016 году Национальный банк Республики Казахстан выпустил в обращение памятные серебряные монеты «proof» качества «С днем рождения» из серии монет «Монета - подарок» номиналом 100 тенге, «Любовь» из серии монет «От сердца к сердцу» номиналом 500 тенге и памятные монеты из сплава нейзильбер «Петропавл» из серии монет «Города Казахстана» номиналом 50 тенге.



ИМЕНА



73 года назад (1944) родился КАРАПЕТЯН Артуш Месропович - исполнительный директор акционерного общества «Бахус».

Родился в Алма-Атинской области. Окончил Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности, инженер-механик.

Трудовой стаж: каменщик, плотник, сварщик, механик, строитель, инженер, котельщик, мастер, начальник цеха; директор Лениногорского пивзавода (1970-1973); директор Сарыагачского завода минеральных вод (1973-1978); директор Абовянского пивзавода, Армения (1978-1980); генеральный директор Чимкентского пиво-безалкогольного объединения (1980-1983); начальник Главпивопрома Министерства пищевой промышленности Казахской ССР (1983-1985); заместитель начальника Главплодовоща Госагропрома Казахской ССР (1986-1989); генеральный директор Алматинского ПО «Напитки» (1989-1995); президент и председатель Совета директоров (с 1995).

На занимаемой должности - с января 2009 года.

Награжден орденами «Құрмет» (1998), «Достық» (2004); медалями «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «За трудовое отличие» (1971), «Ветеран труда» (1985), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентіне 10 жыл» (2006), «Атамекен» (2008), «Астананың 10 жылдығы» (2008), золотой медалью Л.С. Голицына Союза виноделов Крыма (Ялта, 1999), золотой медалью SPI Союза промышленников Франции (Париж, 2000), медалью Наполеона Союза промышленников Франции (Париж, 2003), почетными грамотами Международной организации виноградарства и виноделия (2003), Алматинского Союза профсоюзов (2003).



58 лет назад (1959) родился АБИЛОВ Мурат Смагулович - руководитель департамента юстиции г.Астана.

Родился в г.Караганда. Окончил юридический факультет Карагандинского государственного университета (1982).

Трудовая деятельность: следователь Темиртауского ГОВД Карагандинской области (08.1982-11.1982); служба в Вооруженных Силах СССР (1982-1984); следователь, старший следователь органов прокуратуры Карагандинской области (1984-1990); судья Нуринского районного народного суда Карагандинской области (1990-1993); председатель Нуринского районного народного суда (1993-1996); председатель Кировского районного суда г.Караганды (1996-1999); руководитель управления юстиции Карагандинской области (1999-2002); заместитель прокурора Актюбинской области, заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2002-2004); заместитель, первый заместитель прокурора Карагандинской области (2004-2009); руководитель департамента юстиции Карагандинской области (2009-2016).

На занимаемой должности - с августа 2016 года.



58 лет назад (1959) родился ТЫНЫБЕКОВ Кайрат Сагатханович - начальник департамента оперативного планирования Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Харьковские высшие курсы МВД СССР (1987); Карагандинскую высшую школу МВД Республики Казахстан (1993); Академию МВД РК (2001);

Трудовая деятельность: оперуполномоченный ОБХСС Московского РОВД г.Алматы (с 1987 года); работал на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава ОВД; начальник департамента общественной безопасности МВД Республики Казахстан (2000-2001); начальник УВД Западно-Казахстанской области (2001-2005); начальник Западного департамента внутренних дел на транспорте (2005-2009); председатель Комитета дорожной полиции МВД Республики Казахстан (2009-2011); председатель Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан (02.2011-09.2011); заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (2011-2012); начальник департамента внутренних дел г.Алматы (2012-2013); советник министра внутренних дел Республики Казахстан (04.2014-11.2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.



57 лет назад (1960) родилась КУСАИНОВА Мадина Кабзаитовна - заместитель акима по социальным вопросам Майского района Павлодарской области.

Родилась в Алтайском крае (РФ). Окончила Павлодарский педагогический институт, учитель физики в средней школе (1982).

Трудовая деятельность: учитель Амангельдинской средней школы совхоза Кызыл-Курама Майского района (с 1982 года); директор школы им. А.Иманова (1998-2010); аким Баскольского сельского округа Майского района (2010-2014).

На занимаемой должности - с ноября 2014 года.













57 лет назад (1960) родился АБДРАХМАНОВ Сакен Сейткалиевич - генеральный директор - художественный руководитель Государственной академической филармонии акимата г.Астана.

Уроженец Алматинской области. Окончил Республиканскую средне-специальную музыкальную школу имени Куляш Байсеитовой, Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы.

Трудовая деятельность: артист, директор фольклорно-этнографического оркестра «Отырар сазы» (1982-1998); начальник отдела искусств департамента культуры г.Астана (1998-1999); директор Дворца «Жастар», художественный руководитель Конгресс-Холла )1999-2002); генеральный директор Государственной филармонии г.Астана (2002-2006); директор департамента культуры г.Астана (2006-2008).

На занимаемой должности -с 2008 года.

Благодаря его инициативе были созданы такие коллективы столицы, как театр народного танца «Наз», театр юного зрителя, Астанинская балетная компания. Является инициатором проведения фестиваля духовых оркестров «Астана самалы», международного фестиваля народных инструментов «Серпер», музыкального фестиваля «Өз елім» имени Нургиси Тлендиева, фестиваля народного танца «Шашу».

Награжден Почетной грамотой Республики Казахстан, медалями «10 лет независимости Казахстан», «Астана» и удостоен Почетным знаком Министерства культуры и информации Республики Казахстан «Мәдениет қайраткері».



55 лет назад (1962) родился БИЛИСБЕКОВ Нургали Даулетбекович - заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в г.Чимкент. Окончил Казахский химико-технологический институт, инженер-механик (1985); Высшие курсы комитета государственной безопасности СССР (Минск, 1991); Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2005).

Трудовой стаж: инженер института «КазНИИгипроторг» Министерства торговли СССР (1985-1988); секретарь Советского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1988-1989); сотрудник органов национальной безопасности Республики Казахстан (1991-2000); главный эксперт отдела по вопросам экономической безопасности Совета безопасности Республики Казахстан (2000-2001); первый заместитель начальника, начальник департамента экономической безопасности Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2001-2007); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2007); исполняющий обязанности начальника департамента Комитета национальной безопасности по г.Алматы (11.2009-12.2009); начальник департамента Комитета национальной безопасности по г.Алматы (2010-2013).

На занимаемой должности - с марта 2013 года.

Награжден орденом «Даңқ» 2-й степени (2008); 2 медалями.

55 лет назад (1962) родился КАНБАЕВ Амандык Кыргыбаевич - судья суда г.Астана.

Родился в Кзыл-Ординской области. Окончил Свердловский юридический институт, юрист (1987).

Трудовой стаж: каменщик 1-го разряда ПМК-1605 (1980-1981); стажер помощника прокурора Рузаевского района Кокчетавской области, стажер прокурора, помощник прокурора г.Кокчетав (1987-1988); стажер следователя, старший следователь прокуратуры города Кокчетав, помощник прокурора, следователь прокуратуры, помощник прокурора Ленинградского района Кокчетавской области (1988-1994); заместитель прокурора Кзылтуского района Кокшетауской области (1994-1995); старший следователь, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Кокшетауской области (1995-1996); заместитель прокурора г.Кокшетау (1996-1998); начальник управления расследования, начальник департамента по исполнению судебных постановлений по Северо-Казахстанской области Министерства юстиции Республики Казахстан (1998-2001); прокурор управления, старший прокурор отдела по надзору за законностью следствия и дознания в органах финансовой полиции Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2001-2002); председатель Тайыншинского районного суда Северо-Казахстанской области (2002-2005); председатель специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области (2005-2012); судья Карагандинского областного суда (2012-2017).

На занимаемой должности - с июня 2017 года.



49 лет назад (1968) родился АБДУЛЛАЕВ Сырым Жусипахметович - заместитель начальника департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Родился в г.Чимкент. Окончил исторический факультет Шымкентского педагогического института (1992); Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссави, юрист-правовед (1997).

Трудовой стаж: оперуполномоченный по розыску отдела уголовного розыска управления внутренних дел г. Шымкент Южно-Казахстанской области; старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска управления внутренних дел г.Шымкент; старший оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУВД Южно-Казахстанской области; старший инспектор по режиму секретариата УВД Южно-Казахстанской области; заместитель начальника отдела внутренних дел Абайского района по работе с личным составом управления внутренних дел Южно-Казахстанской области; заместитель командира по воспитательной работе отдельного батальона дорожной милиции ГАИ управления внутренних дел Южно-Казахстанской области; заместитель начальника службы административной полиции; начальник управления патрульной полиции ГУВД Южно-Казахстанской области; начальник отдела внутренних дел Сузакского района ГУВД Южно-Казахстанской области; начальник отдела внутренних дел Арысского района ДВД Южно-Казахстанской области (1993-2006); начальник управления дорожной полиции ДВД Южно-Казахстанской области (2006-2007); начальник управления дорожной полиции ДВД Восточно-Казахстанской области (2007-2012); заместитель начальника ДВД Павлодарской области (2012-2014).

На занимаемой должности - с января 2014 года.



49 лет назад (1968) родился ИСАКОВ Булат Алмуханович - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области, председатель Совета по этике.

Родился в Жамбылской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М.Кирова, математик (1991); Высшую школу права «Әділет», юрист (1999).

Трудовая деятельность: инженер ЭВМ региональной внешнеэкономической ассоциации товаропроизводителей «Тараз» (с 1991 года); специалист по маркетингу в частной фирме «Кай» (1993-1994); специалист информационного отдела ассоциации «Джамбул-Интер» (1994-1995); главный специалист, инженер-программист регионального центра правовой информации Жамбылской области (1995-2000); начальник отдела по контролю за соблюдением законодательства о государственной службе управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (04.2000-06.2000); заместитель начальника управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (2000-20005); начальник отдела прохождения государственной службы (2005-2009); заведующий секретариатом дисциплинарного совета управления агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (2009-2010); руководитель аппарата акима Жамбылской области (2010-2013); руководитель департамента - председатель дисциплинарного совета департамента агентства Республики Казахстан по делам государственной службы по Жамбылской области (2013-2014); заместитель руководителя департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Алматинской области (2014-2015); руководитель департамента - председатель Совета по этике Министерства по делам государственной службы Республики Казахстан по Жамбылской области (01.2016-10.2016).

На занимаемой должности - с октября 2016 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011); «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл» (2015); медалью Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции РК «Мінсіз қызметі үшін» (2015).



36 лет назад (1981) родился КУМАРБЕКУЛЫ Ербол - заместитель руководителя департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, юрист (2003); Академию экономики и права, экономист (2006); Казахский национальный педагогический университет им. Абая, политолог (2008).

Трудовой стаж: инспектор отдела дознания департамента финансовой полиции по г.Алматы (01.2004-06.2004); старший инспектор отдела дознания департамента финансовой полиции по г.Алматы (2004-2005); старший следователь следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по г.Алматы (2005-2008); старший следователь по особо важным делам следственного управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Алматы (2008-2009); старший инспектор по особо важным делам управления по раскрытию экономических и финансовых преступлений департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Алматы (2009-2011); заместитель начальника Межрайонного управления финансовой полиции по Каскеленскому региону департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области (2011-2012); старший инспектор по особо важным делам специального департамента Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2012-2013); начальник отдела специального управления департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по г.Астана (08.2013-10.2013); начальник межрайонного управления финансовой полиции по Капшагайскому региону департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматинской области (2013-2014); заместитель руководителя управления по расследованию правонарушений в налоговой и таможенной сферах Комитета государственных доходов МФ РК (2014-2016).

На занимаемой должности - с ноября 2016 года.

Награжден нагрудными знаками органов финансовой полиции «Үздік қызметі үшін» (2009), «Мемлекеттік кірістер органдарының үздігі» (2017); Почетными грамотами председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2007), председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (2008), председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (2016), акима Северо-Казахстанской области (2017).



34 года назад (1983) родился КУДАЙБЕРГЕНОВ Ермекбай Каскырбайулы - начальник полицейской службы Кызылорды.

Родился в Кызылординской области. Окончил Алматинскую академию права и рынка, юрист (2004).

Трудовая деятельность: полицейский батальона полиции (2006-2007); помощник инспектора участковой полиции, инспектор участковой полиции городского отдела внутренних дел (2007-2010); старший инспектор отдела общественной безопасности ГУВД, старший инспектор отдела административной полиции, начальник отдела (2010-2016); заместитель начальника местной полицейской службы г.Кызылорда (2016); начальник отдела местной полицейской службы поселка Тасбугет (2016-2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.