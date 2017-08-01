20 августа. КАЛЕНДАРЬ КАЗИНФОРМА «ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ИМЕНА»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События. Имена».

ДАТЫ

День спорта в Казахстане

Отмечается согласно Указу Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева от 15 ноября 2003 года в третье воскресенье августа. Праздник появился как дань уважения спорту, который в стране имеет очень широкую поддержку со стороны государства. Развитию спорта в Казахстане способствует политика, направленная на расширение массового спортивного движения, поощрение спортивных достижений.

День возобновляемых источников энергии

Этот праздник учрежден правительством Индии с целью привлечь внимание общественности к альтернативным источникам, из которых можно получать дешевую и неиссякаемую энергию.

День святого Иштвана в Венгрии

В этот день чествуют первого короля Венгрии и ее небесного покровителя - святого Иштвана (Стефана) I. В официальном календаре Венгрии он появился как государственный праздник в 1991 году.

День революции в Марокко

Это день, когда в Марокко отмечается годовщина возвращения короля Мухаммеда V в свою страну после периода изгнания в Мадагаскаре. Его возвращение в Марокко знаменует собой начало большой революции. Таким образом, дата 20 августа стала известной как День революции короля и народа или же просто - День революции.

Всемирный день комара

Отмечается ежегодно по инициативе сэра Рональда Росса, индийского врача и паразитолога шотландского происхождения, который открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. Основная задача этого дня - повысить осведомленность общественности о малярии и методах ее профилактики.

СОБЫТИЯ

54 года назад (1963) в соответствии с постановлением Правительства СССР от 9 мая 1963 г. в Казахстане создан Алма-Атинский институт народного хозяйства (АИНХ), сыгравший огромную роль в решении проблемы подготовки экономистов высшей квалификации для Республики. В те годы были заложены основы научной базы и системы преподавания, которыми славился знаменитый Нархоз. В первые годы в АИНХ было три факультета с дневной и заочной формой обучения: планово-экономический (ПЭФ), учетно-экономический (УЭФ) и финансово-кредитный (ФКФ).

21 год назад (1996) РТПО «Казахфильм» им. Ш.Айманова реорганизована путем разделения на Казахскую кинофабрику им. Ш.Айманова (материально-техническая база) и Национальный продюсерский центр Республики Казахстан (организация творческого процесса, работа с независимыми продюсерскими студиями).

14 лет назад (2003) при поддержке Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева создан Государственный камерный оркестр «Ақ жауын». Первый концерт творческого коллектива состоялся 21 марта 2004 года на сцене Конгресс-холла в Астане.

12 лет назад (2005) в Алматы прошли Дни культуры г.Шанхай (КНР).

В ходе программы прошли выставка музейных экспонатов знаменитой галереи Лю Хай Су, фотовыставка «Шанхайские впечатления», концерты оркестра народных музыкальных инструментов и творческих коллективов Шанхая, балетный спектакль «Дикая зебра» и показ четырех китайских фильмов.

10 лет назад (2007) казахстанскому велосипедисту, серебряному чемпиону Олимпийских игр в Сиднее, бронзовому призеру мировой велогонки «Тур де Франс», заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан Александру Винокурову вручено удостоверение почетного жителя Северо-Казахстанской области. В сентябре 2006 года, когда отмечалось 60-летие области, решением сессии областного маслихата Винокуров в числе других девяти человек удостоен звания «Почетный житель Северо-Казахстанской области».

7 лет назад (2010) в Минске вышла в свет книга «Вместе. Казахстан и Беларусь: к новым горизонтам сотрудничества». Книга посвящена проверенной годами дружбе казахстанского и белорусского народа и на ее страницах белорусы разных профессий делятся своими впечатлениями о Казахстане и ее Лидере Нурсултане Назарбаеве.

7 лет назад, в 2010 году, Президент РК Нурсултан Назарбаев принял участие в неформальном саммите глав государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности, который состоялся в Ереване (Республика Армения). Во встрече участвовали Нурсултан Назарбаев, президенты Армении - Серж Саргсян, Беларуси - Александр Лукашенко, переходного периода Кыргызстана - Роза Отунбаева, России - Дмитрий Медведев, Таджикистана - Эмомали Рахмон. Участники саммита обсудили наиболее актуальные вопросы взаимодействия государств-членов Организации в решении проблем региональной безопасности, заслушали информацию генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи о мерах, предпринимаемых и планируемых Организацией, по содействию стабилизации обстановки в Кыргызской Республике.

7 лет назад по приглашению французской ассоциации «Культура и традиция» и при содействии посольства Казахстана во Франции состоялись гастроли казахстанских музыкально-танцевальных групп «Рауан» и «Кокше» по французским городам, в ходе которых молодые артисты нашей страны ознакомили французскую публику с традиционными казахскими народными танцами и песнями.

Казахстанские группы в рамках поездки приняли участие в 37-м Ганском международном фестивале «Культура мира-2010» и 21-м международном фольклорном фестивале в Порт-сюр-Саон, а также фестивалях в городах Аленсона и Сэн-Флорана.

7 лет назад в столице Армении состоялась церемония официального открытия Центра казахского языка, истории и культуры при Ереванском государственном университете (ЕГУ), а также подписание Меморандума о сотрудничестве между Евразийским национальным университетом имени Л.Н.Гумилева и Ереванским государственным университетом.

7 лет назад, в 2010 году, АО «Казпочта» ввела в обращение юбилейную почтовую марку, посвященную Дню Конституции республики. Официальная церемония гашения прошла в столице Казахстана в Конституционном совете РК. Это 702-я по счету почтовая марка, выпущенная в оборот с момента обретения независимости страны. На ней изображены развевающийся государственный флаг, огибающий Конституцию РК, и национальный орнамент. Стоит такая марка для отправителей всего 32 тенге.

6 лет назад, в 2011 году, состоялась официальная церемония закладки капсулы в фундамент нового госпиталя с поликлиникой при МВД Республики Казахстан общей площадью 4 га, рассчитанного на 200 койко-мест. В новом корпусе будут размещены отделения кардиологии, интенсивной терапии, физиотерапии, хирургии, гемодиализа, водо- и теплолечения, помещения для медперсонала и др. Всего на эти цели из республиканского бюджета выделено 6,9 млрд. тенге.

5 лет назад в США, в здании посольства Казахстана в Вашингтоне, состоялось торжественное мероприятие, посвященное олимпийским победам казахстанской сборной.

Гостям мероприятия был продемонстрирован известный видеоролик о самых ярких моментах выступлений казахстанских спортсменов, а также организована галерея фотографий спортсменов Казахстана, выступавших на Олимпиаде в Лондоне.

5 лет назад, в 2012 году, велоклуб «Алматы» назван именем олимпийского чемпиона Александра Винокурова. Был создан по инициативе А.Есимова в 2010 году. В его задачи входит развитие велосипедного спорта, формирование городских велокоманд согласно специализации, включая ВМХ (велосипедный мотокросс) и маунтинбайк, пропаганда и привлечение горожан к массовому катанию на велосипедах, популяризация среди горожан здорового образа жизни.

5 лет назад в Вашингтоне в галереях Фриера и Саклера всемирно известного Смитсоновского института состоялось официальное открытие выставки под названием «Кочевники и их связи: древнее искусство и культура Казахстана».

Представленные на выставке более 150 экспонатов являются наиболее значительными археологическими артефактами, найденными на территории Казахстана за последние пятнадцать лет.

5 лет назад, в 2012 году, Казахстан установил дипломатические отношения с Соломоновыми островами. Соломоновы острова - государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии, занимающее большую часть одноимённого архипелага, а также некоторые другие островные группы.

4 года назад на стадию тестирования перешел проект по включению казахского языка в переводческую систему Google Translate (Гугл переводчик), что является важным решением, направленным на развитие контента на казахском языке в сети интернет.

4 года назад, в 2013 году, делегация Казахстана, основную часть которой составили школьники - активные члены вики-клубов, действующих в Назарбаев Интеллектуальных школах, приняла участие в работе ежегодной международной конференции «Wikimania-2013» в Гонконге. В рамках конференции состоялась отдельная встреча казахстанской делегации с Джимми Уэйлсом, основателем Wikipedia и вдохновителем мирового вики-сообщества. Он ответил на вопросы школьников и выразил признательность казахстанскому вики-сообществу за активную и слаженную работу по развитию раздела всемирной энциклопедии на казахском языке.

4 года назад в селе Абжан Актогайского района торжественно открыт мазар выдающимся личностям XVIII века - великому правителю Среднего жуза Султанбету султану и его потомкам Иману и Жантемиру. Над трехтонным камнем высотой 185 см построен купол из кирпича высотой 5 м, нижняя часть которого выполнена из улытауского камня.

4 года назад, в 2013 году, в Алматы состоялось открытие первой в Республике Казахстан специализированной площадки для «Street Workout». Целью установки площадок для «Street Workout» является формирование пояса спортивных секторов в северной части Алматы для привлечения наибольшего количества молодых людей к активному образу жизни и занятиям спортом.

4 года назад в Челябинской области впервые прошел фестиваль-конкурс казахского национального творчества «Туган жер». Мероприятие состоялось в рамках концепции развития культурного сотрудничества между приграничными территориями, принятой на федеральном уровне.

3 года назад, в 2014 году, Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев в ходе своей рабочей поездки посетил в Талдыкоргане областной кардиологический центр.

Ранее по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева о развитии кардиологических центров в городе Талдыкорган на базе бывшего роддома за счет средств местного бюджета (593 млн. тенге) была проведена реконструкция с созданием кардиологического центра, в котором установлено оборудование на 602,3 млн. тенге.

2 года назад впервые в Казахстане, в Жамбылской области, на 40-й военной базе «Отар» прошел Международный конкурс дружественных армий «Воин содружества», в котором военнослужащие Казахстана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана соревновались в шести конкурсах. Абсолютным победителем в этом состязании стали военнослужащие армии Казахстана, которые завоевали все первые места, на втором месте - команда Республики Беларусь, на третьем - Российская Федерация.

Год назад на китайско-казахстанской границе официально начала свою работу таможня Международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос».

МЦПС «Хоргос» - первая зона трансграничной торговли, созданная Китаем совместно с соседней страной. Центр протянулся вдоль китайско-казахстанской границы, площадь китайской части МЦПС составляет 3,43 кв. км, казахстанской - 1,85 кв. км.

Год назад, в 2016 году, был утвержден дизайн медалей 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017. Медали были разработаны в классическом стиле из металлического сплава, имитирующего золото, серебро и бронзу. Они изготовлены методом чеканки на казахстанском монетном дворе с использованием цветной эмали. На муаровую ленту нанесен логотип Универсиады. На аверсе медали размещен логотип FISU, название и место проведения. На реверсе - логотип Универсиады. Также дирекция разработала пиктограммы, символизирующие 12 видов спорта.

Год назад в Шуском локомотивном депо состоялось торжественное открытие бюста видного казахстанского деятеля Турара Рыскулова, а также мемориальной доски работников локомотивного депо.

ИМЕНА



65 лет назад (1952) родилась ШЕР Раиса Петровна - директор РГКП «Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования» Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Родилась в г.Алма-Ата. Окончила Алматинский педагогический институт иностранных языков, учитель немецкого языка (1973); Алматинский государственный университет им. Абая, юрист (1998).

Трудовой стаж: учитель немецкого языка в средней школе им. Бозжанова Алматинской области, воспитатель в дошкольном учреждении № 254 г.Алматы (1973-1976); методист кабинета иностранных языков Алматинского областного института усовершенствования учителей, член учебно-методического совета (1976-1986); инспектор школы Ауэзовского районного отдела образования г.Алматы, директор средней школы № 6 г.Алматы (1986-1992); заместитель председателя Ауэзовского районного Совета народных депутатов г.Алматы, директор средней школы № 6 г.Алматы (1992-1994); депутат городского маслихата г.Алматы (1994-1996); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (1996-1999); начальник отдела воспитательных и интернатных учреждений, начальник управления реализации государственных программ и информационно-аналитической работы Министерства образования и науки Республики Казахстан (1999-2006); заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (2006-2009); председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан (2009-2014).

На занимаемой должности - с 2014 года.

Награждена медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Астананың 10 жылдығы»; золотой медалью фонда ЮНИСЕФ, Международного общества трезвости; нагрудными знаками «Отличник образования Казахской ССР», «Отличник образования Министерства образования и науки РК», «Почетный работник Министерства образования и науки РК», «Имени Ы. Алтынсарина», «10 лет Астаны».



63 года назад (1954) родился БОРЧАШВИЛИ Исидор Шамилович - директор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Республики Казахстан.

Родился в Ахметском районе (Грузия). Окончил Карагандинскую высшую школу МВД СССР, юрист (1980); адъюнктуру ВНИИ МВД СССР (г.Москва) (1984).

Трудовой стаж: рабочий колхоза (1974-1975); милиционер Индустриального РОВД г.Павлодар (1975-1976); инспектор ОБХСС Индустриального РОВД (1980-1981); преподаватель КВШ (1981); адъюнкт ВНИИ МВД СССР (1981-1984); преподаватель, старший преподаватель, доцент, начальник кафедры уголовного права и криминологии, заместитель начальника КВШ - Карагандинского юридического института им. Б.Бейсенова МВД РК (1984-2012); директор департамента стратегического планирования и организационно-аналитической работы Министерства юстиции Республики Казахстан (2012-2013).

На занимаемой должности - с ноября 2013 года.

Награжден медалями «Ерен еңбегі үшін», «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Парламентіне 10 жыл», «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін», «Конституциялық зандылықты нығайтуға қосқан үлесі үшін медалі»; знаком «Қазақстан полициясына 15 жыл». Удостоен почетного звания «Қазақстанның енбек сіңірген қайраткері» - заслуженный работник Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009).



60 лет назад (1957) родился КАСЫМЖАНОВ Темирбек Жумакулович - аким Зайсанского района Восточно-Казахстанской области.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Томский инженерно-строительный институт, инженер-строитель (1981); Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д.Серикбаева, инженер-экономист-менеджер (1998).

Трудовой стаж: рабочий совхоза «Карабулакский» Зайсанского района Восточно-Казахстанской области (1974); инженер жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области, главный инженер (1981-1986); председатель объединенного профсоюза городского коммунального хозяйства города (1986-1989); ведущий инженер производственного объединения ЖКХ Восточно-Казахстанской области (1989-1996); занимал руководящие должности Октябрьской районной администрации г.Усть-Каменогорск (1996-2007); начальник управления строительства Восточно-Казахстанской области (2007-2008); аким г.Усть-Каменогорск (2008-2009); аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области (2009-2013); аким г.Усть-Каменогорск (2013-2016).

На занимаемой должности - с июня 2016 года.



52 года назад (1965) родился АБДИРАЙЫМОВ Халижан Серикович - заместитель акима Жамбылской области.

Родился в г. Каратау Джамбулской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1988).

Трудовая деятельность: мастер, старший экономист теплично-парникового комбината «Алма-Атинский» Илийского района Алма-Атинской области (1988-1991); заместитель директора издательства «Қазақ университеті», директор компании «Дауыл» (1991-1996); главный специалист, начальник отдела Комитета по государственным материальным резервам Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1996-1999); консультант организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (1999-2001); заместитель председателя Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (2001-2002); консультант, государственный инспектор организационно-контрольного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); руководитель аппарата акима Актюбинской области, заместитель акима Актюбинской области, государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан, заместитель акима Акмолинской области (2004-2007); заместитель акима Актюбинской области (2007-2008); государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2010); заместитель акима Акмолинской области (01.2010-04.2010); заместитель акима Актюбинской области (2010-2011); председатель Совета директоров «АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация» (2011-2014).

На занимаемой должности - с июля 2014 года.



49 лет назад (1968) родился ШОРМАНОВ Ербол Алимкулович - заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».

Родился в г.Алма-Ата. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, экономист (1991). Трудовой стаж: инспектор пассажирского отдела таможенного поста «Алматы» Алма-Атинской таможни (1992-1993); менеджер по торговле финансово-инвестиционной корпорации «Alemsystem» (1993-1993); инспектор-кинолог, старший инспектор, главный инспектор пассажирского отдела таможни «Астана» (1993-1997); начальник таможенного управления по Жамбылской области (1997-1998); член правления Инвестиционного фонда Казахстана (2003-2005); заместитель начальника Таможенного управления по Западно-Казахстанской области Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (02.1999-09.1999); заместитель начальника Таможенного управления по Северо-Казахстанской области Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (1999-2000); заместитель, первый заместитель начальника Таможенного управления по Алматинской области (2002-2004); начальник таможни «Байконыр» Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан (2004-2005); и.о. директора, директор департамента предпринимательства и промышленности г.Алматы (2005-2008); руководитель аппарата акима г.Алматы (2008-2009); заместитель акима города Алматы (2009-2015).

На занимаемой должности - с августа 2015 года.



46 лет назад (1971) родился ТАСМАГАНБЕТОВ Марат Иманбаевич - аким Петропавловска. Родился в Кокчетавской области. Окончил Кокшетауский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1994); Алматинский институт экономики и статистики, экономист (2002).

Трудовой стаж: рабочий совхоза (1988); учетчик, агроном-семеновод, главный агроном совхоза (1994-1998); директор ТОО «Западное-Казахстан» (1998-2000); директор ТОО «Вест» (2000-2006); аким района им. Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области (2006-2014). На занимаемой должности - с 2014 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2007); медалью.



44 года назад (1973) родился БЕРЛИБАЕВ Мадияр Амирбаевич - заместитель генерального директора по экономике ТОО «Казахстанско-китайский трубопровод»; член правления АО «КазТрансОйл». Родился в Джамбульской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-электрик; Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова с получением академической степени бакалавра экономики.

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом финансового управления Фонда обязательного медицинского страхования при Правительстве РК, работал старшим специалистом, менеджером департамента агентского финансирования ЗАО «Экимбанк Казахстана», начальником управления агентского финансирования ЗАО «Банк Развития Казахстана», заместителем директора финансового департамента ЗАО «СЗТК «МунайТас», заместителем председателя правления ТОО «Объединенная химическая компания».



43 года назад (1974) родился СЕИТМАМЫТ Арман Балтабаевич - директор телеканала «24KZ» Агентства «Хабар». Родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет им. аль-Фараби, факультет журналистики; Академию искусств им. Т.Жургенова, актер драматического театра и кино (1997).

Трудовая деятельность: ведущий программы новостей на телеканале «Хабар» (1997-2012); шеф-редактор канала «24 KZ» АО «Агентство «Хабар» (2012-2015).

На занимаемой должности - с февраля 2015 года.













39 лет назад (1978) родился АБИШ Самат Сатыбалдыулы - первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2000); Академию СВР Российской Федерации, юрист (2002). Трудовой стаж: служба на должностях офицерского состава в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2000-2006); заместитель председателя, председатель Комитета регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан (2006-2008); ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан (2008-2010); начальник департамента кадров Комитета национальной безопасности (2010-2011); начальник департамента Комитета национальной безопасности по г.Астана (2011-2013); заместитель председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (2013-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.

38 лет назад (1979) родилась САБЫРБАЕВА Салтанат Какимжановна - заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Родилась в Алматинской области. Окончила Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Карагандинский университет Казпотребсоюза, экономист (2004).

Трудовая деятельность: секретарь судебного заседания Алматинского областного суда г.Алматы; главный специалист юридического отдела Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2002-2003); главный специалист юридического отдела (2003-2005); руководитель управления административной работы и правового обеспечения Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (2005-2014); заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (04.2014-08.2014); заместитель председателя Комитета по государственным материальным резервам Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2014-2017).

На занимаемой должности - с января 2017 года.