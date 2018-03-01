2 тысячи сирот стоят в очереди на жилье в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Одним из пунктов повестки стала деятельность управления образования по улучшению качества оказания государственных услуг и переводу их в электронный формат. Обсуждение информации заместителя руководителя ведомства Кульпаш Калгужиной вышло за рамки регламента. Члены рабочей группы задавали наиболее актуальные и волнующие североказахстанцев вопросы.
Один из них - поступление в школу по месту прописки. Речь шла и о требовании предъявлять адресную справку. Как пояснила К. Калгужина, родители не обязаны предоставлять этот документ. В учреждениях образования есть электронная система, в которой есть все данные о детях.
«По правилам приема есть нормы, согласно которым в первую очередь принимаются в школы дети, прикрепленные к территории. При наличии свободных мест могут быть приняты дети из других районов города. Это не касается специализированных школ для одаренных детей», - сказала К. Калгужина.
Члены рабочей группы говорят, что этот вопрос носит социальный характер. Некоторые родители вынуждены прописывать детей у родственников или знакомых, а то и вовсе за отдельную плату в чужих квартирах, чтобы устроить ребенка в желаемую школу.
«Многим важно, чтобы школа была рядом с работой или местом жительства бабушки, например. Чтобы она могла забирать из школы ребенка. Это важно и для безопасности маленького ученика. Родители работают, у многих кредиты, которые нужно выплачивать. И не у всех есть возможность забрать ребенка из школы в разгар рабочего дня. Считаю, что этот вопрос нужно пересмотреть», - уверена член рабочей группы Юлия Пронина.
Замруководителя управления образования предложение приняла, но отметила, что процесс должен быть регулируемым. В противном случае, может возникнуть ситуация, при которой одни школы будут переполнены, вторые - пустовать.
Много вопросов возникает при распределении мест в детских садах. Члены рабочей группы отмечают, что не совсем понятен этот механизм.
«Массовое распределение происходит в летний период. Дети от 3 до 6 лет местами в детсадах полностью обеспечены. Актуальная информация по очереди находится на сайте города Петропавловска. Обращения по этому вопросу единичны», - пояснила К. Калгужина.
По ее информации, заявлено 20 миллионов тенге на автоматизацию услуги подачи заявления и направления в дошкольные учреждения.
Еще один немаловажный вопрос - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. К. Калгужина сказала, что с каждым из них при поступлении в дома-интернаты проводят разъяснительную работу, выясняют, есть ли у них жилье, при отсутствии - ставят в очередь. Сейчас в очереди стоит 2 тысячи человек из этой категории.
Члены рабочей группы рекомендовали обратить внимание на пандусы для маломобильных групп населения в учреждениях образования. В некоторых их нет, а где-то они расположены чуть ли не под углом в 90 градусов. К. Калгужина пообещала взять вопрос на контроль.
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